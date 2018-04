Mosbach-Neckarelz. (mlo) Als Schulleiterin Annette Schabbeck am Montagmorgen das Gelände der Clemens-Brentano-Schule betrat, bot sich ihr kein schöner Anblick. Am 23. März hatte der Förderverein der Schule wieder zur Schrottabgabe aufgerufen und zu diesem Zweck zwei große Container neben dem Schulgebäude aufgestellt, die seither befüllt werden konnten. Doch was sich über die Osterferien in und vor den Containern angesammelt hat, war vieles, nur kein Schrottmüll. Stattdessen: Sofas, Matratzen und ein Haufen Gelber Säcke mit Plastikmüll.

Einige Leute missbrauchten die Aktion, um still und heimlich ihren privaten Sonder-, Sperr- und Hausmüll loszuwerden - und zwar auf Kosten der Schüler. Denn der Förderverein nutzt das durch die Schrottsammlung erwirtschaftete Geld (normalerweise zwischen 700 und 1000 Euro), um den Kindern Theaterfahrten, neue Bücher oder einen schönen Pausenhof zu finanzieren. Da die Schule jetzt auf den Kosten für die Entsorgung des Mülls durch die Abfallbeseitigungsfirma "Inast" aufkommen muss, wird kein Geld mehr übrig bleiben. Oder schlimmer noch: die Schule muss unter Umständen draufzahlen.

Früher gab es an den Wochenenden ein Zeitfenster, in dem der angelieferte Schrott von ein paar helfenden Eltern angenommen und verladen wurde, berichtet Annette Schabbeck. Vor ein paar Jahren habe man dann eingeführt, dass die Schrottablieferung unbeaufsichtigt vonstatten geht. "Aber so etwas wie in diesem Jahr gab es noch nie", zeigt sich die Schulleiterin bestürzt. "Wir haben die Vermutung, dass hier jemand auf unsere Kosten eine Haushaltsauflösung durchgeführt hat", ärgert sich auch Elternbeiratsvorsitzender Sven Zöllner und fügt hinzu: "Wir sind stinksauer!"

Zum Glück stellten sich die "Müllsünder" nicht sehr clever an und zumindest eine Person konnte bisher identifiziert werden. "Wir haben Briefe und Zeitungen mit Name und Adresse in den Plastiksäcken gefunden", erzählt Zöllner. Die Schule wird nun Anzeige gegen die Person erstatten.

Am kommenden Donnerstag, um 14 Uhr, wollen die Mitglieder des Fördervereins den Sperrmüll vom Schrottmüll trennen und auf einen separaten Container verladen. Für jeden freiwilligen Helfer mit starken Armen ist der Verein dankbar. Einige Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Neckarelz haben bereits ihre Hilfe zugesagt.