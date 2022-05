Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Zahl klingt gewaltig: Mehr als 66.327 Tonnen Müll sammeln AWN und Kwin jedes Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis ein. Mittlerweile wird der größte Teil davon recycelt, Papier, Plastik, Altmetall und Elektroschrott fließen zurück in den Produktionskreislauf, Restmüll wird in Heizkraftwerken verfeuert und Bioabfall kompostiert oder ebenfalls zur Stromgewinnung genutzt. Der Rest – aktuell immer noch knapp 40.000 Kubikmeter pro Jahr – landet auf der Deponie Sansenhecken und verschwindet dort seit 1983 nach und nach kontrolliert unter der Erde. Doch was passierte in den Dekaden und Jahrhunderten davor mit unserem Müll?

Schon im Mosbach des 18. Jahrhunderts hatte jedes der 254 Häuser seinen eigenen Mistplatz. Während andernorts die Häuser tiefe Senkgruben hatten, setzten die Mosbacher bereits transportable Holzkübel ein. Ihr Inhalt kam als Dünger auf Gärten und Felder. Diese eigentlich fortschrittliche Methode brachte den Mosbachern allerdings in der näheren Umgebung den unrühmlichen Beinamen "Kiwwelschisser" ein.

Chronologie des Abfalls im Neckar-Odenwald-Kreis - Fotogalerie















Dass Müllentsorgung auch Geld kostet, weiß man in Buchen seit 1931: Im August dieses Jahres wurde vom Bürgerausschuss beschlossen, eine jährliche Müllgebühr in Höhe von zwei Reichsmark für jeden Haushalt zu erheben. Mitte der 1930er-Jahre wurden in Buchen dann einheitliche Müllgefäße – sogenannte "Einheitskessel" – eingeführt, die "zu einem billigen Preis bei Spenglermeistern und Fachgeschäften zu haben sind", wie in einem Ausschellerprotokoll von damals zu lesen ist.

Ab 1972 ging’s geregelter zu

Befasst man sich mit der Chronologie der Müllentsorgung im Landkreis, spielt vor allem das Jahr 1972 eine zentrale Rolle. Erst vor 50 Jahren wurde mit der Einführung des damaligen Abfallbeseitigungsgesetzes die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen geregelt. Seitdem sind "wilde Müllkippen" verboten. Parallel dazu vereinten sich die beiden Altkreise Mosbach und Buchen mit der Kreisreform 1973 zum Neckar-Odenwald-Kreis und nahmen das Thema Abfallbeseitigung zentral in den Blick: Sechs Übergangsdeponien in Hardheim, Limbach, Hainstadt, Haßmersheim, Schlierstadt und Dallau wurden in der Folge geschaffen, bevor die Kreismülldeponie Sansenhecken dem Umweltschutz mit moderner Technik Rechnung tragen konnte. Im Jahr 1992 wurden noch 350.000 Tonnen Abfall im Landkreis abgelagert, bevor man auch das Thema Bauschuttrecycling in den Fokus nahm.

Vor der Kreisreform lag die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung einzig und allein bei den jeweiligen Kommunen. Im Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises existierten laut AWN damals circa 190 Gemeindekippen. Wo genau sie sich befanden, welche Stoffe vergraben wurden und wie viele Tonnen Müll dort heute noch lagern, lässt sich nur schwer beziffern. Überdies kommen zahlreiche firmeneigene Müllkippen dazu, und auch so mache Privatperson entsorgte bis vor 50 Jahren Bauschutt und Abfälle in Eigenregie, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Manchmal kommt Müll wieder hoch

Derzeit sind im Bodenschutz- und Altlastenkataster des Neckar-Odenwald-Kreises rund 1160 "altlastverdächtige Flächen" erfasst, wobei hier neben den sogenannten Altablagerungsflächen und Altstandorten auch "Verdachtsflächenbereiche von laufenden Gewerbe- und Industriefirmen" enthalten sind. Die Anzahl der bekannten Altablagerungsflächen beträgt aktuell 473. Hierunter fallen auch die Gemeindekippen, welche allerdings "systembedingt und dem Datenschutz geschuldet inzwischen nicht mehr einzeln als solche abgefragt werden können", erklärt Kreissprecher Jan Egenberger auf RNZ-Anfrage.

Bis zur Einführung des Abfallbeseitigungsgesetzes 1972 seien Bürger und Gemeinden weitgehend sorglos mit angefallenen Abfällen umgegangen. Unliebsame Gegenstände und Müll wurden schlicht in vorhandene Gruben auf Gemarkung der Kommunen gekippt und mit Erde oder Schutt bedeckt. So auch am Hamberg in Diedesheim, wo 2004 plötzliche Abfälle an die Oberfläche traten (die RNZ berichtete damals).

Orientierende Untersuchungen

"Heutzutage wachsen auf solchen ,unsichtbaren’ Ablagerungsflächen Bäume und Sträucher, stellenweise werden diese auch landwirtschaftlich und baulich genutzt", sagt Egenberger. "Um sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Nutzungen und Vorhaben keine Gefährdungen verursachen, werden durch die Umweltbehörde jeweils erforderliche Maßnahmen geprüft und veranlasst."

Das geschah auch 2004 an der Diedesheimer Steige. Schließlich kam die "orientierende Untersuchung" – bei der Bodenproben genommen und Sickerwasser gezogen wurden – zu dem Ergebnis, dass zwar organische Abfallstoffe vorhanden, umweltrelevante Schadstoffe jedoch nicht existent sind. Auch eine Untersuchung auf Deponiegase verlief negativ.

"Bei der zuständigen unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde werden Altlasten jeglicher Art regelmäßig historisch erhoben, erkundet und im eigens dafür angelegten Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst", erklärt Egenberger. Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse werden die Flächen dann von der Altlastenbewertungskommission abschließend bewertet und der weitere Handlungsbedarf wird gemeinsam festgelegt.

Abtragung wünschenswert, aber teuer

Damit sei sichergestellt, dass keine Folgeschäden für die einzelnen Schutzgüter wie Mensch, Pflanzen, Boden, Grundwasser oder Gewässer eintreten. "Um jegliche Gefährdungen auszuschließen, wäre eine fachgerechte Abtragung und Beseitigung der bestehenden Altablagerungen wünschenswert, jedoch mit sehr hohen Kosten verbunden", so Egenberger. Weiter stelle sich dann aber auch die Frage, wo ein gefahrloser Wiedereinbau möglich wäre und ob durch Ausbau und Transport nicht größere Schäden für Mensch und Umwelt verursacht würden.

Bislang wurden im Landkreis keine Altablagerungen abgetragen. Sicherungsmaßnahmen hingegen wie zum Beispiel eine fachgerechte Abdeckung seien hingegen veranlasst und umgesetzt worden.