Von Peter Lahr

Mosbach."Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt", wusste bereits Forrest Gump. Auch beim "Mosbacher Sommer" gibt es wieder manche Schmankerl – inklusive Überraschungen. So spielt der Münchner Kabarettist und "Schlachthof"-Aktivist Christian Springer nicht wie angekündigt "Alle machen. Keiner tut was!", sondern gibt eine Retrospektive auf 35 Jahre Kabarett. Im RNZ-Interview beantwortet er die Frage nach der Kleinkariertheitsgröße ebenso akkurat wie er die Anzahl verschlissener Ministerpräsidenten benennt. Auch wenn Springer nicht Lehrer werden wollte, hofft er, dass viele Mitmenschen endlich ihren Hintern hochkriegen und sich aktiv für eine tolerante Gesellschaft einsetzen.

"Viel los!" als Programmtitel überrascht in Zeiten von Corona. Da war bundesweit ja eher wenig los mit Live-Kultur. Wo war denn bei Ihnen viel los im seligen München? Wie haben Sie überlebt?

Bei mir war eher Rock ’n’ Roll als Lockdown. In München gilt das Motto der legendären Fernsehfigur des Monaco Franze: "A bisserl was geht immer."

Klar, der Programmtitel bezieht sich auf Ihre letzten 35 Jahre Kabarettistenleben. Nun bildet die 35 nicht gerade die typische Jubiläumszahl, um eine Retrospektive zu starten. Ist das dem Lockdown zu verdanken, dass nicht mehr genug live los war?

In meinem Kabarettistenleben habe ich sieben bayerische Ministerpräsidenten erlebt. Alleine das reicht für ein Programm, das dreimal so lang ist wie Wagners "Ring". Und es tauchen immer wieder dieselben Themen auf: Freiheit, Gleichberechtigung, Rechtsextremismus, und dass zu wenige Menschen ihren Hintern hochkriegen.

Ist ein Best-of-Programm nicht gefährlich? Besteht da nicht das Risiko, als "angry old man" in die Annalen einzugehen?

Kennen Sie Jack Lemmon und Walter Matthau? Das lustigste und böseste "odd couple" überhaupt. Und eine dicke Freundschaft. Also nix gegen alte Männer bitte.

Kurzer Schwenk zurück zur Schulzeit. Deutsch war bestimmt Ihr Lieblingsfach, wenn Sie bereits in der Gymnasialzeit zum Kabarett tendierten. Wusste Ihr Deutschlehrer von Ihrem Engagement?

Deutsche Sprache. Die ist natürlich Teil meines Programms. Gendern, politisch korrekt Sprechen usw., ein gefundenes Fressen fürs Kabarett! Gerade wenn man Bairisch spricht.

Wäre für Sie denn auch der Beruf eines Mathelehrers eine Alternative gewesen?

Um Himmels Willen. Ich bin neugierig, wissbegierig. Ich will anderen nichts beibringen, ich will selber was lernen. Als Lehrer wäre ich eine Katastrophe.

Ihr vermutliches Lieblingssakko zeigt Karomuster. Sind Sie nun eher der klein- oder der großkarierte Typ?

Zum Glück habe ich für die schweißtreibende Bühnenarbeit mehr als ein Sakko. Aber als Kabarettist muss man kleinkariert sein, sonst entdeckt man die lustigen Dinge im Alltag nicht mehr.

"Tut gar nicht weh", sagen gerne Doktoren vor dem Piks. Wo tut es denn bei Ihnen und Ihrem Programm weh? Oder doch eher gar nicht?

Das Schmerzempfinden ist bei jedem Menschen anders. Genauso wie die Schwelle zum Lachen. Aber bei mir gibt’s nix unter der Gürtellinie. Damit kann ich nichts anfangen. Allerdings würde es für AfDler sehr schmerzhaft werden. Aber die kommen eh nicht.

Sie gründeten 2012 den Verein Orienthelfer und engagieren sich regelmäßig vor Ort. Letztes Jahr wurden bei der Explosion im Beiruter Hafen auch Ihre Wohnung und das Hilfsbüro zerstört. Wie geht es weiter?

Der winzige Libanon hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist umgerechnet so, als wären in Deutschland 30 Millionen Flüchtlinge. Da gibt’s kein Aufhören. Also Spenden sammeln, Spenden sammeln. Weiter geht’s.

Noch ein Sprung weiter zurück: Wieso gründeten Sie überhaupt den Verein? Gab es persönliche Kontakte?

Ich habe Arabisch studiert, war 30 Mal in Syrien, vor dem Krieg. Ich kenne Land und Leute bestens und habe leider ein paar Freunde im Krieg verloren.

Zum Abschluss: Welche Frage hätten sie am liebsten beantwortet, die Ihnen aber noch nie gestellt wurde? Nicht einmal heute.

Es gibt ja nicht auf alles eine Antwort und das ist gut so. Wir wollen unser Leben immer absichern, von der Geburt bis zum Tod. Und verlernen dabei, die Momente zu leben. Das sollten wir aber tun. Deshalb: Kommen Sie in mein Programm und genießen Sie die Momente des Lachens, Phantasierens und des Nachdenkens.

