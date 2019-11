Unter dem Titel „Songs of Darkness“ stellt der Junge Kammerchor Rhein-Neckar ein neues Programm vor, in dem Chormusik in Kombination mit Live-Elektronik in der Mosbacher Stiftskirche erklingen wird. Die RNZ sprach darüber mit Komponist Mathias Rickert (l.) und Chorleiter Dominik Dieterle. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Am kommenden Sonntag gibt es in der Mosbacher Stiftskirche eine ungewöhnliche Aufführung zu hören. Unter dem Titel „Songs of Darkness“ stellt der Junge Kammerchor Rhein-Neckar ein ganz neues Programm vor, in dem Chormusik in Kombination mit Live-Elektronik erklingen wird. Der junge Komponist Dominik Johannes Dieterle spielte bei der Konzeption und Realisierung dieses Konzertes eine maßgebliche Rolle. Gemeinsam gaben er und Chorleiter Mathias Rickert vorab ein Interview.

Chormusik plus Live-Elektronik – das klingt spannend und ungewöhnlich. Wie kam es zu diesem Projekt?

Mathias Rickert: Wir wollten einmal unsere bei Chorkonzerten üblichen Abläufe aufbrechen, die ja typischerweise aus einer Abfolge von kürzeren Stücken bestehen, mit Pausen dazwischen, in denen oft die Spannung abbricht. Im a-cappella-Repertoire gibt es kaum längere, zusammenhängende Werke, daher haben wir Kompositionsaufträge vergeben an drei junge Komponisten aus der Region, die für uns Neues schreiben und genau diese Verbindungen zwischen den einzelnen Liedern herstellen sollten. Dominik Dieterle hat in „Songs of Darkness“, wie ich finde, sehr einfühlsam die Stücke miteinander verwoben, passende Übergänge neu komponiert und manchmal auch bekannte Chorwerke mit elektronischen Mitteln in ganz neue Farben getaucht. Dabei ist ein durchgehendes Gesamtwerk von großer atmosphärischer Dichte entstanden - ohne Lücken, ohne Applaus, ohne Tonangaben zwischendrin – sehr intensiv.

Was bedeutet der Titel „Songs of Darkness“?

Dominik Dieterle: Ausgangspunkt waren drei Lieder von John Dowland für Laute und Gesang, die ich für Chor und Live-Elektronik bearbeitet habe. Bei Dowland habe ich genau die richtige Ausstrahlung gefunden für ein Programm, in dem es um Dunkelheit und Nacht geht. Durch die Verbindung treten die Chorstücke miteinander in Kommunikation – der A-cappella-Chorklang und die Elektronik bilden dabei zunächst getrennte Ebenen, deren Grenzen im Verlauf des Konzertes auch verschwimmen können. Manchmal muss man ganz genau hinhören, um zu erkennen, woher die Klänge eigentlich kommen.

Sind Sie beim Konzert mit auf der Bühne? Wie muss man sich das denn vorstellen?

Dieterle: Ja, ich sitze im Konzert am Computer und kann daher genau auf das Dirigat von Mathias reagieren. Manchmal muss sich ein Dirigent über Headset durchgehend ein Metronom ins Ohr ticken lassen, um Chor und Elektronik präzise zusammenzubringen. Bei uns ist das nicht nötig, weil ich meinen Part live genau nach Schlag zuspielen kann. Das ist ein großer Vorteil, der Chorleiter bleibt dann ganz frei in seiner musikalischen Gestaltung.

Haben Sie vorher schon einmal mit Chor und Live-Elektronik gearbeitet?

Dieterle: Bisher nur instrumental mit klassischen Instrumenten und Elektronik. Mit einem Chor ist es auch für mich das erste Mal.

Wie proben Sie denn zusammen? Die Chor-Partituren sehen ja heftig bearbeitet aus.

Rickert: Ich habe zunächst erst mit dem Chor allein geprobt. Jetzt setzen wir das Ganze mit der Elektronik zusammen.

Dominik Dieterle singt normalerweise selbst mit beim Jungen Kammerchor, da sprudeln die Ideen zwischen Ihnen beiden sicher oft ganz natürlich. Er ist Jahrgang 1989, der jüngste der drei Komponisten, die an diesem Programm beteiligt sind. Wer sind denn die beiden anderen?

Rickert: Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jan Wilke (*1980) aus Heidelberg und Pascal Martiné (*1986) aus Mainz zwei weitere junge Komponisten aus der Region gewinnen konnten, für uns neue Stücke zu komponieren. Mit „Songs of darkness“ ist ein echtes Gesamtwerk entstanden aus mehreren Uraufführungen, selten gehörten a-cappella Chorwerken und vokalen Bearbeitungen von bekannten Instrumentalstücken, die hier erstmals in einer Fassung für Chor erklingen werden.

Info: „Songs of darkness“ ist am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche zu hören an. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Kindlers Buchhandlung, Restkarten an der Abendkasse.