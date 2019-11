Bei der Busschule wurde deutlich, was passieren kann, wenn Kinder (wie dieser Kanister) zu nah am Bordstein stehen. Foto: zg

Obrigheim. Die Schüler der ersten und fünften Klassen der Gemeinschaftsschule Obrigheim konnten jüngst eine besondere Schulform kennen: die Busschule. Das Einzugsgebiet der Gemeinschaftsschule umfasst neben den Ortsteilen Obrigheims ab der fünften Klasse auch noch viele andere Orte. Aus diesem Grund kommen viele Kinder täglich mit dem Bus. Doch wie verhält man sich im und am Bus richtig?

Dirk Lehnhoff, Bustrainer des VRN, kam deshalb extra mit einem Bus an die Gemeinschaftsschule und erklärte anschaulich, was es alles zu beachten gibt im Bus und an der Bushaltestelle. Zunächst durften alle Kinder in den Bus einsteigen und sich einen Platz suchen. Für was gibt es den roten Hammer an den Scheiben? Was passiert, wenn man auf den Halt-Knopf drückt? Für die meisten Erstklässler war hier noch einiges neu.

Nachdem sich nun im Bus jeder auskannte, ging es wieder nach draußen und alle Kinder mussten sich an die improvisierte Bushaltestelle stellen. Lehnhoff demonstrierte, warum der richtige Abstand zur Bordsteinkante an der Haltestelle so wichtig ist. Ein "Kind" - dargestellt durch einen leeren Kanister - stand direkt an der Bordsteinkante. Die Schüler standen mit genügend Sicherheitsabstand dahinter und hatten einen guten Blick darauf, was passieren kann, wenn man zu nah am Bordstein steht: Der Kanister wurde umgefahren.

Auch ein Bremstest stand auf dem Programm. Alle Kinder durften im Bus Platz nehmen und der Bustrainer sagte den Kindern, wie sie sich festhalten müssen. Auch hier kam der Kanister zum Einsatz. Er wurde als "Kind" auf den mittleren Platz in der hinteren Reihe gesetzt. Bei der Vollbremsung mit Ansage konnten die Kinder staunend beobachten, wie der Kanister im Gang bis nach vorne flog. Um tote Winkel ging es zum Abschluss noch. Lehnhoff zeigte auf, dass man eine ganze Klasse mit 26 Kindern in diesem gefährlichen Winkel verstecken kann. Zum Schluss gab es für jedes Kind u. a. eine Urkunde über das erfolgreich absolvierte Bustraining.