Von Peter Lahr

Neckarmühlbach. Wenn eine Prinzessin auf einem sprechenden Zauberpferd mit kariertem Fell reitet. Wenn Schwert an Schwert mit viel Geklacker und Gerums aneinander knallt. Wenn Narren mit Wörtern jonglieren, Barden die Schalmai blasen und im Geisterkeller romantische Märchen bezaubern. Klar, dann hat Burg Guttenberg zum Pfingstfest eingeladen. Dieses Jahr bereits zum 21. Mal.

Schon am Sonntag herrschte "permanenter Besucheransturm", wie die Landsknechte der Kirchhausener Schlosswache am Burgtor bestätigten. Da Burgherr Bernolph von Gemmingen, seine Frau Silke und zahlreiche Verwandte sowie Freunde einige Umstrukturierungen vorgenommen haben, verteilte sich das Volk diesmal recht gut zwischen der Burgwiese und dem Bergfried der Stauferburg. Auch das Wetter machte mit. Und so gefiel die Reise ins fantastische Mittelalter großen wie kleinen Besuchern, Gewandeten wie Jeansträgern gleichermaßen.

Pfingstfest 2019 auf Burg Guttenberg - die Fotogalerie





































Nicht Einhörner waren bei "Mystique’s Kinderschminken" der Hit. Prinzessinnen und Ritter lagen eindeutig vorn in der Gunst der Jugend, berichtete Jennifer Ochs. Die Umtriebige zog zudem in der Walkact-Rolle von "Leandra der Drachenhüterin" erstaunte Blicke auf sich. Wann trifft man sonst schon Riesinnen mit blauen Haaren und Widderhörnern? Einen feurigen Auftritt hatte sie noch zu nächtlicher Stunde.

Geschicklichkeit stand auf der Burgwiese im Mittelpunkt. Da übten sich Nachwuchsrecken im Hufeisenwerfen. Manch ein junges Burgfräulein zeigte der Mama, dass sie schon den Bogen raus hatte. Auch Dosenwerfen und Armbrustschießen mit Weinkorken-Munition kamen bestens an.

Auf Eulenspiegels Spuren wandelte Narrenkai aus Köln. Wer etwas Lustiges sehen wollte, dem hielt der den Spiegel ins Gesicht. "Das Spiel heißt nicht: Schmeißt den Gaukler ab", erwehrte sich der wortgewandte Jongleur allzu energievollen Freiwilligen, die die Bälle bis in den Himmel schleuderten. Nicht druckvoll genug ging es den "Bohemian Bards". Die jungen Musiker aus Tschechien kombinierten die Schnabelschuhe mit bodenlangen Lederröcken und verbanden musikalisch mittelalterliches Liedgut mit rockigem Hier und Jetzt. "Wir spielen alles, von Reggae bis Klassik", beschrieb der Geiger die stilistische Vielfalt der Konservatoriums-Abgänger, die im Sommer gerne die Zeiten wechseln.

Leise Töne dominierten im Geisterkeller. Eva Kern-Horsch vom "Märchenteam Balsam" verwandelte Wunderkerzen mühelos in Sterntaler und griff auch mal zu Mundharmonika und Querflöte. Ihre einprägsame Art, Märchen aus aller Welt zu rezitieren, faszinierte bis zu 50 Zuhörer.

Gar nicht lautlos waren dagegen die Schritte von Patrick Streb. Kaum verwunderlich, steckte der seit seiner Kindheit begeisterte Mittelalter-Fan doch in einer knapp 60 Kilogramm schweren Paraderüstung der Kreuzritter. Für diese Maßanfertigung aus Italien habe er lange gespart, erzählt er und fügt hinzu: "Ich habe mir damit einen Traum erfüllt." Der Neu-Bad Rappenauer ist mitunter auch hoch zu Ross und mit Lanze unterwegs - und hat auf dem Pfingstfest erfolgreich neue Kontakte zur hiesigen "Szene" geknüpft.

Bereits ein eingeschworenes Team waren die Schwertkämpfer von "Balestra". Bei den tschechischen Stuntmen mischte sogar eine Amazone mit. "Dufte Eindrücke" erwarteten die Gäste beim Gang durch die Burg. Hier lockte ofenfrisches Brot, dort das qualmende Feuer einer Feldschmiede oder der frühlingsfrische Duft von "handgemachten" Eulenhofener Seifen. Rundum also eine dufte Angelegenheit, das 21. Pfingstburgfest auf der Guttenberg.