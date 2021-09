Neckar-Odenwald-Kreis. Nur noch gut zwei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl am 26. September. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam mit RNZ-Autor Karl Heinz Neser auf die vergangenen 19 Bundestagswahlen und ihre Ergebnisse in der Region zurückzublicken.

Interessant wird es da schon beim Blick auf die Zuordnung: Das Gebiet unseres heutigen Landkreises war bei Bundestagswahlen nämlich lange Zeit aufgeteilt, da bis zur Wahl 1961 der ehemalige Landkreis Mosbach zum Wahlkreis 19 Sinsheim und der ehemalige Landkreis Buchen zum Wahlkreis 20 Tauberbischofsheim gehörten. Seit der Bundestagswahl 1965 gehören die beiden Landkreise, noch vor der Kreisreform 1973, mittlerweile zum Wahlkreis Tauberbischofsheim (der inzwischen Odenwald-Tauber heißt); der in der Folge bei Wegfall des Raumes Neudenau noch um den Bereich Mergentheim erweitert wurde. Als Flächenwahlkreis vereinigt er die beiden Landkreise Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis – und hat damit fast die Größe des Saarlands.

Beide Landkreise haben im Übrigen fast die gleiche Anzahl an Wahlberechtigten. Für die Nominierung sind diese fast ausgeglichenen Größenverhältnisse durchaus von Bedeutung, weil dies in der Vergangenheit bei beiden großen Volksparteien – also CDU und SPD – schon zu internen Kampfabstimmungen geführt hat. Diskutiert wurde/wird dabei, ob ein(e) Kandidierende(r) aus dem Main-Tauber- oder eben aus dem Neckar-Odenwald-Kreis für den Wahlkreis aufgestellt wurde/wird.

In allen 19 Wahlen erhielt bislang die CDU mit deutlichem Abstand das Direktmandat. Kandidaten anderer Parteien hatten über die Zweitauszählung dann eine Chance, wenn sie auf der Landesliste ihrer Partei gute Listenplätze einnahmen, so etwa die früheren SPD-Abgeordneten Brigitte Adler (SPD 1987 bis 2002) und Dorothee Schlegel (2013 bis 2017) oder die Grünen-Abgeordnete Dora Flinner (1987 bis 1990). Der CDU gelang es unterdessen mehrfach, neben dem Direktmandat auch noch über die Landesliste ein weiteres Mandat zu erhalten: 1969 war es August Berberich, 1983 und 1990 als Nachrücker Siegfried Hornung und 2013 und 2018 als Nachrückerin Nina Warken. 2013 kam Margret Horb (Osterburken) zudem zu einem weiteren Mandat über die CDU-Landesliste, so dass die CDU mit dem direkt gewählten Alois Gerig plötzlich drei Mandatsträger aus dem Wahlkreis im Bundestag hatte. Am 1. November 2019 rückte für die Grünen über deren Landesliste wiederum Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Eberbach) in den Bundestag nach.

Bei der Bundestagswahl 2017 holte der zum dritten Mal kandidierende Alois Gerig mit 46,8 Prozent wieder klar das Direktmandat – und für die CDU im Land das drittbeste Stimmenergebnis. Für die CDU tritt nun im Wahlkreis Nina Warken (Tauberbischofsheim) an, sie gehört bereits seit sieben Jahren dem Bundestag angehört. Ob über die jeweilige Landesliste der einzelnen Parteien Listenmandate kommen, hängt nicht nur von deren Zweitstimmenergebnis ab, sondern auch von der Größe des Parlaments durch Überhang- und Ausgleichsmandate an. Da sind durchaus Überraschungen, auch durch mögliche Wechsel von Direktmandaten an eine andere Partei möglich. Auf www.mandatsrechner.de kann man sich aufgrund der jeweiligen Prognosen informieren und vorläufige Einschätzungen vornehmen.

Auf Platz zwölf der CDU-Landesliste ist Margret Horb nominiert; ob der Platz reicht, wird das Wahlergebnis zeigen. Dr. Christina Baum (Lauda-Königshofen), steht auf Platz acht der AfD-Landesliste; bis zur Landtagswahl 2021 hatte sie dem Landtag von Baden-Württemberg angehört, war dann aber nicht mehr gewählt worden. Als Vertreterin des rechten Flügels innerhalb der AfD sorgte sie in der Vergangenheit für manche Schlagzeile. Auf eher nachrangigen Listenplätzen stehen derweil die Kandidaten von Grünen, SPD und FDP: Die im November 2019 nachgerückte Bundestagsabgeordnete Schneidewind-Hartnagel hat mit Listenrang 24 einen deutlich schlechteren Platz als noch vor vier Jahren (Platz 15), Amelie Pfeifer (Buchen) ist auf Platz 36 geführt. Bisher zogen 13 Abgeordnete der Grünen über die Landesliste ein. Anja Lotz (SPD) steht auf Listenplatz 29 und Timo Breuninger (FDP) auf Platz 27.

Aus der Wahlforschung wissen wir, dass der Anteil der Stammwähler in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist. Ursache ist einmal die rückläufige Parteibindung, die Auflösung bestimmter Milieus (Kirche, Gewerkschaften etc.) und insbesondere das immer größer werdende Angebot politischer Parteien, das zu einer veränderten Stimmenaufteilung führt. Zudem entscheidet sich ein Großteil der Wähler erst kurz vor Stimmabgabe, aktuelle Stimmungen können demnach mehr auf das Wahlergebnis durchschlagen. Auch derzeit sind die Wahlprognosen noch sehr volatil und schwanken. Zudem ist ein "Coronawahlkampf" auszumachen, der weitestgehend über die Medien oder im Internet stattfindet. Wie erfolgreich die einzelnen Parteien ihre Wählerinnen und Wähler mobilisieren können, wird man sehen.

Die Wahlergebnisse aus den 1960er- und 1970er-Jahren sind übrigens nicht mit den heutigen Ergebnissen zu vergleichen: Kam die CDU bis Mitte der 1970er-Jahre auf etwa 60 Prozent der Stimmen, so pendelte sie bei den letzten Wahlen zwischen 40 und 50 Prozent. Wenngleich man nach einem Topergebnis von 51,8 Prozent (2013) dann 2017 mit 38,6 Prozent deutliche Verluste hinnehmen musste. Die hatte indes auch die SPD, die Ergebnisse über 30 Prozent in den 1970er-Jahren in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr erreichen konnte, teils gar unter die 20-Prozent-Marke fiel. Starke Schwankungen gab es auch bei der FDP (5,1 bis 16,4 Prozent in den letzten 20 Jahren). Die Grünen wiederum hatten in der Region meist einen schweren Stand, seit 2002 bewegte man sich bei Bundestagswahlen zwischen 6,6 und 8,3 Prozent. Noch darunter lag der Stimmenanteil der Linken (0,7 bis 6,9 Prozent). Rechte Parteien spielten lange Zeit eine untergeordnete Rolle; unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise kam die AfD bei der Wahl 2017 aber auf 13,7 Prozent. Auffällig ist gleichwohl, dass in den letzten Jahren immer mehr Stimmen an kleinere Parteien gehen, während die Volksparteien Verluste hinnehmen müssen.

Info: Wissenswertes zur Politik aus/in der Region gibt es von Karl Heinz Neser als Buch: "Politisches Leben im Neckar-Odenwald-Kreis – gestern und heute", erschienen im Verlag Regionalkultur (2005).