Waldbrunn. (schat) Mit einem klaren Votum bestätigten die Waldbrunner am Sonntag ihren Bürgermeister Markus Haas in seinem Amt. 81,72 Prozent der abgegeben Stimmen entfielen auf den Amtsinhaber. Die RNZ hat am Tag nach der Wahl beim alten und neuen Rathauschef nachgefragt.

Glückwunsch zur Wiederwahl, Herr Haas! Wie werten Sie das Ergebnis? Wenn mehr als 81 Prozent der Wähler für einen stimmen, dürfte man einigermaßen zufrieden sein, oder?

Mehr als zufrieden! Ich bin von dem Ergebnis überwältigt. Das ist sehr starker Rückenwind.

Hatten Sie ob der Wahlüberraschung in Aglasterhausen in der Woche davor ein bisschen Bauchweh?

Ich war zuversichtlich – nach der Wahl in Aglasterhausen habe ich mir aber schon meine Gedanken gemacht. Bürgermeisterwahlen folgen eigenen Regeln, da kann man Ergebnisse nie vorhersehen. Kleinigkeiten können den Ausschlag geben.

Die Wahlbeteiligung lag bei 58,26 Prozent. Ein guter Wert?

Wenn man Corona und die Besonderheiten zur Wahl, wie etwa nur ein zentrales Wahllokal, beachtet, ist die Beteiligung hoch. Vor acht Jahren lag sie bei 69 %. Bei Bürgermeister- oder auch Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung leider meist niedriger als bei anderen Wahlen.

Wie waren die letzten Stunden vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses? Und wie der Abend danach?

Beides war ruhig. Ich habe den Tag daheim verbracht. Innerlich stieg natürlich die Anspannung bis zur Verkündung des Wahlergebnisses stetig an. Umso größer war da natürlich die Freude. Leider konnte im Anschluss nicht gefeiert werden. Das werden wir aber nachholen; ich hoffe, dass sich die Situation bis zur offiziellen Verpflichtung im Mai entspannt.

Sie sind u.a. mit einem eher progressiven Kandidatenspot in den Wahlkampf gegangen. Wie war die Resonanz auf das erfrischende Video? Hatten Sie keine Bedenken, dass es manchem zu modern/speziell ist?

Der Werbespot wurde von den allermeisten meiner Bekannten sehr gelobt, und es gab viele positive Reaktionen darauf. Meinem Vater (80) war der Werbespot etwas zu schnell. Aber das war auch nicht ganz die Zielgruppe für diesen Spot. Bei Facebook oder Youtube wird man mit Clips überschwemmt, man klick schnell weiter. Also war das Ziel, in einem kurzen Clip so viel Informationen wie möglich zu verpacken; somit musste das Video schnell sein. Wem es zu schnell war, schaute sich den Spot zwei-, dreimal an, dann ist das Ziel auch erreicht. Insgesamt wurde der Spot bei Facebook über 11 000-mal angeklickt.

Nach der Wahl ist vor den Herausforderungen: Was steht für den alten, neuen Bürgermeister in den kommenden Tagen ganz oben auf der Agenda?

Es gibt viele Themen, die anstehen. Von den großen Projekten ganz oben steht sicherlich die Vorbereitung der Schulsanierung, bei den kleineren die Neuverpachtung des Thermen-Restaurants. Vieles ist ja schon angestoßen, aber auch viel Neues wird auf uns zukommen.

Amtsinhaber Haas setzt sich durch

Waldbrunn. (hof) Die Wähler in Waldbrunn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu bestimmen. Neben dem 38-jährigen Amtsinhaber Markus Haas (CDU) war auch der 56-jährige parteilose Hotelier Johannes Peter Koestner aus Mosbach angetreten.

Wegen der Pandemie-Bedingungen war ein üblicher Wahlkampf in diesem Jahr nicht möglich, weshalb den Bewerbern lediglich die Möglichkeit blieb, sich per Youtube-Clip an die Wähler in den sechs Waldbrunner Ortsteilen zu wenden. Außerdem hatte der Gemeinderat bereits im Herbst beschlossen, nur ein Wahllokal einzurichten und massiv für Briefwahl geworben. Diesem Ansinnen waren die Wähler mehrheitlich gefolgt.

Pünktlich um 19.30 Uhr verkündete Hauptamtsleiterin Andrea Friedel-Wäsch im Beisein von Landrat Achim Brötel, den Wahlhelfern und weiteren Vertretern der Parteien sowie interessierten Bürgern das Wahlergebnis und gratulierte Markus Haas zur Wiederwahl. Auch Mitbewerber Koestner war nach Strümpfelbrunn gekommen, um das Wahlergebnis aus erster Hand zu erfahren. Auch er gratulierte Haas im Anschluss zur Wiederwahl.

1873 der abgegebenen Stimmen entfielen auf Markus Haas, das entspricht 81,72 Prozent. Gegenkandidat Johannes Peter Koestner überzeugte 377 Wähler und somit 16,45 Prozent von sich. Eine geringe Anzahl weiterer Stimmen entfiel auf einzelne Namensnennungen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,26 Prozent. Vor acht Jahren erreichte Markus Haas 75,56 Prozent der Stimmen. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent. Nach Gerhard Hauck (24 Jahre) und Klaus Schölch (16 Jahre) war Haas der erste Christdemokrat an der Verwaltungsspitze in Waldbrunn. Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Markus Haas beginnt Anfang Mai.

Rund 4500 Bürgerinnen und Bürger hatten die Wahl - gut 58 Prozent (2.353) haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Und so sieht das Wahlergebnis der Gemeinde aus:

Amtsinhaber Markus Haas (CDU) erhielt 81,72 Prozent der abgegeben Stimmen (1873 Stimmen).

der abgegeben Stimmen (1873 Stimmen). Gegenkandidat J. Peter Koestner erhielt 16,45 Prozent der abgegebenen Stimmen (377 Stimmen).

Eine geringe Anzahl weiterer Stimmen entfielen auf einzelne Namensnennungen

Wahlsieger Haas ist damit für weitere 8 Jahre im Amt. 2013 erreichte Wahlsieger Haas noch 75,56 Prozent der Stimmen. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent.

Nach Gerhard Hauck (24 Jahre) und Klaus Schölch (16 Jahre) war Haas der erste Christdemokrat an der Verwaltungsspitze am Katzenbuckel.

Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Markus Haas beginnt Anfang Mai 2021.

Waldbrunn. (hof) Die Wähler in der 4.750 Einwohner großen Gemeinde Waldbrunn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu bestimmen. Neben dem 38-jährigen Amtsinhaber Markus Haas (CDU) war auch der 56-jährige, parteilose Hotelier Johannes Peter Koestner aus Mosbach angetreten. Waren die meisten Beobachter bis vor einer Woche von einem klaren Sieg des Amtsinhabers überzeugt, brachte die mehr als überraschende Abwahl von Sabine Schweiger in Aglasterhausen nochmals etwas Spannung in den Wahlkampf auf dem Winterhauch.

Der Herausforderer: J. Peter Koestner. Foto: privat

Wegen der Pandemie-Bedingungen war ein herkömmlicher politischer Wettstreit in diesem Jahr nicht möglich, weshalb den Bewerbern lediglich die Möglichkeit blieb, sich per Youtube-Clip an die Wählern in den sechs Waldbrunner Ortsteilen zu wenden. Eine direkte Konfrontation der potenziellen Rathauschefs blieb daher aus.

Außerdem hatte der Gemeinderat bereits im Herbst beschlossen, mit der Winterhauch-Schule nur ein Wahllokal einzurichten und ansonsten massiv für Briefwahl geworben. Diesem Ansinnen folgten die Wähler mehrheitlich. Um die Erreichbarkeit des Wahllokals zu ermöglichen, wurde der Waldbrunn-Express, der Firma Taxi Kaiser eingesetzt.

Pünktlich um 19.30 Uhr verkündete Hauptamtsleiterin Andrea Friedel-Wäsch im Beisein von Landrat Achim Brötel, den Wahlhelfern und weiteren Vertretern der Parteien und der Bürgerschaft das Wahlergebnis und gratulierte Markus Haas zur souveränen Wiederwahl. Auch Mitbewerber Koestner war nach Strümpfelbrunn gekommen, um das Wahlergebnis aus erster Hand zu erfahren. Auch er gratulierte Haas zur Wiederwahl.