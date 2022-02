Obrigheim. (nak) Im Oktober 2014 sprachen sich Obrigheims Bürger im zweiten Wahlgang für den Diplom-Verwaltungswirt Achim Walter als neuen Bürgermeister aus. Im Oktober dieses Jahres könnten sie dies erneut tun. Denn in der jüngsten Gemeinderatssitzung machte Walter deutlich, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt.

"Es waren sehr intensive Jahre, in denen wir viel für die Gemeinde erreichen konnten", blickte das Gemeindeoberhaupt kurz zurück. Dankbar ist er für die gute Zusammenarbeit, die ihm "sehr viel Freude" mache. Auch dankte er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die besonders in der Pandemie sehr viel geleistet hätten. "Für mich ist mein Beruf eine Berufung", machte Walter deutlich. Aus diesem Grund bewerbe er sich erneut um das Amt des Bürgermeisters. "Es gibt zudem noch viel, um Obrigheim noch attraktiver zu machen und voranzubringen", ist sich Achim Walter sicher. Dies will er als alter und neuer Bürgermeister von Obrigheim in einer zweiten Amtszeit unter Beweis stellen.

Unterstützung erfuhr Achim Walter auch aus dem Gemeinderat. Nach Verkünden seiner erneuten Bewerbung klopften die Räte Zustimmung.