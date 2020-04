Elztal. (rnz) Das Ergebnis ist keine allzu große Überraschung: Amtsinhaber Marco Eckl wurde bei der am heutigen Sonntag abgehaltenen Wahl als Bürgermeister der Gemeinde Elztal bestätigt. Der 48-Jährige erhielt 93,72 Prozent der abgegebenen Stimmen, sein einziger gelisteter Gegenkandidat Simon Speitelsbach (33/Ravenstein) kam auf 4,43 Prozent.

Von den insgesamt 4887 Wahlberechtigten in Auerbach, Dallau, Muckental, Neckarburken und Rittersbach stimmten 1712 auch ab, was einer Wahlbeteiligung von 35,03 Prozent entspricht. Von den 1671 gültigen Stimmen entfielen 1566 auf den Amtsinhaber.

Den geltenden Rechtsvorschriften zur Kommunalwahl Folge leistend, wurde am Wahltag zumindest ein (zentrales) Wahllokal eingerichtet, in der Elzberghalle war – unter besonderen Sicherheits- und Abstandsregeln – eine Urnenwahl möglich. Der überwiegende Teil der Wahlberechtigten (88,5 Prozent) machte jedoch von der Option der Briefwahl Gebrauch, in der Elzberghalle gaben im Verlauf des Wahlsonntags nur 160 Bürger(innen) ihre Stimme ab. "Wir haben die Briefwahl intensiv beworben, das hat offenbar gewirkt", so Dominik Hornung aus dem Hauptamt der Gemeinde Elztal.

Der wiedergewählte Bürgermeister äußerte sich nach Auszählung der Stimmzettel wie folgt: "Trotz der bekannt widrigen Umstände zeigt mir die hierfür sehr respektable Wahlbeteiligung, dass mir meine Mitbürgerinnen und Mitbürger auch für die vor uns liegenden Herausforderungen den Rücken stärken. Ich verbinde mit diesem eindeutigen Votum auch das Signal, dass es mit dem vom Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister eingeschlagenen Kurs – ’Weiter in die richtige Richtung – nach vorne’ – weiter gehen soll."

Marco Eckls Dank galt den Wähler(inne)n für das ihm entgegengebrachte Vertrauen; der 48-Jährige wünschte sich, "dass wir alle die aktuelle Krise gemeinsam meistern und die richtigen Schlüsse aus ihr ziehen".