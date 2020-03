Elztal. (pm/rnz) Corona lähmt unser Leben, öffentlich wie privat. Aber gewählt werden soll trotzdem: "Die Bürgermeisterwahl findet am 5. April trotz der Einschränkungen durch das Coronavirus statt", vermeldete die Gemeinde Elztal am Montagnachmittag. Dennoch müsse die Gemeinde für die anstehende Wahl Änderungen planen. Alle Wahlberechtigten werden daher dazu aufgerufen, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen.

Wie die Briefwahl beantragt werden kann, finden Wähler(innen) direkt auf der Internetseite der Gemeinde Elztal unter www.elztal.de oder auch auf den Wahlbenachrichtigungen, die bereits zugestellt wurden. Antragsteller erhalten in der Folge die Briefwahlunterlagen von der Gemeinde zugesendet und können die zu Hause ausgefüllten Stimmzettel dann kostenfrei per Post zurücksenden oder im Rathaus direkt selbst einwerfen. Damit kann jeder Wahlberechtigte ohne Risiko seine Stimme abgeben.

"Die Urnenwahl am 5. April, die aufgrund der rechtlichen Vorgaben stattfinden muss, wird zur Minimierung eines Ansteckungsrisikos statt in den jeweiligen Wahllokalen in den Ortsteilen nur in einem zentral angelegten Wahllokal in der Elzberghalle Dallau stattfinden", heißt es von der Gemeinde weiter. Von 8 bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Urnenwähler werden gebeten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen, im Wahllokal sind zudem die vorgeschriebenen Abstände zu anderen Wählern sowie zu Mitgliedern des Wahlvorstandes einzuhalten und die allgemeinen Hygienemaßnahmen beachten. Entsprechende Vorkehrungen werden getroffen, durch die Regelungen entstehende Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden.