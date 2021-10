Billigheim/Bad Wimpfen. (lu) Wenn am 24. Oktober der Nachfolger von Claus Brechter gewählt wird, der nach vier Amtszeiten als Bürgermeister von Bad Wimpfen in den Ruhestand geht, wird neben vier weiteren Namen auch der des Billigheimer Kämmerers Alexander Rist auf dem Wahlzettel stehen.

Der in Bad Saulgau geborene 33-Jährige hat politische Ökonomik und Volkswirtschaftslehre an der Uni Heidelberg und der TU Dresden studiert und sich an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst qualifiziert.

Nach drei Jahren in der Privatwirtschaft war er zunächst Kämmerer der Gemeinde Erligheim im Kreis Ludwigsburg, bevor er im November 2017 als Amtsleiter für Finanzen und Bauen nach Billigheim kam. Hier ist er auch Stellvertreter des Bürgermeisters im Amt; zudem bekleidet Rist die Funktion des Geschäftsführers des Abwasserzweckverbands Gruppenkläranlage Schefflenztal.