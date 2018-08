Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des Bürgermarkts in Neunkirchen fand eine Feierstunde statt, bei der Bürgermeister i.R. Wolfgang Schirk (hinten, 2.v.l.) und Bürgermeister Bernhard Knörzer (hinten l.) die Geschichte des Markts Revue passieren ließen. Foto: Kühnle

Neunkirchen. (bx) Ein neues Logo und neue Einkaufstaschen spendierte der Bürgermarkt Neunkirchen sich selbst und seinen Kunden: Vor fünf Jahren startete mit dem Bürgermarkt eine vorher nicht absehbare Erfolgsgeschichte. Entstanden ist die genossenschaftliche Einrichtung eher aus einer Notlage heraus, da mit der Schließung fast aller ortsansässigen Einzelhandelsgeschäfte weitreichende Folgen für die Infrastruktur im Dorf absehbar wurden.

Dem großen Engagement des damaligen Bürgermeisters Wolfgang Schirk war es dann auch zu verdanken, dass sich der Gemeinderat dazu entschied, einen Bürgermarkt zu gründen. Mittlerweile steht der Markt auch wirtschaftlich auf einem gesunden Fundament.

Anlässlich einer Feierstunde betonte Bürgermeister Bernhard Knörzer die große Bedeutung des Marktes für die Gemeinde und hob die Arbeit aller hier ehrenamtlich tätigen Bürger hervor. So dankte er Schirk und seiner Ehefrau Maria, den Ehepaaren Irene und Fabian Kleis, Karl und Martina Farkas und Josef Stahl, stellvertretend für alle Lieferanten, sowie allen weiteren Unterstützern für ihre Mitwirkung beim Aufbau und Betrieb des Marktes. Auch die treuen Kunden erwähnte er, wobei er "die älteste und treueste Kundin Erna Emig" besonders hervorhob.

Wolfgang Schirk schilderte noch einmal die Geschehnisse, die zur Eröffnung am 18. Oktober 2012 führten und betonte dabei vor allem die "soziale Komponente, die in die Ortsmitte zurückkehrte". Er dankte den Gründungsmitgliedern, dem Gemeinderat, den Genossenschaftlern und den Ehrenamtlichen, wobei er besonders die Vorstandsmitglieder Silke Hamm und Bernhard Knörzer hervorhob. In seinen Dank bezog er auch seine Aufsichtsratskollegen Sven Awe, Karlheinz Emig, Dietger Schwittay und Karl Farkas sowie das neue Vorstandsmitglied Meike Frey mit ein.

Anschließend präsentierte Bürgermeister Knörzer das neu entwickelte Logo und eine Einkauftasche aus Stoff, die unter Mitwirkung von Harald K. Kunkel entstanden ist und als kleines Dankeschön an alle Bürger verteilt wird. Es sei von enormer Bedeutung, die Begeisterung im Ort zu erhalten und vor allem jüngere Bürger mit einzubeziehen.