Mosbach. (rnz/stm) Brückenarbeiten im Bereich Gundelsheim sorgen für Beeinträchtigungen auf den Bahnstrecken drumherum. Erledigt werden sollen die Maßnahmen am Brückenbauwerk von Donnerstag, 5. November, 1 Uhr, bis Montag, 16. November, 5 Uhr. "Aus diesem Grund ist der Bahnverkehr zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach-Neckarelz in diesem Zeitraum unterbrochen. Die Züge der Linie S41 enden und beginnen in Bad Friedrichshall Hauptbahnhof", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt Mosbach.

Zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser Ersatzbus soll alle Haltestellen bedienen. Die Züge der Linie RE10 werden zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Neckargemünd über Sinsheim Hauptbahnhof und Meckesheim umgeleitet. Aus diesem Grund müssen die Züge der Linie S42 mit Ziel Sinsheim Hauptbahnhof zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Sinsheim Hauptbahnhof ebenfalls entfallen. Als Ersatz können die umgeleiteten Züge der Linie RE10 genutzt werden. Die Züge der Linie S42 mit Ziel Bad Rappenau sind nicht betroffen und verkehren wie gewohnt. Für die Linie RE10 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach-Neckarelz eingerichtet. Dieser Ersatzbus bedient allerdings nicht immer alle Zwischenhalte. Die Pendelzüge der S41 zwischen Mosbach und Neckarelz entfallen derweil ersatzlos. Zwischen Mosbach-Neckarelz und Mosbach können die Züge der Linie S2 genutzt werden.

Info: Details können dem Fahrplan entnommen werden, der hier eingestellt ist.