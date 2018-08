Mosbach. Mehl, Wasser und Hefe - das sind die Grundzutaten für eines der beliebtesten und vielfältigsten Nahrungsmittel in Deutschland: das Brot. Eine Auswahl regionaler Bäcker-Spezialitäten, aber auch Kuchen und Konditorengebäck, präsentieren die beteiligten Bäckereien der Bäcker-Innungen Mosbach, Buchen und Heilbronn beim Kurpfälzer Brotmarkt rund um die Stiftskirche am Marktplatz, der am Samstag, 1. September, von 9 bis 16 Uhr zum Besuch in Mosbach einlädt.

Holzofenbrot und Flammkuchen fehlen ebenso wenig wie das Angebot von leckeren Brotaufstrichen und Dips - herzhaft und süß, Käse, hausgemachte Marmeladen und alles, was zusammen mit und aufs Brot noch besser schmeckt. Für ein "beswingtes" Begleitprogramm sorgen die Dixielandformation "Grünspan" und die Technics Musikschule Schifferdecker. In der Stiftskirche lädt ab 10.30 Uhr "Musik zur Marktzeit" zum Verweilen ein. Ab 11 Uhr heißt es wieder "auf zum traditionellen Hock der Handwerkszünfte" auf der Marktterrasse, und zudem lädt der "Backbus" Kinder zum Mitbacken ein.

Glücksrad, Schaubackstuben, historische Bäckerei, Herstellung von Nudeln und natürlich kulinarische Köstlichkeiten sowie Dips, Pestos, Aufstriche und Marmeladen runden den Erlebnissamstag ab. Um 11 Uhr findet eine Altstadtführung und um 13 Uhr eine Stadtführung entlang des Laufes des Kandelbaches und seiner Mühlen statt, Treffpunkt ist jeweils vor der Tourist Information. Die Fachgeschäfte in der Mosbacher Fußgängerzone haben bis in den Nachmittag geöffnet und freuen sich auf regen Betrieb.

Mehr als 300 Brotsorten und über 1200 Sorten Kleingebäck werden bundesweit in handwerklichen Bäckereien gebacken. Stutenmilchbrot, Knusperbrot, Kurpfälzer Roggenmischbrot, Besenbrot, Holzofenseelen, Vinschgauer Fladen, Flechtgebäck vom Teigkünstler und Gebäck vom Konditor sind nur einige der von den beteiligten Bäckereien beim Kurpfälzer Brotmarkt angebotenen Spezialitäten, die dort nach individuellen Rezepten fachmännisch hergestellt werden. Jede der mitwirkenden Bäckereien präsentiert dabei ihre Spezialitäten.

Der Kurpfälzer Brotmarkt ist eine Initiative des städtischen City-Managements gemeinsam mit der Bäcker-Innung Mosbach. Das komplette Programm ist abrufbar im Internet unter www.mosbach.de sowie über Facebook.