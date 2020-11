Gundelsheim. (schat) Erleichterung und Erschütterung zugleich machten sich in Gundelsheim am Dienstag breit, nachdem der mutmaßliche Serienbrandstifter gefasst werden konnte – und zugleich klar wurde, dass er der örtlichen Feuerwehr angehörte (wir berichteten). Der 31-Jährige, den die Polizei am Montag festgenommen hatte, soll in den Vernehmungen mehrere Brandstiftungen eingeräumt haben.

In einer gemeinsamen Erklärung arbeiten derweil die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Gundelsheim die Geschehnisse der vergangenen Monate, oder besser: die jüngsten Entwicklungen in der Brandserie auf. Nachdem man die Mitteilung über die Festnahme eines Tatverdächtigen erhalten habe, sei man bei Stadt und Wehr "an erster Stelle froh und erleichtert" gewesen, "dass die aufwendige Ermittlungsarbeit der Polizei Heilbronn erfolgreich verlaufen ist". Man hoffe, dass sich hierdurch die Angst vor weiteren Bränden lege und nun das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung zurückkehre. Ganz ausdrücklich danken die Verantwortlichen den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Heilbronn für die geleistete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit.

"Selbstverständlich sind wir geschockt, dass der Tatverdächtige aus unseren eigenen Reihen stammt", heißt es in der Mitteilung von Feuerwehr und Stadt weiter. "Wir haben immer gehofft, dass dies nicht der Fall ist. Letztendlich können wir aber nicht in die Menschen hineinschauen", erklärt Feuerwehrkommandant Tobias Gärtner. Gleichwohl sei man erleichtert, dass jetzt wieder Normalität einkehren könne. "Das Ganze beschäftigt uns natürlich stark. Wir werden das jetzt intern aufarbeiten. Dieser Prozess wird aber sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen", verdeutlicht Gärtner. Er sei dankbar für die Arbeit der Feuerwehrkameraden und "dass alle so gut durchgehalten haben".

Für die Stadtverwaltung ergänzt Hauptamtsleiter Oliver Schölzel: "Wir haben uns immer auf unsere Feuerwehr verlassen können, durch deren unermüdlichen Einsatz Personenschäden verhindert werden konnten". Die Belastung in den vergangenen Monaten sei für alle Einsatzkräfte, aber auch deren Familien extrem hoch gewesen.

Zum möglichen Motiv des mutmaßlichen Serienbrandstifters gibt es offenbar noch keine näheren Erkenntnisse. Zumindest keine, die man seitens der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt weitergeben kann oder will. "Es wird natürlich weitere Vernehmungen geben", erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, Carsten Diemer, gegenüber der RNZ. Parallel prüfe man die von dem 31-Jährigen Verdächtigen bereits zu den Brandfällen gemachten Angaben auf deren Plausibilität und gleiche sie mit der jeweiligen Spurenlage ab.

Nicht zur Brandserie zu zählen ist im Übrigen das Feuer, das im November 2019 vom Sportheim Tiefenbach nur Schutt und Asche übrig ließ. "Hier belegt ein Gutachten eindeutig einen technischen Defekt als Ursache", so Diemer.

Bleibt dennoch fast ein Dutzend Brandfälle im Stadtgebiet aus diesem Jahr, die nun noch final geklärt und dann auch juristisch aufgearbeitet werden müssen. Auch im Jahr 2019 hatte es mehrere noch weitgehend ungeklärte Brandfälle rund um Gundelsheim gegeben, die nun ebenfalls im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen und mit Blick auf die neuen Erkenntnisse betrachtet werden sollen.