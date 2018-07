Haßmersheim. (schat) Verheerende Wirkung hatte das Feuer, das am Sonntagmorgen in einem Teil der Flüchtlingsunterkunft in Haßmersheim wütete. Von den 50 Containern, die bis zum Brand für 25 Flüchtlinge ein provisorisches Zuhause auf Zeit boten, ist kaum noch etwas übrig außer verkohlten, verschmorten und von der immensen Hitze deformierten Gerippen.

"Ich bewundere die Kollegen von der Brandermittlung, die da noch etwas rauslesen können", räumt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am Tag nach dem Feuer ein: "Denn eigentlich ist ja fast nichts mehr da."

Das, was noch da ist, haben die Spezialisten der Polizei noch am Sonntag und in der Nacht auf Montag untersucht, auf der Suche nach Hinweisen zur Brandursache. Ein unabhängiger Brandsachverständiger wurde hinzugezogen, parallel mit Befragungen der insgesamt 55 Flüchtlinge begonnen, die in den beiden Containerkomplexen untergebracht sind bzw. waren.

Mit Blick auf die Überreste der einen Unterkunftshälfte bleibt erleichtert die einzig gute Nachricht des Sonntags festzuhalten. Niemand ist durch den Brand ernsthaft zu Schaden gekommen. Zwei leicht Verletzte (Schnittwunden und Rauchgasvergiftung) waren nach dem Feuer zu versorgen.

Noch mal "nachsorgen" musste man allerdings am Brandort selbst. Nachdem die Feuerwehr bis in den Nachmittag gelöscht hatte, loderten am späten Abend (gegen 22.15 Uhr) noch einmal an einem Container Flammen auf. Die konnten Einsatzkräfte des Technische Hilfswerks aber schnell und endgültig löschen, wie Carsten Diemer berichtet.

Um die Unterkunft herum hat man inzwischen aus Sicherheitsgründen eine Absperrung in Form eines Bauzauns aufgebaut. Die Struktur der Container sei so schwer beschädigt, dass sie jeden Moment in sich zusammen fallen könnten, heißt es vonseiten der Polizei.

Nähere Erkenntnisse dazu, wie das Feuer entstanden ist, gebe es noch nicht, erklärt Diemer auf RNZ-Nachfrage am Montag. Zumindest weiß man, in welchem Bereich der Unterkunft der Brandursprung war. Als die Polizei um 8.38 Uhr im Haßmersheimer Tannenweg anfuhr, standen nämlich erst zwei der 50 Container in Flammen.

"Da hat es natürlich auch am längsten gebrannt", gibt Carsten Diemer mit Blick auf die Spurenlage und Ermittlungen zu bedenken. Wann diesbezüglich mit Ergebnissen zu rechnen ist, lasse sich nicht konkretisieren.

Ein Ergebnis stand unterdessen bereits am Sonntag fest: Für die rund 55 Flüchtlinge ist die Unterkunft (auch der vom Brand nicht direkt geschädigte Teil musste geräumt werden) für längere Zeit nicht mehr nutzbar. Kurzfristig hatten Haßmersheims Bürgermeister Michael Salomo, der Erste Landesbeamte Björn-Christian Kleih, eilig verständigte Rathausmitarbeiter und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer gemeinsam - und in Kooperation mit den Einsatzkräften - dafür gesorgt, dass die Bewohner der Unterkunft zunächst einmal in der örtlichen Sporthalle versorgt und betreut wurden.

"Manche haben ja nicht viel mehr als das, was sie am Leib hatten, retten können", erläutert Michael Salomo, der auch von einer "mehr als vorbildlichen" Hilfsreaktion berichtet. Umgehend wurde da Kleidung und Verpflegung organisiert, die örtlichen Flüchtlingshelfer kümmerten sich um die Betreuung der vom Feuer Betroffenen. "Die Zusammenarbeit lief hier wirklich absolut reibungslos, das darf man schon mal betonen", so Salomo weiter.

Für den Bürgermeister und die Verantwortlichen aus dem Landratsamt gilt es nun mittelfristig, eine passende Unterbringung für die Flüchtlinge zu finden. Zumindest vorübergehend wurden die meisten der 55 Flüchtlinge, die sich zum Zeitpunkt des Feuers im Haßmersheimer Tannenweg aufhielten, in Wohnungen am ehemaligen Kasernengelände in Neckarelz untergebracht, ein kleiner Teil fand privat bzw. in der Mosbacher Innenstadt eine Bleibe auf Zeit.

"Wir müssen schauen, wie es weitergeht", sagt Michael Salomo in Bezug auf die Unterbringung. Möglicherweise verzichtet man auf einen Wiederaufbau der niedergebrannten Unterkunft im Tannenweg. Vielmehr wolle man in der Gemeinde mögliche Unterbringungsalternativen prüfen, so Haßmersheims Bürgermeister weiter.