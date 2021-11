Mosbach. (schat) Irgendwie schließt sich der Kreis, auch wenn es auf den ersten Blick so gar nicht den Anschein hat. Vanessa Jesse macht jetzt das, was sie eigentlich schon immer machen wollte – den Weg zum Traumjob hat sie allerdings nicht unbedingt ganz geradeaus beschritten. "Ich wollte nach dem Abi schon was mit Floristik machen", erinnert sich die 37-Jährige – die dann aber Anfang der 2000er-Jahre doch lieber von der Region und in die Welt der Mode auszog. Mehr als zehn Jahre war sie als Diplom-Modedesignerin erfolgreich in der Branche tätig, ehe der florale Samen dann doch aufging, um es blumig auszudrücken. Seit 2018 ist Jesse nach Stationen in München und Osnabrück zurück in Mosbach, wo sie in der Fußgängerzone den kleinen Blumenladen von Monika Weixler übernommen hat. Inzwischen ist das "Blumenkind" gewachsen – im 1. Obergeschoss des Salzhäuschens konnten Jesse und ihr Team (ebenfalls mitgewachsen) den neuen "Concept Store" eröffnen.

Der neudeutsche Namen passt zwar inhaltlich, rein räumlich dominiert aber vielmehr das Heimelig-Vertraute als moderner Chic. Hätte die Floristin die behutsam und stilsicher renovierten Geschäftsräume in Dänemark eingeweiht, dann würde man sie sicher mit "Hygge" in Verbindung bringen. Im Herzen von Mosbach finden die ersten Gäste und Kunden die neuen Ladenräume "einfach nur schön gemacht". Zur Floristik im Erdgeschoss gibt’s einen Stock höher nun allerlei Schönes und Feines fürs eigene Zuhause oder zum Verschenken.

"Das sind eigentlich alles Sachen, die ich selbst schön und gut finde", erklärt Jesse beim Rundgang über uralte Holzdielen und unter herrlich schrägen Altbaudecken. Ausgefallene Kerzenständer, bunte Deckchen, ausgesuchte Öle – zum "so original wie möglich" restaurierten Raum findet sich allerlei schmückender Inhalt. "Da kann ich das, was ich in meinem ersten Berufsleben gemacht habe, wieder ganz gut gebrauchen", schildert Vanessa Jesse. Angebotsauswahl, Sortimentsgestaltung, Präsentation – für die Produktmanagerin ein vertrautes Metier. "So weit auseinander sind Mode- und Blumengeschäft gar nicht." Wie schon beim ersten sei ihr auch beim zweiten Schritt der Entwicklung im alten Salzhäuschen, in dem einst der legendäre Imbiss "Picco’s" beheimatet war, leicht gefallen.Jesse musste nicht lange überlegen, als klar war, dass die Mieter aus dem 1. Obergeschoss ausziehen wollen. Während in den meisten anderen Geschäftshäusern in der Altstadt ein zweiter Stock kein Thema (mehr) ist, öffnet er im Blumenkind nun eben Raum für neue Konzepte.

In sechs Monaten Umbauzeit hat man aus der Wohn- eine zusätzliche Ladenfläche gemacht, dabei alte Böden und Balken wieder freigelegt. Und so einige stumme Zeugen aus der langen Geschichte des im 15. Jahrhundert gebauten Häuschens (mit dem wohl ältesten sichtbaren Fachwerk in Mosbach) entdeckt. Uralte Zeitungen etwa, einen Bayern-Wimpel von 1968 oder Bierreklameschilder aus der Picco-Ära. "Das will ich irgendwo noch als kleine Geschichts-Ecke aufbereiten", sagt die Blumenkind-Chefin. Die alten Backsteine eines im Zuge der Renovation abgebrochenen Kamins hat sie schon aufbereitet – und zum Verkaufsregal umgebaut. "Für mich ergänzen sich die Puzzleteile", sagt Vanessa Jesse mit Blick auf ihren persönlichen Brückenschlag von der Vergangenheit in die Gegenwart. Ein Bild, das auch für das Wachstum des Blumenkinds passt.