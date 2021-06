Von Heiko Schattauer

Neckarelz/Binau. Fußball ist seine Leidenschaft. Und natürlich ist er leidenschaftlich dabei, wenn der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft rollt, zumindest am Fernseher. Ganz besonders leidenschaftlich wird es für Jozsef Balazs aus Binau heute Abend, wenn beim letzten Vorrundenspiel der Gruppe F seine Ungarn gegen seine Deutschen spielen. Richtig interpretiert, der 38-jährige Fußballer, der inzwischen auch als Juniorentrainer beim Nachwuchs der SpVgg Neckarelz aktiv ist, steckt in einer gewissen Zwickmühle. Sein Herz schlägt für Ungarn, doch auch für das deutsche Nationalteam hat Ungar Balazs, der seit acht Jahren in Binau lebt, natürlich große Sympathien.

"Normalerweise bin ich für Deutschland", stellt er klar, um dann aber umgehend nachzulegen: "Aber mein Herz schlägt natürlich für Ungarn." Gleichwohl sieht der sympathische Fußballtrainer, hauptberuflich als Schlosser tätig, die Karten vor dem entscheidenden Duell zwischen dem Weltmeister von 2014 und dem Underdog aus Ungarn klar gemischt. "Das ungarische Team hat das in den ersten beiden Gruppenspielen echt überragend gemacht, wir waren aber auch getragen von der tollen Unterstützung im Stadion in Budapest", analysiert Balazs im Gespräch mit der RNZ. Das dritte Vorrundenspiel, das nun über das Weiterkommen in die Runde der besten 16 Teams aus Europa entscheidet, wird allerdings nun in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen – wo eben nur ein Bruchteil ungarischer Fans die Magyaren an- und befeuern wird. "Ohne diese Unterstützung wird es sicher sehr, sehr schwer. Ich denke nicht, dass die ungarische Mannschaft das Niveau der Deutschen halten kann", so Jozsef Balazs, der demnach auf einen Sieg für die deutsche Nationalmannschaft tippt: 3:0 – so seine Prognose für die Partie am Mittwochabend.

Für den 38-Jährigen, der in den vergangenen Jahren als unermüdlicher Kämpfer im Mittelfeld des FC Binau unterwegs war, wäre eine Niederlage Ungarns gegen Deutschland aber auch gar nicht schlimm. "Wir können eigentlich gar nichts verlieren. Dass wir bei dieser Europameisterschaft dabei sind und so positiv auftreten, ist eine totale Überraschung, ein echtes Geschenk", sagt Ungar Balazs über die Nationalmannschaft Ungarns.

Nur allzu gerne wäre er selbst live dabei gewesen. Die Bemühungen um Tickets für München, die er gemeinsam mit Freunden vom Fanclub unternommen hatte, blieben allerdings ohne Erfolg. Jener Fanclub ist übrigens nicht einer der ungarischen, sondern vielmehr der deutschen Mannschaft. "Eigentlich bin ich schon seit dem Finale der Weltmeisterschaft 1990 Fan von Deutschland", erklärt Jozsef Balazs, dem die deutsche Fußball-Mentalität seit jeher gefällt. Acht Jahre war er, als Lothar Matthäus die DFB-Elf ins Finale führte und Andreas Brehme sie schließlich gegen Argentinien zum WM-Titel schoss. Für den leidenschaftlichen Fußballer und Fußballfan eine Intitalzündung – wobei damals noch nicht absehbar war, dass er später einmal selbst im Land des Weltmeisters leben und kicken sollte. Über seine Schwester und deren Mann zog es Jozsef Balazs 2013 aus Ungarn nach Binau, wo er schon wenig später aus der Mannschaft des FC nicht mehr wegzudenken war.

Inzwischen lässt es der 38-Jährige selbst am Ball etwas ruhiger angehen – vermittelt dafür lieber seine Vorstellung vom leidenschaftlichen Fußball in der Jugendabteilung der SpVgg Neckarelz. "Seit Mitte Mai trainieren wir wieder intensiv", berichtet Balazs von der Rückkehr in den Trainingsbetrieb im Amateurfußball. Da habe er im Moment "sehr viel zu tun" – neben seinem Job als Schlosser, der ihn derzeit beim Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim fordert.

Und Mittwochabend? "Ich weiß noch nicht genau, wo ich das Spiel schauen werde", ließ Jozsef Balazs am Dienstagnachmittag noch offen, "ich denke aber, gemeinsam mit ein paar Freunden und der Familie." Sicher dürfte indes sein, dass er es leidenschaftlich verfolgen wird – und die deutsch-ungarische Zwickmühle dabei gar nicht so sehr stören wird. "Ich freue mich einfach auf ein packendes Spiel", sagt der ungarische Deutschlandfan Jozsef Balazs. Wir auch!