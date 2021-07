Von Ursula Brinkmann

Binau. Woran die Gemeinde Binau und ihr Gemeinderat seit geraumer Zeit arbeiten, fand in der letzten Sitzung vor der Sommerpause mit einem Betriebsführungsvertrag nun seinen Abschluss – und die Arbeit beginnt. Denn die Stadtwerke Mosbach werden künftig den technischen Teil der Wasserversorgung in Binau erledigen, die Gemeinde selbst weiterhin den kaufmännischen. Ebenso bestimmt sie weiter die Höhe des Wasserpreises. Die Aufgaben der Stadtwerke erstrecken sich auf Überwachung, Kontrolle, Instandsetzung und Wartung der Wasserversorgung innerhalb der Gemeinde, Rohrnetzbau, Bereitschaftsdienst, Leitungskataster und Wasserinstallation.

"Die neue Technik ist eingebaut", informierte Bürgermeister René Friedrich Gemeinderat und Zuhörer in der Sport- und Festhalle. Kämmerer Bernd Schindler hatte extra nachgeschaut, "was es gekostet hat, als wir’s selbst gemacht haben: 36.000 bis 40.000 Euro im Jahr". An die Stadtwerke Mosbach zahlt die Gemeinde nun 33.500 Euro jährlich. Erleichtert ist Friedrich insbesondere deshalb, weil man nun genau wisse, wer der richtige Ansprechpartner für das jeweilige Anliegen sei, etwa bei Störungen. "Das war bei uns nicht immer ganz einfach."

Der evangelische Kindergarten hat das Gremium ebenfalls schon viel beschäftigt. Nun galt es, einen Auftrag zu vergeben, damit um das gesamte Gelände ein Zaun errichtet werden kann. Derzeit ist ein Teil der Kinder in Containern untergebracht, da die Bestandsgebäude für die gestiegene Zahl der Kinder nicht ausreichten. Die Container stellen eine Zwischenlösung dar, könnten aber (in anderer Form) zu einer längerfristigen Unterbringungsmöglichkeit der Mädchen und Jungen werden, da nicht genau abzusehen ist, wie sich die Kinderzahlen in Binau entwickeln werden.

Aktuell geht man in der Verwaltung davon aus, dass man eine U3-Gruppe dauerhaft brauche und damit einen dauerhaft erweiterten Kindergarten – samt Zaun. Die Beschlussvorlage geht von einer "dauerhaften Erweiterung des Kindergartens auf dem ehemaligen Spielplatzgelände" aus – dort, wo jetzt die Interims-Container stehen.

Darüber entspann sich eine Diskussion, ob sich eine 27.000 Euro teure Zaunanlage jetzt überhaupt lohne. Jürgen Kirchgäßner (CDU) machte sich grundsätzliche Gedanken: "Wollen wir da einen neuen Kindergarten für Hunderttausende hinstellen, den wir in fünf Jahren nicht mehr brauchen?" Auch Ratskollege Rainer Ludwig (UBW) "fehlt dafür das Verständnis". Zunächst. Denn Friedrich und Schindler machten deutlich, dass ein Zaun nun gebraucht werde – unabhängig davon, welche Lösung zur Kindergartenerweiterung kommt. Der bereits vorhandene Zaun würde integriert und die gesamte Anlage wiederum beim nächsten Schritt ebenfalls weiterverwendet werden. Friedrich möchte deshalb "lieber jetzt so bauen, wie wir es auch später brauchen". Und er wies darauf hin, dass eine Entscheidung für die "Villa Kunterbunt" bald kommen müsse, da bis spätestens Februar 2022 ein Antrag auf Förderung gestellt sein müsse. So kam es doch noch zu einem einstimmigen Votum für den Zaun.

Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen – doch ebenfalls mit Diskussionsrunde – fiel auch die Abstimmung aus, die der Gemeinde die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 80.000 Euro gestattet. Damit sollen Liquiditätsengpässe vermieden werden. Der Kredit hat eine Laufzeit von 20 Jahren; für die zehnjährige Zinsfestschreibung entstehen Kosten von knapp 4000 Euro. Eine weitere Tranche in Höhe von 248.000 Euro soll später aufgenommen werden.

Im Gemeindeverwaltungsverband Neckargerach-Waldbrunn sitzen auch zwei Vertreter aus Binau. Der Verband schreibt seinen Flächennutzungsplan fort, beziehungsweise stellt einen sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windkraft" auf, der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausweisen soll. "Der Flächennutzungsplan ist die einzige Möglichkeit, um zu steuern, wo Windräder gebaut werden dürfen", erläuterte Bürgermeister Friedrich.

Rainer Ludwig wusste, dass die Region um den Katzenbuckel die zweitbeste Lage für Windkraftanlagen in ganz Baden-Württemberg sei. "Da werden wir nicht drumherum kommen." Mit dieser Meinung stand Ludwig nicht allein da, doch René Friedrich hält die Ausweisung von sogenannten Konzentrationszonen für den besten Weg und erhielt vom Gemeinderat das Okay, in der Verbandsversammlung dem Flächennutzungsplan zuzustimmen.

In der Bürgerfragestunde beklagte ein Binauer, dass in der Burg-Daustein-Straße notorisch zu schnell gefahren werde. "Geht da keine 30er-Zone?" Die Frage ist der Verwaltung nicht neu, doch weiß man dort auch, dass dies in der Hauptdurchgangsstraße nicht möglich sei. "Wir hatten eine Verkehrsschau zu dem Thema Anfang 2020", reagierte Friedrich, und auch bei der Straßenverkehrsbehörde habe man nachgefragt. In mobilen Blitzgeräten, wie sie der Landkreis habe, sieht er einen Ansatz, den er verfolgen will.