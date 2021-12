15 Jahre wurden die Wassergebühren in Binau nicht erhöht, nun steht eine drastische Erhöhung an. Dafür stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Foto: dpa

Von Nadine Slaby

Binau. Der Binauer Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr einiges an Unmut auszuhalten und musste eine Kröte schlucken: Das Wasser wird für die Binauer Bürger deutlich teurer.

In der Bürgerfragestunde machte ein Bürger seinem Unmut über den Ablauf des Grundstückskaufs in der Ludwig-Pfisterer-Straße Luft. Aufgrund der "langen Zeit" (drei Monate), die zwischen Submission und nun anvisiertem Notartermin vergangen sei, entstünden ihm aufgrund von Zinssteigerungen und einem absehbaren Anstieg der Baukosten deutliche Mehrkosten. Er forderte von der Gemeinde hierfür eine Entschädigung. Bürgermeister Rene Friedrich sah dies anders. Der Käufer trage das Risiko von zeitlich zugesagten Zinskonditionen für mögliche notwendige Kredite.

Dem Bauantrag zum Neubau eines Abstellraumes, einer Hofüberdachung sowie Stützmauer wurde einstimmig stattgegeben. Dieser Antrag hatte in der Vergangenheit für viel Wirbel gesorgt. "Wenn man es sachlich und emotionslos sieht, ist der Bauantrag genehmigungsfähig", erklärte Kämmerer Bernd Schindler. Auch Gemeinderat Rainer Ludwig (UBW) sah dies so: "Wenn wir nicht über Befreiungen entscheiden müssen, ist es Sache des Baurechtsamtes. Wir können keinen Nachbarschaftsstreit schlichten." Der Bauantrag für einen Carport, der bereits vor einigen Jahren eingereicht wurde und nun wegen eines Eigentümerwechsels dem Gemeinderat erneut vorlag, wurde ebenfalls einstimmig angenommen.

Das nachgeholte Votum der Räte zur Zustimmung der Zusammenlegung des Schulsekretariats mit der Minneburgschule in Neckargerach, fiel ebenfalls einstimmig aus. Die Vereinbarung hierüber war bereits von René Friedrich unterzeichnet worden, nach dem Wunsch des Kommunalrechtsamts sollte jedoch auch der Gemeinderat zustimmen. "Dies ist eine Formalität, die wir noch geradeziehen sollten", meinte Friedrich.

Den "schwergewichtigsten Teil der Tagesordnung" (Friedrich) stellte die neukalkulierte Wassergebührensatzung dar. Gemäß Beschluss des Gemeinderates aus der Juni-Sitzung soll die Gebühr für die Wasserversorgung ab 1. Juli neu kalkuliert werden, da die derzeit gültige Wasserversorgungssatzung aus dem Jahr 2007 stammt. Das Gremium hatte nun über zwei Varianten zu entscheiden: Einmal über Variante A, die den vollen Verlustausgleich aus den vier Vorjahren (2017 bis 2020) vorsieht, oder Variante B, die einen Neustart im Jahr 2021 vorsieht.

Für die Gebührenzahler hieße Variante A, dass der bisherige Wasserpreis in Höhe von 2,10 Euro/Kubikmeter auf 3,58 Euro je Kubikmeter steigen würde. Bei Variante B steigen die Wassergebühren auf 3,10 Euro je Kubikmeter. Schwer taten sich alle Räte mit der Kostensteigerung. Am Ende überwog in der Diskussion die Meinung, dass die Gebührenzahler mit 3,10 Euro schon deutlich belastet sind.

"Die vergangenen 15 Jahre, in denen es keine Kostensteigerung gab, holen uns jetzt tatsächlich ein", sagte der Bürgermeister. "Aber wir können es nicht anders machen." Einstimmig sprach sich das Gremium für Variante B aus. Die redaktionellen Satzungsänderungen in der Abwassersatzung, der Hundesteuersatzung sowie der Obdachlosensatzung wurden angenommen.

Die Erweiterung des evangelischen Kindergartens durch Container ist derzeit nur bis Mitte September 2022 genehmigt. Die Zustimmung zu einer befristeten Verlängerung über weitere zwei Jahre wurde der Gemeinde bereits in Aussicht gestellt. Und sie wird wohl auch gebraucht werden.

Aus diesem Grund stellte die Verwaltung erneut einen Bauantrag zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens durch Container. Dies soll aber weiterhin eine Interimslösung sein. Da dem Gremium das Problem um die Erweiterung des Kindergartens bekannt ist, wurde dem Bauantrag zugestimmt.

Die Verlängerung dieser Erweiterungslösung macht auch die Verlängerung der befristeten Arbeitsverträge der für diese Gruppe zuständigen Betreuerinnen im Kindergarten nötig. Auch diese wurde ohne viel Diskussion beschlossen. Gemeinderat Jürgen Kirchgäßner (FBL) wies lediglich darauf hin, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis nach der zweiten Verlängerung in ein unbefristetes übergeht. Hier bat er die Verwaltung, zu prüfen, ob es sich bei allen Angestellten um die erste Verlängerung handle. Und bei einer weiteren, möglichen Verlängerung dies zu bedenken.

Zum Abschluss der Sitzung wies Bürgermeister René Friedrich noch auf die für 2022 geplante Deckensanierung der B27 hin. "Da kommt ein interessantes Jahr auf uns zu", so der Bürgermeister.