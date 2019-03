Binau. (rt) In einer Mitgliederversammlung haben die Binauer Sozialdemokraten über Aufstellung einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl entschieden. Seit 1971, dem Gründungsjahr des SPD-Ortsvereins, treten der Sozialdemokraten der Neckartalgemeinde mit einer eigenen Kandidatenliste an - und stellten stets mehrere Gemeinderäte.

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus "Zum Anker" wurde der Vorstand bestärkt, auch bei der kommenden Kommunalwahl im Mai mit einer SPD-Liste anzutreten. "Für eine politische Partei ist es wichtig," unterstrich der Ortsvereinsvorsitzende Gerd Teßmer. "Zum einen kommt man dem Verfassungsauftrag nach, an der politischen Willensbildung mitzuwirken, zum andern bietet sich die Gelegenheit, sich mit weiteren Gremien, wie dem Kreis-, Land- und Bundestag, zu vernetzen."

Begrüßt wurde die Initiative der SPD-Landtagsfraktion, per Volksbegehren in Baden-Württemberg mittelfristig gebührenfreie Kindertagesstätten und Kindergärten einzuführen. Die Teilnehmer erarbeiteten thematische Schwerpunkte. Dabei wurden unter anderem die Schaffung von bezahlbaren Bauplätzen, innerörtliche Verkehrsberuhigung und eine zeitgemäße Anbindung ans Internet an heutige Standards genannt.

Nach der Vorstellung der Kandidierenden, die mehrheitlich der SPD angehören, beschloss die Versammlung in folgender Reihenfolge die Liste: Gabriele Marx (Bauzeichnerin), Domenic Hartmann (Biologielaborant), Elke Blesch (Hauswirtschafterin), Alexandra Teßmer (Heilerziehungspflegerin), Roger Ockert (Industriekaufmann), Tamara Hartmann (Zahnmedizinische Fachangestellte), Marcus Johe (Kranführer), Karolin Moscherosch (Hauswirtschaftsmeisterin), Jens-Martin Lötz (Religionslehrer), Gert Ehmann (Buchhalter). "Wir haben ein starkes Team für ein modernes Binau", zog Gerd Teßmer abschließend Bilanz.