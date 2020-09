Von Marie Beichert

Binau. An lauen Spätsommerabenden auf der Bank sitzen, die Füße ausstrecken und den Ausblick über das Neckartal genießen – es könnte so schön sein. Wäre da nicht der viele Müll, der an der Binauer Höhe Wanderern, Bürgern und auch der Gemeinde schon länger ein Dorn im Auge ist. Gleich mehrere RNZ-Leser wandten sich zuletzt an die Redaktion, berichteten über reichlich Hinterlassenschaften in der Landschaft. Neben Verpackungsabfall fanden sich leere Glasflaschen, die achtlos in die Weide geworfen wurden, was dort leicht zu Verletzungen der Tiere hätte führen kann.

Um dieser zunehmenden Landschaftsverschmutzung entgegenzuwirken, ließ sich Binaus Bürgermeister René Friedrich etwas Kreatives einfallen: "Ich habe mir Inspiration aus der Schweiz geholt. Dort habe ich erstmals diese Plakate mit den provokanten Ankreuz-Optionen gesehen und mir gedacht, dass das auch bei uns etwas bringen könnte." Auf den Plakaten mit der großen Frage "Warum wirfst du deinen Müll ins Gras?" sind die Kästchen mit den Antworten "Weil ich ein Idiot bin.", "Weil mir die Umwelt egal ist.", "Weil Mami auch heute noch hinter mir herputzt." und "Weil alle drei Gründe auf mich zutreffen." angekreuzt.

Foto: Winfried Krämer

Grundsätzlich kämen die Plakate gut an, und es sei auch schon eine kleine Besserung zu verzeichnen, erklärte Friedrich im Gespräch mit der RNZ. Jedoch sei er auch auf Gegenwind gestoßen – hauptsächlich online. In sozialen Netzwerken habe er Sprüche wie "Müll mit Müll bekämpfen" gelesen und nur mit dem Kopf geschüttelt. "Die eigentliche Intention hinter den Plakaten ist, den Menschen zu verdeutlichen, dass man seinen Abfall nicht einfach so liegen lässt", erläutert der Bürgermeister.

Besucher der Binauer Höhe hätten sich daraufhin beschwert, dass vor Ort kein Mülleimer vorhanden sei. Das solle sich in Zukunft aber ändern. Während sich Wanderer morgens auf die Wege, wie beispielsweise den vorbeiführenden Neckarsteig, begeben, ist die Höhe am Abend vor allem ein Treffpunkt für Jugendliche. Auch junge Menschen von auswärts kommen offenbar gern hierher. Um die Lage zu kontrollieren, seien auch das Ordnungsamt und die Polizei eingeschaltet worden.

Foto: Winfried Krämer

Friedrich hofft, dass sich die Tendenz des Müllrückgangs fortsetzt. "Ansonsten werden wir uns etwas Neues überlegen müssen", fügte er hinzu. Außerdem sei jeder, ob verantwortlich oder nicht, davon betroffen, denn alle müssten für die Entsorgung des Abfalls über die Müllgebühr bezahlen. Regelverstöße werde man nicht dulden und gegebenenfalls weitere Konsequenzen ziehen, zu denen das Sperren und Umzäunen der Bänke gehören könnte.

In so genannten "Anti-Littering"-Kampagnen, bei denen es darum geht, gemeinsam seine Kommune durch Sauberkeit lebenswert(er) zu machen, sieht der Bürgermeister Hoffnung. In Binau haben seinen Ausführungen zufolge bereits hilfsbereite Bürger und Wanderer, die an der Höhe vorbeigekommen waren, ihre eigenen Müllsäcke mitgebracht und den an den Wegen herumliegenden Abfall gesammelt, um die Gemeinde bei ihrem Kampf gegen den Müll zu unterstützen.

René Friedrich hofft, dass in Zukunft wieder mehr Menschen den schönen Ausblick an diesem tollen Ort genießen können, ohne überall Müll vorzufinden. Sein abschließender Appell richtet sich an den gesunden Menschenverstand: "Man ist nicht der einzige Mensch auf der Welt. Hinterlasst diesen Ort sauber und bereitet damit anderen eine Freude", so des Bürgermeisters Bitte an die Besucher auf der Binauer Höhe.