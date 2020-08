Binau. (nak) Der Kindergarten in Binau platz aus allen Nähten. "Zum 1. August haben wir für über dreijährige Kinder keinen Platz mehr", machte Erika Friedel, die Geschäftsführerin der Kindertagesstätten für die Kirchengemeinden Lohrbach, Mittleres Neckartal, Mosbach, Neckarelz-Diedesheim und Neckarzimmern des Evangelischen Verwaltungszweckverbands Odenwald-Tauber, in der Gemeinderatssitzung deutlich.

Um dem Mehrbedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen gerecht zu werden, plant die Gemeinde, auf dem an den Kindergarten angrenzenden Grundstück in der Lindauer Straße vorerst Container für eine Krippengruppe sowie eine weitere VÖ-Gruppe zu stellen. Mit dieser auf zwei Jahre befristeten Interimslösung könnten weitere 25 Kindergartenkinder sowie weitere zehn Krippenkinder betreut werden. Die Trägerschaft für die beiden Gruppen übernimmt die evangelische Kirchengemeinde Mittleres Neckartal. Die Investitions- und Betriebskosten müssen allerdings zu 100 Prozent von der Gemeinde Binau getragen werden. Und die sind keine Pappenstiel, geht man in den Berechnungen doch von Gesamtkosten in Höhe von 781.295 Euro aus.

Die Personalkosten machen dabei mit 478.000 Euro und 53.600 Euro Leitungskosten den größten Anteil aus. Aber auch die Miete für die Container schlägt mit 192.000 Euro deutlich zu Buche. Der Rest verteilt sich auf Kosten für Möbel, Gebühren für den Verwaltungszweckverband sowie Kosten für die Reinigung der Container. Die Verwaltung rechnet damit, dass im laufenden Jahr 146.882 Euro anfallen, im kommenden Jahr 380.648 Euro und 2022 noch 253.765 Euro die Gemeindekasse belasten. Über den Zusatzvertrag über Betrieb und Förderung dieser Containerlösung hatten in der Sitzung die Räte zu entscheiden.

Friedel informierte das Gremium vorab noch über den bisherigen Stand in Sachen Containerlösung. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die neu geschaffenen Gruppen bis zum 1. September, spätestens aber zum 1. Oktober eröffnet werden könnten. Immerhin führe man schon seit Mai Vorstellungsgespräche. Allerdings sind noch nicht alle Stellen besetzt. Und ohne die vollständige Besetzung erhält der Kindergarten keine Betriebserlaubnis. Auch wartet man noch auf die Genehmigung des Bauantrags. Die Gemeinderäte teilten Friedels Optimismus nicht. "Wir sind sportlich unterwegs", meinte einer der Räte, das Datum 1. September hielt er für nicht haltbar.

Das bestätigte auch Hauptamtsleiter Bernd Schindler: "Es ist illusorisch", meinte er. Am 23. Juli sei der Bauantrag ans Bauamt weitergegeben worden. Zwar wisse man dort um die Dringlichkeit des Antrags und sei der Gemeinde auch entgegen gekommen, aber intern benötige man dort normalerweise vier Wochen. Hinzu komme, dass die Ferienzeit begonnen habe. Selbst mit einem positiven Bescheid benötige die Containerfirma noch einmal zwei Wochen, um alles aufzustellen. Der springende Punkt bleibt das Personal. Denn dieses muss aber dem 1. September bezahlt werden. Wäre dies nicht der Fall, würden sich einige anderweitig verpflichten, befürchtete Friedel. Dann wanke das gesamte Projekt.

Ein Bürger wollte vom Rat noch wissen, wie es nach Ablauf der zwei Jahre weiter gehe. Hier beruhigte Bürgermeister René Friedrich. "Wir haben uns selbst auferlegt, dass ein Kind, dass im Kindergarten ist, in diesem bis zum Schuleintritt bleibt." Aber, so der Bürgermeister, koste ein Kindergartenneubau rund 1,7 Millionen Euro. Die Bürger müssten der Verwaltung zugestehen, "diese Kosten sowie weitere Varianten und die Entwicklung der Kinderzahlen zu prüfen". Um dies tun zu können, wurde die zweijährige Interimslösung geschaffen.

Nach langer Diskussion um Formulierungsfragen im Zusatzvertrag, einigte sich das Gremium darauf, dass der 1. September aufgrund der Personalkosten als Vertragsbeginn festgeschrieben wird, das Vertragsende aber offen formuliert wird bzw. der Vertrag erst mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis, die für zwei Jahre ab Eröffnung erteilt wird, endet. Sind die Änderungen in den Vertrag eingearbeitet, soll er in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen werden. Einstimmig sprach sich das Gremium im Folgenden noch dafür aus, sämtliche baurechtliche Befreiungen für die Containerlösung zu erteilen.