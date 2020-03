Von Dorothea Damm

Binau. Nach weniger als einer Stunde war der öffentliche Teil der März-Sitzung des Binauer Gemeinderats schon fertig. Aber es war genug Zeit, um den Haushalt für das kommende Jahr und die Planungen für die nahe Zukunft zu verabschieden.

Leicht fiel es den Gemeinderäten nicht, sich in diesem Jahr auf das Nötigste zu beschränken. So blieb Hauptamtsleiter Bernd Schindler auch nichts anderes übrig, als zu erklären: "Es gab mehr, was wir machen wollten, aber das Geld war nicht da." In mehreren Sitzungen waren die Räte der kleinen Gemeinde zusammengekommen, um das vorzubereiten, was nun verabschiedet wurde. Bürgermeister René Friedrich betonte dabei, "dass hervorragende Arbeit geleistet wurde, um jetzt doch einen ordentlichen Haushalt vorlegen zu können".

Viele Wünsche und Projekte mussten dabei allerdings auf die kommenden Jahre verschoben worden. Vor allem im Kindergarten wird es 2020 nur dafür reichen, die Brandschutzauflagen zu erfüllen und die dringlichsten Sanierungen vorzunehmen. Der Gemeinderat musste sich dagegen entscheiden, hier mehr Geld zu investieren, zumal der Kindergarten nicht durch die Einnahmen finanziert werden kann und bereits jetzt zu einem der größten Ausgabenposten der Gemeinde gehört.

Da allerdings ab September mehr Betreuungsplätze benötigt werden, muss man sich vorerst mit einem Containeranbau auf dem Spielplatzgelände begnügen. "Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung" betonte Schindler. Um sich alle Optionen für eine Erweiterung oder einen Neubau offen zu halten, will man auch erst mal keine öffentlichen Parkplätze auf das an den Kindergarten angrenzende "Areal Großkopf" bauen.

Nötig sei es dagegen, bereits in diesem Haushalt die Wasserversorgung auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Erschließung des Baugebiets Bodenfeld musste erst mal in den kommenden Haushalt verschoben werden. Der Grüngutplatz wird im Moment von Bewuchs befreit. Hier hofft der Gemeinderat allerdings, dass sich die bereits genehmigte Erweiterung noch verschieben lässt, wenn im Zuge der Ertüchtigung auch überprüft wird, ob die vorhandene Kapazität noch ausreicht.

Eine Möglichkeit, weitere Projekte in den kommenden Jahren auf den Weg zu bringen, sieht der Gemeinderat in der Beteiligung am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Schon wenn man sich für eine Beteiligung entschließt, erhält man 3000 Euro, damit die zu gründende Projektgruppe ihre Arbeit aufnehmen kann. "Um das zu machen, sind wir auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen", betonte Friedrich, der vorschlug, hier den neu gegründeten Ausschuss für Bürgerbeteiligung ins Boot zu holen und gleichzeitig engagierte Binauer anzusprechen, ob sie nicht Lust hätten, sich an einem solchen Zukunftsprojekt aktiv zu beteiligen.

"Wir brauchen engagierte Binauer aus allen Vereinen und Altersklassen, um möglichste viele Ideen zu entwickeln, die die Gemeinde noch lebens- und liebenswerter machen", waren sich die Gemeinderäte einig, die auch schon auf mehrere zum Teil bereits umgesetzte Ideen, wie Mitfahrbänke oder die Telefonzellenbibliotheken verwiesen, die sich leicht in so eine Bewerbung integrieren lassen würden.

Eine gute Nachricht hatte dann Bürgermeister René Friedrich auch noch für die Binauer. Dreimal im Jahr soll zukünftig die Straßenreinigungsmaschine aus Mosbach auch die Binauer Straßen sauber machen.