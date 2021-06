Von Peter Lahr

Billigheim. "Nach vier Wochen grüßte er mit ‚Mahlzeit‘ in der Mittagspause", erinnert sich Peter Fischer an ein kleines Zeichen, dass die beiden jungen Männer aus dem Irak in seinem Billigheimer Betrieb "angekommen" waren. Mittlerweile sind Omar Al-Abboodi und Ahmed Ibrahim nicht nur im Nordbadischen angekommen, sie konnten zudem ihre Ausbildung bei der Firma Fischer Elektromotoren erfolgreich abschließen. Dieser Tage gratulierte Klaus Hofmann persönlich. Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zollte großen Respekt vor dem Engagement auf beiden Seiten. "Das ist gelebte Integration", brachte er die Leistung vieler Engagierter vor Ort auf den Punkt.

Angefangen hatte alles mit Conny Kautzsch. Sie arbeitet nicht nur bei Fischer, sondern betreute vor Ort auch zusammen mit weiteren Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes rund 30 Flüchtlinge, die in Billigheim lebten. Erste Deutschstunden, aber auch das Kennenlernen der Region und Einwohner standen dabei auf der Agenda. Eines Tages fragte Kautzsch ihren Chef, ob er nicht eine Betriebsbesichtigung ermöglichen könne. Als Peter Fischer dann die 25 jungen Männer "in echt" sah, da kam ihm ganz spontan die Idee mit der Ausbildung. "Ich dachte mir: Bei jedem Lehrling musst du ja auch bei null anfangen." Deshalb rief er gleich beim Landratsamt an und fragte: "Was müssen wir machen, damit wir loslegen können?"

Ahmed Ibrahim war der erste Kandidat. 1986 in Bagdad geboren, begann er im Februar 2016, bei Fischer zu arbeiten. Als "Paten" erhielt er Marcel. Eine große Schreibvorlage diente als deutsch-arabisches Übersetzungsblatt. Vier Wochen später kam Omar Al-Abboodi – und Ahmed Ibrahim wurde dessen "Coach".

"Alle mussten erst einmal zwei Jahre bei uns arbeiten", erklärt Peter Fischer sein Modell. Denn nur, wenn man Geld verdiene, könne man eine Wohnung bezahlen, den Führerschein machen und hier ein neues Leben beginnen. Von ursprünglich sieben Mitarbeitern sind derzeit sechs in der Firma. "Wir sind hier wirklich angekommen. Wir machen ganz normal Spaß mit den Kollegen und wollen uns bei unserem Chef und dem Team bedanken", unterstreicht Al-Abboodi in perfektem Deutsch.

"Wie bei einer Ehe gehören auch bei einer Ausbildung zwei Parteien dazu", merkt Klaus Hofmann an. Denn die jungen Männer müssten sich nicht nur in der komplexen Welt der Elektrotechnik auskennen. Sie verinnerlichten auch Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. "Wenn ich jetzt Arabisch lernen müsste und dazu noch einen Beruf erlernen – ich wüsste nicht, ob ich da die Ausdauer hätte", gab der Tischlermeister zu bedenken und gratulierte mit den Worten: "Jetzt haben Sie den Erfolg, Sie können im Betrieb bleiben und eine berufliche Karriere starten." Da treue, loyale Mitarbeiter die besten seien, handle es sich um eine Win-Win-Situation.

Generell sieht Hofmann viel Potenzial im Handwerk, um Menschen in unserer Gesellschaft aufzunehmen. "Wir lernen auch von Ihnen", unterstreicht Hofmann, der in seinem Betrieb ebenfalls schon mit einem Geflüchteten arbeitete. Sein Fazit: "Es kann funktionieren, aber man braucht Engagement und Ausdauer." Peter Fischer ergänzt: "Wir wollen heute auch der Gesellschaft zeigen, dass es geht. Wenn man eine Idee hat, soll man diese auch umsetzen. So haben wir zwei tolle Menschen und zwei tolle Mitarbeiter gewonnen, die ja auch voll ins Sozialsystem integriert sind."

"Als ich anfing, kannte ich weder die Fachbegriffe noch das Werkzeug", erinnert sich Omar Al-Abboodi an die schweren Anfänge. Doch mit zusätzlichen Kursen und tollen Helfern sei es ihm gelungen. Sehr hilfreich sei es auch gewesen, die Scheu zu überwinden und zu den Menschen zu gehen. Mittlerweile spielt Al-Abboodi im Sulzbacher Fußballverein mit und hofft, dass das derzeit auf zwei Jahre befristete Aufenthaltsrecht im Anschluss verlängert wird. Denn erst dann hat er eine echte Perspektive.