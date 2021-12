Von Peter Lahr

Billigheim. Bernd Roth und Karl Otto Schoder gründeten 1985 in Sulzbach ihre Firma "Roth und Schoder Steuerungstechnik". Was mit vier Mitarbeitern begann, entwickelte sich im Lauf der Jahrzehnte zu einem Team aus 120 Köpfen. So verwundert es kaum, dass gleich zwei Neuigkeiten zu vermelden sind: Den Generationswechsel an der Spitze meistern Armin Roth und Dirk Schoder als neues Geschäftsführer-Team. Zudem fand man auf der Billigheimer Rittwiese einen neuen Standort. So kann sich auch die nächste Generation voll und ganz dem Bau von Schaltschränken und der Entwicklung von innovativer Steuerungstechnik für die Industrie 4.0 widmen.

"Unsere beiden Väter waren die Firmengründer", erklären die beiden Neuen, weshalb der alte Satz "Wie der Vater, so der Sohn" auch im 21. Jahrhundert noch seine Gültigkeit hat. "Elektrotechnik war für mich schon früh klar", betont Dirk Schoder während eines Pressegesprächs am neuen Standort. Auch Armin Roth konnte sich an keinen anderen Berufswunsch erinnern.

Nach einer kurzen Frühphase in Lohrbach wechselten die Väter nach Sulzbach. Dort wuchs das Unternehmen kontinuierlich und "organisch". Doch die bestehende Bebauung innerhalb eines Wohngebietes setzten dem Standort Grenzen. In Billigheim konnte man eine bereits vorhandene Halle in den Neubau integrieren. "Es ist ein Standort für die Zukunft", betonen die neuen Chefs. Damit meinen sie nicht nur die neuen Raumkapazitäten. Denn man habe beim Bau viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So versorge eine Regenwasserzisterne die WC-Spülung. Auf dem Hallendach liefern Solarpaneelen grünen Strom und rund um die Gebäude soll bereits nächsten Frühling eine bienenfreundliche Naturwiese blühen.

Die durch den Umzug frei gewordenen und neu gestalteten Büroräume in Sulzbach nutzen die Softwareprogrammierer der Roth Steuerungstechnik sowie die Hardware-Experten der Roth Sondermaschinen. "In Billigheim bauen wir Schaltschränke für den Maschinenbau", erläutert Armin Roth die Aufgabenteilung innerhalb der Roth-Gruppe, zu der auch eine eigene Akademie gehört. Diese richte den Fokus auf die Aus- und Weiterbildung. "Endlich sind wir frei", freuen sich die Geschäftsführer über das neue Raumangebot. Der Neubau biete die dreifache Montage- und gar die fünffache Bürofläche.

"Wir sind sukzessive am Ausrollen der Digitalisierung – nicht nur räumlich, auch organisatorisch setzen wir verstärkt auf digitale Lösungen", skizziert Schoder die aktuellen Entwicklungen. Ein Teil der Billigheimer Schaltschrank-Produktion wandere zu regionalen Maschinenbauern in einem Umkreis von 100 Kilometern. "Die Anlagen werden dann weltweit exportiert, etwa nach Ägypten, China oder Südamerika", so Roth.

"Was die Eingänge angeht", habe man bislang durch Corona wenig Änderungen gespürt. Vor Ort habe man aber die Betriebsabläufe an die Pandemiebedingungen angepasst, etwa durch Schaffung eines neuen Schichtsystems. Dankbar sind Roth und Schoder dafür, dass es mit dem ELR-Antrag so gut geklappt habe. "Schon nach wenigen Wochen haben wir zehn Prozent Mitarbeiter-Zuwachs", lautet eine erste Erfolgsmeldung. Dennoch suche man "händeringend" nach Fachkräften.