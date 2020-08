Der Schefflenztalradweg zwischen Billigheim und Katzental, der zur Zeit nur notdürftig ausgebessert ist, bekommt eine neue Decke. Auch an anderen in Mitleidenschaft gezogenen Wegen soll Hand angelegt werden. Foto: Karl Wilhelm Beichert

Von Karl Wilhelm Beichert

Billigheim. Zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause versammelte sich der Gemeinderat von Billigheim in der Sport- und Festhalle Sulzbach. Bürgermeister Martin Diblik begrüßte die Räte zu einem umfangreichen Programm, das indes zügig bewältigt wurde.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Kindergartenbedarfsplan bis 2023. Aufgrund der von Hauptamtsleiter Bernd Geistlinger ermittelten Zahlen stellte die Verwaltung fest, dass der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren erfüllt werden kann. Im katholischen Kindergarten St. Joseph in Allfeld besteht sogar die Möglichkeit, auf zusätzlichen Bedarf "kurzfristig" zu reagieren, weil dort noch Räumlichkeiten für eine dritte Gruppe vorhanden sind. Auch für Kinder unter drei Jahren wird der Bedarf gedeckt werden können, auch mithilfe einer privaten "Tageseinrichtung in gesonderten Räumen" (TigeR), die von der Gemeinde gefördert wird.

Den von der Pandemie geprägten Finanzzwischenbericht erstattete Kämmerer Alexander Rist. Demnach sind durch die Krise rund 500.000 Euro Mindereinnahmen zu erwarten, nicht eingerechnet die Ausfälle beim kommunalen Finanzausgleich. Unter Ausblendung der Coronakrise entsprechen die Zwischenergebnisse weitgehend den Planansätzen. Die größten aktuell laufenden Maßnahmen sind der Neubau des Kindergartens in Billigheim, die Sanierung der Elztstraße in Katzental, die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses in Allfeld sowie die Brücke zur Kläranlage und der Steg zur Schule in Allfeld.

Diese Maßnahmen befinden sich zurzeit im Zeit- und Kostenrahmen. Da der Mittelabfluss sich verzögert hat, verfügt die Gemeinde zur Zeit noch über ausreichend Liquidität, die geplante Kreditaufnahme von 1,65 Mio. Euro wird voraussichtlich erst zum Jahresende notwendig. Die an sich notwendige Konsequenz aus den fehlenden Einnahmen wäre eine Haushaltssperre. Es bleibt aber die zugesagte Kompensation der Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch Bund und Land abzuwarten.

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde einstimmig beschlossen. Eine Gegenstimme gab es bei der Erhöhung der Hundesteuer. Sie wird ab Januar für "Normalhunde" von 72 auf 108 Euro erhöht, die für sogenannte Listenhunde von 360 auf 480 Euro. Besonders betont wurde, dass dies die erste Erhöhung seit 2004 sei.

Die Gemeinde Billigheim bietet seit 2012 die Möglichkeit eines warmen Mittagessens an allen ihren Schulen an. Der Elternanteil liegt seit Beginn bei 2,50 Euro pro Essen. Nun ergeben sich für die Schule in Billigheim zusätzliche Personalkosten für drei Mitarbeiterinnen, die im Wechsel für die Essensausgabe zuständig sind.

Mit diesen Kosten liegt der Gesamtpreis pro ausgegebener Essensportion bei 8,15 Euro. Die Diskrepanz zwischen Eltern- und Gemeindeanteil ist erheblich und soll nun verringert werden. Ab September steigt der Elternanteil daher auf 3,50 Euro, ab Januar auf vier Euro, beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Die Oberflächen mancher Wege in der Gemeinde sind teilweise so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie ausgebessert werden müssen. Betroffen sind die Feldwege vom Ortsausgang Billigheim Richtung Deponie, der von Allfeld nach Sulzbach (über Galgenberg Richtung Assulzter Hof) und der von Waldmühlbach nach Bittelbronn. Darüber hinaus braucht der Schefflenztalradweg im Abschnitt zwischen Billigheim und Allfeld eine Reparatur. Für beide Maßnahmen erhielt die Firma Geuder aus Neusitz für 40.768 bzw. 20.723 Euro den Zuschlag. Die Oberflächen sollen abgefräst werden, und der aufbereitete Kies neu aufgebracht werden, um die Unebenheiten der notdürftig ausgebesserten Wege zu beseitigen.

Einstimmig genehmigt wurde auch die EDV-Neuausstattung der Schule in Billigheim durch die Firmen Schwenk in Karlsruhe und Bechtle in Neckarsulm. Die Erdarbeiten am Kindergartenneubau in Billigheim wurden die Firma Mini-Bau in Mosbach übertragen, die in ihrem Angebot rund 13.000 Euro unter der Kostenschätzung geblieben war. Ein umfangreiches Konvolut zum Bebauungsplan Mühlbacher Pfad IV – 2. Änderung lag den Gemeinderäten vor, unter anderem mit Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde und verschiedener Fachdienste. Der Gemeinderat beschloss die Satzung dazu einstimmig.

Auf derselben Fläche soll auch der Spielplatz "Am Pfannestiel" errichtet werden. Mit der Planung und Bauausführung ist die Firma PEG beauftragt, die ihrerseits für die Lieferung der Spielgeräte die Firma ABC-Team Spielplatzgeräte beauftragt hat. Mit den Garten- und Landschaftsbauarbeiten beauftragte PEG die Firma Sievers, Garten- und Landschaftsbau, aus Freiberg am Neckar. Beide Vergaben wurden vom Gemeinderat genehmigt. Ebenso das neue Ruftaxi-Konzept des Landratsamts, das eigentlich dessen Vertreter vorstellen sollten – diese erschienen jedoch bis Sitzungsende nicht.