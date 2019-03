Rund 700.000 Euro sind für den Abriss der alten Brücke an der Kläranlage in Allfeld sowie für den Bau einer Neukonstruktion eingeplant. Der Gemeinderat stimmte für dieses Vorhaben der Vergabe eines Auftrags zu. Foto: Peter Lahr

Billigheim. (lah) Da sich Billigheims Bürgermeister Martin Diblik aus aktuellem Anlass um den jüngsten Neubürger (mit prominentem Vater) seiner Gemeinde kümmern musste, leitete am Dienstagabend der erste Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Walter die Gemeinderatssitzung, zu der man in der Sulzbacher Halle zusammengekommen war.

In der Bürgerfragestunde ging es zunächst nicht nur um die bisherigen Erhöhungen der Abwassergebühren. Aktuelles gab es auch vom ehrenamtlichen Fahrdienst zu berichten. Da ein Bürgerbus nicht kommen werde, seien derzeit die ehrenamtlichen Fahrer dabei, versicherungstechnische Details zum Vorhaben abzuklären. Noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soll der Umbau des Alten Rathauses in Billigheim. Hier werde der Anbau einer Fluchttreppe den eigentlichen Sitzungssaal wieder als solchen nutzbar machen. Direkt nach Fastnacht soll auch das Katzentaler Jugendhaus wieder eröffnet werden. Derzeit erledigten die Jugendlichen noch letzte Arbeiten vor Ort.

Der Rat vergab den Neubau der Brücke zur Kläranlage in Allfeld an den wirtschaftlichsten von drei Anbietern. Die Firma Jörg Heizmann Bauunternehmung aus Osterburken will für rund 710.580 Euro die bestehende alte Bogenbrücke abreißen, eine neue Brücke errichten und die Behelfsbrücke wieder zurückbauen. Diese Arbeiten sollen, so der Plan, von März 2019 bis März 2020 ausgeführt werden.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen am 26. Mai oblag es den Räten, den Gemeindewahlausschuss zu bilden. Da sich Bürgermeister Martin Diblik um einen Sitz im Kreistag bewirbt, kann er nicht als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses fungieren. Den Vorsitz des Wahlausschusses übernimmt nun Bettina Röckel, ihre Stellvertreterin ist Gabriele Mayerhöffer. Als erste Beisitzerin sprach man sich für Gisela Schäfer-Sprenger aus, zur zweiten Beisitzerin wurde Miriam Iskra ernannt. Als Ersatzleute sind Thomas Noe sowie Elisabeth Henrich vorgesehen. Auch die Wahlbezirke und Wahlräume für die Kommunal- und Europawahl legte man im Rahmen der Gemeinderatssitzung fest. Überdies verständigte man sich darauf, mit einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung künftig die gegenseitige Vertretung der Standesbeamten der Gemeinden Billigheim und Roigheim zu ermöglichen.

Bekannt gegeben wurde zudem, dass im Ortsteil Katzental aktuell noch vier gemeindeeigene Bauplätze an der Talseite der Uhlandstraße zur Verfügung stünden. Abschließend wurde der Gemeinderat darüber informiert, dass vom Landratsamt die Haushaltsverfügung für den beschlossenen Haushalt 2019 eingegangen sei.