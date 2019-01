Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Viele Schüler befinden sich zurzeit in ihrem letzten Jahr an ihrer bisherigen Schule, und für viele ist noch unklar, welchen Weg sie anschließend einschlagen wollen. Über mögliche Bildungswege im Neckar-Odenwald-Kreis informiert die Internetseite www.bildungsportal-nok.de

Grundsätzlich gilt, dass für alle Jugendlichen unter 18 Jahren, die weder einen Ausbildungsplatz haben noch eine Vollzeitschule besuchen, das Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf, das Berufseinstiegsjahr oder die Berufsfachschule Pädagogische Erprobung gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese werden an den gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schulen des Kreises angeboten.

Existiert bereits ein Hauptschulabschluss oder ein Ausbildungs- bzw. Ausbildungsvorvertrag, so können die einjährigen Berufsfachschulen an den verschiedenen Schulzentren besucht werden. Ein Hauptschulabschluss oder die Versetzung in Klasse 10 der Haupt- oder Werkrealschule ist die Voraussetzung zum Eintritt in die zweijährigen Berufsfachschulen. Abgeschlossen wird sie mit der Fachschulreife (mittlere Reife).

Der mittlere Bildungsabschluss ist Voraussetzung zum Besuch der verschiedenen Berufskollegs, deren Ziel die Erlangung der Fachhochschulreife nach zwei Jahren ist. Ein mittlerer Bildungsabschluss mit einem Notenschnitt von mindestens 3,0 in Deutsch, Englisch und Mathematik ist Voraussetzung für den Besuch eines beruflichen Gymnasiums, das in drei Jahren zum Abitur führt. Für Berufserfahrene werden zudem Meister- und Technikerschulen - auch berufsbegleitend - angeboten.

Die kaufmännischen Schulen sind die Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach und die Frankenlandschule in Walldürn. Beide bieten zweijährige Berufsfachschulen Wirtschaft ("Wirtschaftsschulen"), ein- und zweijährige Berufskollegs sowie Wirtschaftsgymnasien an. Die Frankenlandschule bietet im Wirtschaftsgymnasium neben dem Profil Wirtschaft das Profil Internationale Wirtschaft an.

Internationale Wirtschaft wird in einigen Fächern bilingual (Englisch) unterrichtet. Zusätzlich können die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums entscheiden, ob sie in einer Tablet-Klasse unterrichtet werden möchten. Sportlich interessierte Schüler können in einem erhöhten Umfang Sportunterricht erhalten.

Im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik kann man schulbegleitend wöchentlich einen Praktikumstag in einem Unternehmen absolvieren. Im kaufmännischen Berufskolleg 1 und 2 führen die Schüler der Juniorenfirma die Cafeteria der Frankenlandschule. (Kontakt: Ludwig-Erhard-Schule Mosbach, www.les-mosbach.de, Telefon 0 62 61 / 9 22 00; Frankenlandschule, Walldürn, www.frankenlandschule.de, Telefon 0 62 82 / 9 24 80)

Im gewerblichen Bereich eröffnet sich das breite Angebot der Gewerbeschule Mosbach und der Zentralgewerbeschule Buchen. Beide bieten neben dem Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf und dem Berufseinstiegsjahr auch einjährige Berufsfachschulen in verschiedenen Berufsfeldern sowie eine zweijährige Berufsfachschule im Bereich Metall- und Elektrotechnik an.

Bei den Berufskollegs werden an den Gewerbeschulen das Technische BK I und II sowie in Buchen das einjährige BK Technik zur Fachhochschulreife angeboten. Zudem gibt es an beiden Schulen ein Technisches Gymnasium mit Schwerpunkten Mechatronik und Informationstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik in Mosbach bzw. Technik und Management in Buchen. Wer sich zum "staatlich geprüften Techniker" qualifizieren möchte, kann dies mit dem Schwerpunkt Konstruktionstechnik in Mosbach und dem Schwerpunkt Qualitätstechnik in Buchen tun. Die Gewerbeschule Mosbach bietet für das Maler- und Lackiererhandwerk eine einjährige Fachschule (Meisterschule) zum Erwerb des Meisterbriefes an. (Kontakt: Zentralgewerbeschule Buchen, www.zgb-buchen.de, 0 62 81 / 53 00; Gewerbeschule Mosbach, www.gewerbeschule-mosbach.de, Telefon: 0 62 61 / 8 90 80)

Der landeseinheitlich späteste Anmeldetermin für den Besuch von Vollzeitschulen des folgenden Schuljahres ist der 1. März. Weitere Informationen liefern außerdem die Internet-Auftritte und Sekretariate der jeweiligen Schulen.

Für die hauswirtschaftliche, sozial-pflegerische Richtung stehen in Buchen die Helene-Weber-Schule und in Mosbach die Augusta-Bender-Schule zur Verfügung.