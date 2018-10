Ein "güldener" Greif vor schwarzem Grund, der in seinen Vordertatzen ein silbernes Rad mit fünf Speichen hält - das ist auf dem Wappen von Neckarzimmern zu sehen. Das Rad ist, ebenso wie seine Farbe, vom Wappen der Familie von Berlichingen entlehnt. Diese war eine Zeit lang Herr über Burg und Ländereien samt Dorf. Den Greif und dessen Färbung findet man als Schildhalter des Badischen Wappens wieder. Die Referenz zum Badischen Wappen besteht, da der Ort seit 1803 offiziell in Baden zu verorten ist.

Neckarzimmern. Dort, wo er heute frühstückt, wo sein Tag beginnt, dort begann auch sein Leben. Im heutigen Frühstückszimmer seines Elternhauses wurde er 1936 geboren. Dass er selbst zu "dem Urgestein schlechthin" seines Heimatortes Neckarzimmern werden würde, hätten die Eltern von Robert Steinmetz wohl nicht gedacht.

Als "Urgestein schlechthin" bezeichnet ihn übrigens Bürgermeister Christian Stuber. Und das hat sicher mit den vielen Aufgaben zu tun, die er in der Gemeinde schon übernommen hat: Fleischkontrolleur, Kläranlagenwärter, Kirchenturmuhrwart, Wassermeister, Amtsbote, aber auch Feuerwehrkommandant, Guggemusiker oder Vorstandsmitglied des genossenschaftlichen Milchhäusles war er in Neckarzimmern. Und Urgestein eben. Denn das Wissen, das Robert Steinmetz sich angeeignet hat, ist auch heute noch unverzichtbar für die Gemeinde. Stuber: "Er weiß, wo welche Wasserleitung liegt", selbst, wenn sie nicht in den Plänen verzeichnet ist.

Und so war es auch Robert Steinmetz, der bei einem Wasserrohrbruch alarmiert wurde - selbst nachdem die Stadtwerke Mosbach die Wasserversorgung übernommen hatten. Seit 1978 war Steinmetz davor als stellvertretender Wassermeister für die Unterhaltung von Wasserleitungen und Hochbehälter zuständig. "Jeden Tag musste ich da früher rausfahren und schauen, ob alles in Ordnung ist", erzählt Steinmetz. Nach besagtem Rohrbruch habe es dann auch "erst mal Zirkus" gegeben, bis die Mitarbeiter der Stadtwerke dann schließlich da waren.

Das Wasser prägte Steinmetz‘ Leben von Anfang an: Das Elternhaus liegt direkt am Neckar. Darin wurde früher die Post betrieben. "Wenn die Schiffer telefonieren wollten, mussten sie zu uns", erzählt Steinmetz. "Jeder Schiffmann hat mich gekannt und so bin ich dann immer mitgefahren." In Gundelsheim stieg er um und fuhr wieder mit zurück. Mit sechs Jahren wagte er zum ersten Mal den Sprung in den Neckar - ohne Schwimmkurs oder Schwimmhilfe. "Das gab Ärger zu Hause", so Steinmetz. Er lernte den Neckar aber auch von seiner anderen Seite kennen. "Hochwasser waren das Schlimmste."

Eben weil er diese negative Seite des Neckars kannte, war Steinmetz auch viele Jahre als Kommandant der Feuerwehr engagiert. "De Robert", wie er von Christian Stuber genannt wird, habe da sehr früh die richtigen Weichen gestellt und auch Nachwuchs animiert. "Auch mich selbst", so Stuber. Davon, dass Steinmetz die Feuerwehr in der Gemeinde so nach vorne gebracht habe, profitiere man heute noch.

Steinmetz war aber auch ein verlässlicher Mitarbeiter für drei Neckarzimmerner Bürgermeister. So sprang er als Geburtstagsglückwünsche-Überbringer ein, wenn der Bürgermeister verhindert war, oder schloss dem Pfarrer den Kirchturm auf, weil er als einziger einen Schlüssel hatte. Aber er war auch oftmals Ansprechpartner für den Holzhändler, denn: "Robert kennt jeden Baum im Wald", sagt Christian Stuber. Noch heute macht der 82-Jährige sein Brennholz selbst. "Manches Mal war’s schon viel", sagt Steinmetz über die vielen Aufgaben, die sein Leben erfüll(t)en. "Morgens auf den Mähdrescher, dann zur Gemeinde und abends noch Musik machen - Langeweile hatte ich nicht", schmunzelt Steinmetz. Verlässlichkeit zeichne ihn aus, lobt das Gemeindeoberhaupt. "Robert wird über die Gemeindegrenzen hinaus geschätzt ", ist sich Christian Stuber sicher.

Eine ganz besonders liebliche "Aufgabe" hatte Robert Steinmetz übrigens im Standesamt: Wenn Heiratswillige keinen Trauzeugen dabei hatten, sprang er oftmals ein - ehrenamtlich versteht sich. An die 40 Mal verhalf er Liebenden so zum Bund fürs Leben - als ein für die meisten Paare noch vor der Trauung völlig Fremder. Danach allerdings werden auch sie "de Robert" so schnell nicht vergessen haben.