Es werden kräftig Straßen saniert in und um Mosbach: Nach viereinhalb Monaten Bauzeit soll die Sanierung der Mosbacher Hauptstraße bis 16. November abgeschlossen sein (unser Bild). Die Bauarbeiten an der B 27 sollen am Montag, 12. November beginnen. Halbseitig gesperrt ist der Abschnitt Mosbach-Neckarburken bereits ab morgen, 18 Uhr. Foto: D. Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/rp/stm) Baustellenplanung, die Nächste: Nachdem es mehrmals zu Ablaufänderungen bei den (anstehenden) Baumaßnahmen auf den Bundesstraßen B27 und B292 im Raum Mosbach-Elztal gekommen ist, steht nun der Beginn der Bauarbeiten für den B27-Abschnitt zwischen Mosbach und Neckarburken - "in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen", wie man seitens des Regierungspräsidiums betont - fest und unmittelbar bevor. Zugleich ist, wenn auch verzögert, ein Bauende der Arbeiten im Bereich der B27/B292 bei Auerbach und in der Mosbacher Hauptstraße abzusehen.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen nun am Samstag ab 18 Uhr die Vorbereitungen für die Tiefbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neckarburken. Wie die Pressestelle des Regierungspräsidiums mitteilte, wird ab diesem Zeitpunkt die Bundesstraße B27 halbseitig gesperrt. Dabei wird in Fahrtrichtung Mosbach ein Einbahnverkehr auf der B27 erhalten. Der Verkehr von Mosbach in Richtung Neckarburken/Buchen wird in Mosbach über die Landesstraße L527 nach Sulzbach und weiter nach Dallau bzw. Neckarburken geführt. Die Sperrung ist unmittelbar nach der Zufahrt Diakonie-Klinik eingerichtet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Zunächst sei es erforderlich, so ein RP-Sprecher, für den vorgesehenen Einbahnverkehr die Verkehrssicherung aufzubauen. Die eigentlichen Leitungs- und Kanalarbeiten starten dann am Montag, 12. November. Diese Arbeiten sollen zunächst bis 16. Dezember durchgeführt werden. Danach erfolge der Rückbau der halbseitigen Sperrung. Die Restarbeiten im Zusammenhang mit den Leitungs- und Kanalarbeiten seien dann - wie die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen dem Abzweig zur L525 (Eselsbrücke) und Ortseingang Neckarburken - erst im neuen Jahr eingeplant.

Aufgrund von starken Fahrbahnschäden sei die Erneuerung der Fahrbahndecke vom Ortsausgang Mosbach (Johannes-Diakonie) bis zum Abzweig zur L525 dringend noch in diesem Jahr erforderlich, erklärte das Regierungspräsidium. Diese Maßnahmen beginnen mit den Kanalarbeiten am Montag, 12. November, und dauern rund vier Wochen. Auch für diesen Bereich wird es eine Einbahnregelung (Richtung Mosbach Stadt) geben.

Für die Bewohner von Neckarburken bestehe, so die Auskunft des Regierungspräsidiums, jederzeit die Möglichkeit, vom Unter- in das Oberdorf bzw. umgekehrt zu gelangen.

Für die betroffenen Buslinien entfällt die angekündigte Sonderregelung mittels Ampelcode. Der Busverkehr wird stattdessen über den sogenannten Eisweiher geführt. Hierbei ist zu beachten, dass es zu Änderungen bei den Haltestellen kommt. Die Haltestelle an der Johannes-Diakonie in Fahrtrichtung Buchen entfällt. Ersatzweise steht die Haltestelle beim Technischen Rathaus (Wasemweg) zur Verfügung.

Die derzeitige Hauptzufahrt zur Johannes-Diakonie an der Signalanlage ist während der Bauzeit nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Zufahrt bei der Diakonie-Klinik.

Doch länger als geplant dauert es an der bereits laufenden Baustelle bei Auerbach. "Wegen Lieferproblemen beim Baumaterial konnten für die Fahrbahndeckenerneuerung der B27/B292 bei Auerbach in den zurückliegenden Tagen nicht genügend Mineralstoffe geliefert werden", so das Regierungspräsidium. Die Asphaltarbeiten liefen zwar derzeit wieder, allerdings könne das ursprünglich geplante Bauende (9. November) nicht eingehalten werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 23. November dauern.

Derweil sollen die Bauarbeiten in der Mosbacher Hauptstraße zwischen Kapellenweg und Sulzbacher Straße nächste Woche mit den abschließenden Asphaltierungsarbeiten ein Ende finden, wie die Stadt Mosbach mitteilt. Am Dienstag, 13. November, wird zunächst in den Randbereichen die Asphaltdecke aufgebracht. Die Hauptstraße ist an diesem Tag noch einseitig befahrbar. Am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. November, wird dann die Hauptstraße für die Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt.

Die Vollsperrung wird nach Auskühlung des Asphalts am Freitag, 16. November, ab 7 Uhr wieder aufgehoben. Es sei zu erwarten, so die Stadtverwaltung, dass es an den beiden Asphaltierungstagen auf der B27 in Fahrtrichtung Stadtmitte Mosbach zu erheblichen Rückstauungen kommt - aufgrund der Tatsache, dass an der Jet-Tankstelle nicht nach links in die Hauptstraße abgebogen werden kann. Eine "weiträumige" Umfahren wird empfohlen. Die Bushaltestellen Friedhof und Staatsanwaltschaft können von den Linien 832, 833, 837 und 841 nicht angefahren werden. Fahrgäste sollen ersatzweise die Haltestellen Technisches Rathaus oder Johannes-Diakonie nutzen.