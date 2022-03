Von Peter Lahr

Mosbach. Auch wenn sich der Fokus im Lauf der Jahrzehnte verschoben hat, das Anliegen der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach bleibt auch nach 75 Jahren so aktuell wie zu Beginn. Denn bezahlbarer Wohnraum ist weiterhin knapp – besonders im ländlichen Raum.

Am 19. Januar 1947 gründete der Mosbacher Stadtpfarrer Josef Krämer die "Neue Heimat Mosbach", eine Art Selbsthilfegruppe, um in der Nachkriegszeit schnell dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Allein im Altkreis Mosbach kamen an die 24.000 Heimatvertriebene und Flüchtlinge an. Eigentlich wollte die in den 1980er-Jahren zu "Familienheim Mosbach" umbenannte Baugenossenschaft am 19. Januar 2022 im Rahmen eines Festakts den runden "Geburtstag" feiern. Corona legte die Feierpläne auf Eis. Doch immerhin liegt die von Dr. Klaus-Dieter Roos, (dem jüngst verabschiedeten, langjährigen Familienheim-Geschäftsführer) initiierte und verfasste Festschrift bereits vor – und ist als PDF auf der Webseite abrufbar. Einen kurzen Überblick über den vielfältigen Einsatz für die Region und 75 Jahre Geschichte will auch dieser Artikel geben. Vorab gleich ein paar beeindruckende Zahlen: An die 4300 Wohneinheiten entstanden durch die Baugenossenschaft. Rund 3000 Eigenheime markieren die erste Bauphase von Siedlungshäusern. Im Anschluss entstanden an die 1300 Mietwohnungen.

Das jüngste „Kind“ der Baugenossenschaft ist in Haßmersheim zu bewundern. Dort errichtete die Baugenossenschaft 44 Wohneinheiten in Modulbauweise. Foto: zg

Das Eintrittsgeld betrug seinerzeit zehn Reichsmark, der Geschäftsanteil wurde auf 300 Reichsmark festgesetzt. Zunächst mussten die Bauwilligen allerdings warten. Denn erst im Februar 1949 sprach die Stadt Mosbach der Baugenossenschaft das Gelände an der Ziegelsteige kostenlos zu. Geplant von Diplomingenieur Franz S. Meßmer, entstanden die ersten zehn Doppelhäuser am Standort Marienhöhe. Dann ging es an mehreren Standorten in der Region ziemlich flott voran: Bereits Ende 1949 waren 138 Siedlungshäuser mit 276 Wohnungen in Bau. Mitte der 1950er-Jahre wurde Otto Unglenk der erste hauptamtliche Genossenschaftsleiter. Die ersten Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen belegen eine neue Zweigleisigkeit. "So viel Eigenheime wie möglich, so viele Mietwohnungen wie nötig", lautete die neue Devise. Auch in der Waldstadt, dem Demonstrativbauvorhaben des Bundes, engagierten sich Unglenk und die Neue Heimat als Baubetreuer und Bauträger.

Bereits 1971 zählte der Bestand 831 Wohnungen in 58 Mietshäusern. In den 1980er-Jahren kamen mit der Instandhaltung und Sanierung neue Aufgabenfelder hinzu. Zudem engagierte sich die Baugenossenschaft bei der Mosbacher Innenstadtsanierung; übernahm im Bereich des Gartenwegs 13 Grundstücke. Dem Abriss folgte die bis heute quartierprägende Bebauung mit einem Mix aus (Alten-)Wohnungen, Geschäften und einer Bankfiliale.

Nach den "brummenden" Achtzigern verlangsamte sich der Mietwohnungsbau im letzten Jahrzehnt vor dem Jahrtausendwechsel, um dann ganz zu stagnieren. Dafür traten die ersten energetischen Sanierungen auf den Plan. Ab 2005 versuchte die Genossenschaft, im Neubaugebiet "Mittel" unterschiedliche Haustypen und Wohnformen zu testen. Leider nicht realisieren konnte man den Bau eines Studierendenwohnheims für 100 junge Leute. Einen neuen Sektor bildete der Bau von drei Alters- und Pflegeheimen in Mosbach, Buchen und Neckarbischofsheim. Seit 2018 kommt es wieder zu einem enormen Anstieg der Wohnungsbauaktivitäten. Hatte man in Untereisesheim noch auf Holz-Hybrid-Technik gesetzt, ging man bei den beiden Häusern in Haßmersheim zur Stahlrahmen-Modulform über. Die Gründung der Solarstrom Familienheim steht unterdessen für den Übergang zu klimafreundlichen Wohnmodellen.

In der Festschrift zu 75 Jahren Familienheim werden nicht nur die Bauprojekte detailliert vorgestellt. Auch die "Köpfe und Charaktere" sowie die Handwerkspartner vor Ort finden sich in der reich bebilderten Schrift (siehe auch www.familienheim-mosbach.de).