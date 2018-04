Fröhliches Spatenstechen war für eine der beiden großen Baumaßnahmen in Limbach angesagt - das neue Feuerwehrgerätehaus an der Muckentaler Straße ist nach dem symbolischen Akt auf dem Weg. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Limbach. Bewegt worden war schon einiges an Erde am Limbacher Ortsrand, auch wenn es nicht - wie Bürgermeister Thorsten Weber verkündete - durch Mitarbeiter des Rathauses geschehen war; die Bagger und Transportfahrzeuge der Baufirma Kispert zeugten davon. Mit einem Dutzend Spaten aber sollte am Freitagabend der symbolträchtige Schritt getan werden, mit dem ein Baubeginn markiert wird. Und so griffen mit dem neuen Schultes von Limbach Feuerwehrabteilungs-Kommandant Josef Bangert und Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Landrat Achim Brötel und Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, Architekt Bernhard Bangert und Altbürgermeister Bruno Stipp, Gemeinderäte und Feuerwehrkameraden zu den Spaten. Und dann flog die Erde. Der Akt galt dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Was nun im Laufe von weniger als zwei Jahren seiner Vollendung entgegen wachsen und insgesamt knapp zwei Millionen Euro kosten soll, hatte einen langen Planungsanlauf. Die Unzulänglichkeiten des bestehenden Gerätehauses - nur wenige Schritt vom neuen Standort entfernt - kamen mit der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in Gang, wie Kommandant Josef Bangert schilderte. Doch es spielten noch weitere Gründe mit. So sieht Bürgermeister Weber in dem Neubau eine Stärkung "der größten Stützpunktwehr in Limbach" sowie die Bereitstellung eines angemessenen Gebäudes für die personell starke Feuerwehrmannschaft. "133 Feuerwehrkameraden und eine Kameradin leisten in sieben Abteilungen einen vorbildlichen Dienst."

Diese Zahlen brachte Landrat Brötel ins Verhältnis: "134 Aktive sind mehr als drei Prozent der Bevölkerung!" Sei mit mehr als 3300 Frauen und Männern im Neckar-Odenwald-Kreis in den Wehren schon ein "sensationell hoher Gut-zwei-Prozent-Anteil" erreicht, so sei man in Limbach "wirklich spitze". Dr. Brötel nimmt das freiwillige Engagement als Verpflichtung, "unseren Teil dazu beizutragen, damit dieser Dienst geleistet werden kann". Finanziell beigetragen - auch das hat den Vorlauf bis zum Baubeginn ein wenig in die Länge gezogen - hat das Land mit einer Fachförderung in Höhe von 230.000 Euro. Dazu wurden aus dem Ausgleichstock zur Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden weitere 485.000 Euro bereitgestellt. Dem Landrat war es dabei wichtig zu betonen, dass hier nicht die Feuerwehr etwas kriege. "In Wirklichkeit sind wir es alle, die ein wichtiges Stück persönlicher Sicherheit bekommen."

"Längst verdient und überfällig" ist der Neubau auch in den Augen von CDU-Bundestagsabgeordnetem Alois Gerig, der anerkennend den Dienst der Freiwilligen lobte. Denn alle Technik helfe nicht, wenn man nicht die Menschen habe, die diese anwendeten und sich für diese schulten. Architekt Bern-hard Bangert vom Büro EndersWeisBangert (er ist der Bruder des Abteilungskom-mandanten) skizzierte mit Worten, was in seinem Büro die Planungen bestimmt hat: "Mir war es wichtig, dass baulich Verbindungen geschaffen werden."

Damit meinte er nicht nur die zwischen Gebäudeteilen; am Ortsausgang in der Muckentaler Straße entsteht ein L-förmiger Bau mit Hofsituation, der einerseits den Abschluss des Ortes definiere und andererseits als Rückgrat des Dorfes betrachtet werden könne. Er dankte Webers Vorgänger Bruno Stipp und dem Gemeinderat für die "mutige Entscheidung, (s)ein damals noch junges Architekturbüro zu beauftragen".

Bruder Josef Bangert lud die versammelten zwei Dutzend Kameraden, alle Spatenstecher und Gäste ins alte Feuerwehrgerätehaus ein, nach getaner "Arbeit" diesen "historischen Moment gebührend zu feiern". Man könne sich dort zugleich davon überzeugen, unterstrich er einmal mehr, dass die Platzverhältnisse den Neubau notwendig machten. Für das gesellige Zusammensein tat das alte Haus, an dem nicht einmal die vollständige Bezeichnung Platz hat (Freiw. Feuerwehr Limbach), aber noch gute Dienste.