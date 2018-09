Am Montag startet an den Mosbacher Schulen das Schuljahr 2018/19. Symbolfoto: dpa

Mosbach. (rnz) Die Sommerferien sind fast zu Ende und ab Montag beginnt wieder der Ernst des Lebens. Die Mosbacher Schulen starten ins Schuljahr 2018/19.

Clemens-Brentano-Grundschule: Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Die Erstklässler werden in einer Feierstunde am Samstag, 15. September, um 10 Uhr in der Schulturnhalle eingeschult. Der Eröffnungsgottesdienst findet am Montag, 17. September, um 8.30 Uhr in der Marienkirche statt.

Grundschule Diedesheim: Der Unterricht startet für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Am Freitag, 14. September, findet für alle Schulanfänger um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Martinskirche Neckarelz statt. Die Einschulungsfeier ist im Anschluss daran, um 11 Uhr, in der VfK-Halle.

Grundschule Waldstadt: Schulbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Am Samstag, 15. September, findet um 9.30 Uhr eine ökumenische Andacht in der katholischen Kirche St. Bruder Klaus statt. Im Anschluss gibt es um 10 Uhr eine Feierstunde für die Erstklässler in der Turnhalle.

Waldsteige-Grundschule: Das Schuljahr beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 7.50 Uhr. Die Einschulungsfeier der Schulanfänger findet am Samstag, 15. September, um 10 Uhr in der Turnhalle statt. Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst ist für die Klassen 1 bis 4 am Dienstag, 2. Oktober, um 9 Uhr im ökumenischen Zentrum angesetzt.

Lohrtalschule: Das neue Schuljahr beginnt mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag, 11. September, um 8.30 Uhr in der Aula der Werkrealschule begrüßt. Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Freitag, 14. September, um 14.30 Uhr in der Sporthalle statt. Am Samstag, 15. September, um 9 Uhr sind die Schulanfänger zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche Mosbach eingeladen.

Müller-Guttenbrunn-Schule: Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr und für die Klassen 6 bis 9 um 7.50 Uhr. Die Schulanfänger beginnen am Mittwoch, 12. September, um 16.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche, anschließend ist um 17.15 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. > Auguste-Pattberg-Gymnasium: Für die Klassenstufen 6 bis Kursstufe 2 beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Die Fünftklässler werden am Dienstag, 11. September, um 8.45 Uhr in der Pattberghalle begrüßt.

Nicolaus-Kistner-Gymnasium: Das Schuljahr beginnt für die Klassen 6 bis Kursstufe 2 am Montag, 10. September, um 7.50 Uhr. Ein ökumenischer Gottesdienst findet am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr in der Kirche St. Josef statt, zu dem auch die neuen Fünftklässler eingeladen sind. Diese werden im Anschluss um 9 Uhr im großen Musiksaal zu einer Feierstunde eingeladen. Anschließend lädt der Elternbeirat zu einer Informationsveranstaltung ein.

Pestalozzi-Realschule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 10. September, um 7.50 Uhr. Die Einschulung der neuen Fünftklässler findet am Mittwoch, 12. September, um 10.15 Uhr in der Aula statt.

Gemeinschaftsschule Obrigheim: Für die Halbtagsgrundschüler der Klassen 2 bis 4 sowie für die Klassen 8 bis 10 beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8.35 Uhr. Für die Ganztagsschüler der Klassen 2 bis 4 sowie 6 und 7 ist Beginn um 8 Uhr. Am Dienstag, 11. September, beginnt der Unterricht für die Fünftklässler um 8 Uhr. Am Mittwoch, 12. September, findet die Einschulung der Erstklässler um 10 Uhr statt. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der evangelischen Kirche Obrigheim.

Realschule Obrigheim: Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr. Die Einschulung der Fünftklässler findet am Dienstag, 11. September, während einer Schülervollversammlung statt. Treffpunkt hierzu ist um 8.30 Uhr in der Aula.

Gemeinschaftsschule Haßmersheim: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Montag, 10. September, um 8.30 Uhr. Für die Klassen 6 bis 10 beginnt der Unterricht um 7.45 Uhr. Für die Fünftklässler startet die Schule am Dienstag, 11. September, um 8.30 Uhr in der Aula. Die Ganztagsschule der Klassen 5 bis 10 beginnt am Montag, 17. September, um 7.45 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler beginnt am Mittwoch, 12. September, um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche in Haßmersheim. Im Anschluss daran findet um 15 Uhr die Einschulungsfeier in der Aula der Friedrich-Heuß-Schule statt.