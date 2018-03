Von Pia Geimer

Mosbach. Es ist sicherlich eine Herausforderung, Hermann Hesses berühmten autobiografischen Roman in eine Bühnenfassung zu bringen, die dem philosophisch-psychologischen Sujet und seiner komplexen Erzählkomposition gerecht wird. Die Badische Landesbühne hat das jetzt gewagt, in der Inszenierung von Wolf E. Rahlfs war "Der Steppenwolf" (Fassung von Joachim Lux, Dramaturgie Tristan Benzmüller) in der Alten Mälzerei zu sehen.

Der Steppenwolf, das ist Harry Haller, fast 50 und hoffnungslos zerrissen zwischen zwei gegensätzlichen Antrieben, die ihn in eine tiefe Sinnkrise gebracht haben. Da ist einerseits seine Sehnsucht nach bohnerwachsduftender Beschaulichkeit (symbolisiert durch sein brav möbliertes Mansardenzimmer mit Bildern von Buddha, Mozart und Goethe) und andererseits seine einzelgängerische, "steppenwölfische" Seite, mit der er auf aggressive intellektuelle Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft geht. Der einzige Ausweg aus Selbsthass und Einsamkeit scheint der Freitod zu sein.

Als er die rätselhafte und verführerische Hermine kennen lernt, scheint sich ihm ein neuer Weg zu eröffnen: Sinnlichkeit, Sex, Tanz, Rausch und Ekstase locken ihn in das "magische Theater" seines eigenen Innenlebens. Im "Tractat vom Steppenwolf", einem Büchlein, das ihm auf der Straße zugesteckt wird, erkennt er sich selbst, versucht, dem Wölfischen in ihm auf die Spur zu kommen. Unter dem Einfluss seiner neuen Freunde Hermine, Pablo und Maria beginnt er seine bürgerlichen Hemmungen, seine unreifen Ängste und Vorurteile abzustreifen, überlässt sich animalischen Trieben, rauschhaften Zuständen, von denen man nicht genau weiß, ob sie real sind oder einen Drogentraum darstellen.

Diese Welt wird bevölkert von Wesen - möglicherweise symbolisieren sie das "Traktat", vielleicht sind es auch verschiedene Ichs, die Harry umringen, ihn durch seine eigene Brille, zuweilen auch kopfunter hängend, beobachten und wie ein griechischer Chor sein Leben kommentieren.

Die dramatische und ästhetische Umsetzung des schwierigen Stoffs ist in dieser Inszenierung erstaunlich gut gelungen, vor allem im ersten Teil. Die Figuren sind stimmig, allen voran Markus Hennes, der seinem Protagonisten Harry scharfe Ecken und Kanten verleiht. Sehr überzeugend auch Tobias Karn in der Rolle des Vermieters (im Roman der "Verleger") und die drei Freunde Hermine (Nadine Pape), Pablo (Colin Hausberg) und Maria (Sina Weiß), die den Wandlungsprozess bei Harry in Gang bringen.

Aus dem zentralen Bühnenelement, das anfangs die kleine bürgerliche Oase des Mansardenzimmerchens repräsentiert, wird mehr und mehr der Eingang zum magischen Theater, das ihn schließlich einsaugt. Danach ist die Szenerie dann komplett verwandelt: Ein halbtransparenter Perlenvorhang löst die Grenzen von Raum und Zeit auf, symbolisiert die unendlich vielen Türen dieser seltsamen Innenwelt, wird zur Projektionsfläche und zum Spiegel. Bühnenbild (Franziska Smolarek), Licht (Tilo Schwarz) und Musik (Paolo Greco) werden wirkungsvoll eingesetzt, um einen surrealen, collageartigen Charakter zu erzeugen.

Es ist wahrlich keine bequeme Ästhetik, der der Zuschauer hier ausgesetzt wird. Dieses Purgatorium im zweiten Teil des Abends ist brachial und bedrohlich, ein irrer Taumel, eine sadistische Orgie aus Eifersucht und Mordlust. Und ganz plötzlich tauchen immer wieder komische Elemente auf: Ein skurril kauderwelschender Fremder (Cornelia Heilmann) und Harrys Idole Mozart und Goethe erscheinen persönlich (Heilmann mit gekonnt derbem Frankfurter Dialekt als Goethe), und ein absurdes Gericht verurteilt Harry zum ewigen Leben und Ausgelachtwerden.

Der Ausweg aus der Blockade - der Humor beziehungsweise Galgenhumor, den Harry lernen soll, wirkt bei ihm noch schrill und mühsam. Wie im Roman gibt es keine erlösende Katharsis. Aber das Spiel ist wieder offen, "die Wirklichkeit undicht" geworden.