Folgenschwere Kollision: Auf der B 37 (Einmündung Diedesheim) prallten am Montagnachmittag ein Audi und ein VW derart heftig aufeinander, dass die drei unfallbeteiligten Fahrzeuginsassen sich schwere bzw. schwerste Verletzungen zuzogen. Fotos: Schattauer

Diedesheim. (schat) Zwei lebensgefährlich und ein schwer Verletzte(r) sind nach einer Kollision auf der B37 in Höhe der Einmündung Diedesheim zu beklagen. Gegen 16 Uhr prallten dort ein Audi A3 und ein VW Caddy aufeinander, als die Fahrerin des Audi auf die Bundesstraße einbiegen wollte und dabei offenbar den aus Richtung Heilbronn kommenden VW übersah. Der 47-jährige Caddy-Fahrer wurde dabei schwer verletzt, das junge Paar im Audi musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen herausgeschnitten und dann aufgrund der Schwere der Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Update: Montag, 15. März 2021, 18.19 Uhr