Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Deutlich mehr Zeit einplanen muss derzeit, wer vom Kleinen Odenwald oder aus dem Rhein-Neckar-Kreis in Richtung Mosbach unterwegs ist. Die viel befahrene Bundesstraße B292 wird am Hohberg aufwendig saniert, auf der Asbacher Höhe ist aus diesem Grund der direkte Weg gen Mosbach erst mal zu Ende. Weiter geht’s nur über Asbach und Kirstetter Hof (so die ausgeschilderte Umfahrung) oder über Mörtelstein. So oder so, in Obrigheim kommt der gesamte Verkehr, der im Normalfall angenehm außenrum unterwegs ist, in der engen Ortsdurchfahrt zusammen.

Was vor allem am frühen Morgen, kurz vor Schulbeginn, zur Herausforderung für alle Beteiligten wird. Pendler, die sich dicht an dicht durchs Dorf schieben, Schüler, die von der Bushaltestelle Richtung Schule müssen, Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen und die schwer frequentierte Hauptstraße irgendwie queren müssen.

"Es ist schon enorm belastend", sagt Obrigheims Bürgermeister Achim Walter, der vor allem die Kreuzungen am Weißen Stein und am Ortsausgang unweit der Neckarbrücke als Gefahrenpunkte ausgemacht hat: "Da klemmt es stark." Gefährlich wird es unter anderem immer wieder am Fußgängerüberweg an der Einmündung Kirstetter Straße/Hauptstraße, wo die (rote) Ampel vom einbiegenden Verkehr mitunter übersehen wird. "Ich hoffe wirklich sehr, dass wir weitgehend unfallfrei durch die Baustellen- und Umleitungszeit kommen", sagt Achim Walter, der auch von "Umleitungsklagen" aus den Ortsteilen Mörtelstein und Asbach berichtet.

Immerhin: Der überörtliche Schwerlastverkehr habe Walters Wahrnehmung zufolge seit Einrichtung der Baustelle (30. September) ein wenig abgenommen. Mehr als genug Autos und Laster schlängeln sich dennoch durch die Ortsteile. Und das auch noch eine ganze Weile - erst Mitte November soll die Sanierung der B292 laut Auskunft des Regierungspräsidiums Karlsruhe (für die Maßnahme verantwortlich) abgeschlossen sein. Bis dato laufe "alles nach Plan", wie Irene Feilhauer, RP-Pressesprecherin, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung am Montag erklärt.

Jener Plan sieht vor, dass die am Hohberg talwärts bereits abgefräste alte Fahrbahndecke im Laufe dieser Woche durch eine neue ersetzt wird und der Verkehr in Richtung Sinsheim spätestens ab 18. Oktober dann auf der "Bergseite" rollen kann. Für die Pendler, die in Richtung Mosbach unterwegs sind, bleibt es bei der aktuell eingerichteten Umfahrung.

Um auf einen aktuellen Informations- und Planungsstand zu kommen, soll in der kommenden Gemeinderatssitzung das Thema "B 292" auch noch einmal auf den Tisch: "Wir drängen darauf, dass ein Vertreter des Regierungspräsidiums dabei ist und informiert", erklärt Bürgermeister Achim Walter, der sich generell mehr Mitnahme und Information wünscht. "Das Regierungspräsidium darf ruhig ein bisschen zügiger informieren", findet Walter. Zumal im weiteren Verlauf der Sanierungsmaßnahmen weitere (zumindest temporäre) Sperrungen bzw. Umleitungen folgen werden, schließlich werden auch die sogenannten Anschlussäste der B292 - unter anderem am Ortsausgang Obrigheim West - mit erneuert.