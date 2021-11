Erst 50, dann 30: Ab sofort gilt am Mosbacher Kreuz (Neckarbrücke/B 292) ein striktes Tempolimit – womit weitere Schäden am Bauwerk vermieden und die Verkehrssicherheit gewährleistet werden sollen. Foto/Repro: Weindl/RNZ

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Obrigheim. Wer mit dem Auto in der Region unterwegs ist, hat es gerade wirklich nicht leicht. Dem gemeinen Pendler stellen sich nämlich allerhand Baustellen und Umleitungsschilder in den Weg, in der Ortsdurchfahrt von Mosbach etwa, am Hardhofweg oder auch im weiteren Verlauf der B 27 Richtung Buchen. Seit gestern ist noch ein bisschen mehr Geduld gefragt: Am Mosbacher Kreuz, genauer: an der Neckarbrücke der B 292 wurden bei einer Routineüberprüfung Bauwerksmängel festgestellt – die eine umgehende Verlangsamung des Verkehrs und mittelfristig eine Teilsanierung der Brücke unumgänglich machen.

"B 292 zwischen Obrigheim und Mosbach: Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund Schäden erforderlich" teilte die Pressestelle des Landratsamts am Mittwochabend kurz und knapp dazu mit. Ein bisschen Erklärung liefert man gleich mit: Bei einer am Mittwoch absolvierten Inspektion seien an der Neckarbrücke auf der Bundesstraße 292 zwischen Obrigheim und Mosbach sowie an der Rampe aus Richtung Haßmersheim "Schäden an den Fahrbahnübergängen" festgestellt worden. Um ein Fortschreiten dieser Schäden zu minimieren und die Verkehrssicherheit sicherzustellen, müsse die Höchstgeschwindigkeit im Brückenbereich bis auf Weiteres in beide Fahrtrichtungen auf maximal 30 Stundenkilometer begrenzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bis zur Sanierung muss das Tempo raus

Auf Anfrage der RNZ sorgt Markus Schievenhövel vom Regierungspräsidium Karlsruhe für weitere Auf- und Erklärung. Er berichtet von "gravierenden Schäden", die an den Übergangskonstruktionen des Brückenbauwerks entdeckt wurden. Um bei deren Einordnung auf Nummer sicher zu gehen, ließ man die Mängel am Mittwochnachmittag von einer Spezialfirma in Augenschein nehmen. Die kam allerdings zum gleichen Schluss: Eine Sofortmaßnahme ist unumgänglich – um weitere Schäden am Bauwerk zu verhindern, muss die dynamische Belastung umgehend reduziert werden. Konkret heißt das: Alle Fahrzeuge müssen deutlich langsamer über die Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz fahren. Denn geringes Tempo bedeutet weniger Belastung auf den Übergangskonstruktionen.

"Diese Konstruktionen verbinden vereinfacht ausgedrückt Brücke und Festland, bestehen aus mehreren Stahlkomponenten und nehmen die Bewegungen des Bauwerks auf", skizziert Schievenhövel die Funktionsweise der – nun schadhaften – Übergangskonstruktionen. Mehrere Stahlträger seien gerissen, so der Sachgebietsleiter weiter, um Schäden an den intakten Stahlelementen zu vermeiden, müsse die dynamische Belastung, beim Überfahren von Lastwagen und Autos ausgelöst, gesenkt werden. "Es geht darum, das Bauwerk zu schützen", stellt Markus Schievenhövel klar und verdeutlicht in Bezug auf den Sicherheitsaspekt: "Akut passieren kann nichts, es gibt keine Gefahrensituation an der Brücke."

Eine zeitnahe Sanierung ist dennoch geboten: Die Verschleißteile müssen ausgetauscht werden, damit die Übergangskonstruktion ihre eigentliche Funktion wieder einwandfrei erfüllt. Bei der letzten intensiven Brückenprüfung (2018 erfolgt, siehe Zeitungsausriss) hatte die Begutachtung durch das Regierungspräsidium noch keine Schäden ans Licht gebracht. "Gute Noten für die Brücken" titelte die RNZ, die seinerzeit die aufwendige Brückenprüfung begleitet hatte. Inzwischen ist viel Verkehr übers Mosbacher Kreuz und die Neckarbrücke gerollt. Bei der neuerlichen Inspektion fielen die Noten eben nicht mehr ganz so gut aus – und gravierende Schäden an den Fahrbahnübergängen ins Auge.

"In beiden Fahrtrichtungen muss das Tempo auf 30 km/h begrenzt werden, um das Fortschreiten der Schäden zu minimieren und die Verkehrssicherheit sicherzustellen", erklärt Clara Reuß aus der Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Zudem sei es erforderlich, die Fahrbahnbreite im Bereich der Schadstellen auf 3,50 Meter einzuschränken.

Und wie geht’s weiter? Nach Rücksprache mit einem umgehend beauftragten Unternehmen könne mit der Sanierung voraussichtlich Ende November begonnen werden, erklärt Reuß weiter. Dass man nicht sofort reparierend eingreifen kann, habe einen Grund: "Die erforderlichen Ersatzteile müssen erst eigens produziert und Sonderteile bestellt werden." Die Instandsetzungen der Fahrbahnübergänge sollen unter halbseitiger Sperrung erledigt werden, binnen 14 Tagen soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bis dahin gilt nun also auch am Mosbacher Kreuz: Tempo raus – und Geduld.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 17.22 Uhr

