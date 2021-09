Mosbach. (cao) Mehrere Kilometer staute sich der Verkehr auf der B 27 am Dienstag. RNZ-Leser berichteten über Verzögerungen von einer Stunde und mehr. Im Vergleich dazu kamen Autos und Lkw am Mittwochmorgen im Berufsverkehr weitgehend problemlos durch, es gab kaum Rückstau aufgrund der Sanierungsarbeiten zwischen Kistner- und Amthausstraße. Prompt keimt Hoffnung auf, dass das befürchtete dreimonatige Verkehrschaos sich doch im Rahmen hält.

Warum das zumindest am Mittwoch der Fall war, lässt sich nur vermuten. "Die Verkehrsteilnehmer haben sich anscheinend schnell auf die Situation eingestellt, andere Routen gewählt", sagt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. Am Dienstag hätten einige noch versucht, über Pfalzgraf-Otto-Straße und Oberer Mühlweg die Baustelle zu umfahren, wären allerdings von Polizei und Ordnungsamt an der teilgesperrten Alten Bergsteige wieder zum Umdrehen aufgefordert worden.

Die Arbeiten auf der B27 schreiten derweil sichtbar voran: Vom Straßenbelag war gestern nicht mehr viel übrig. "Die Fräsmaschine ist eigentlich ein bisschen zu groß für das kurze Stückchen hier in Mosbach", erklärt der verantwortliche Bauleiter der HLT-Bau GmbH im Gespräch mit der RNZ. "Normalerweise kommt sie auf Autobahnen zum Einsatz." Insgesamt sechs Bauabschnitte sind vorgesehen. Um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen, wird die Fahrbahn grundhaft im Vollausbau saniert. Bedeutet, dass der komplette Asphalt und die Schotterschicht darunter durch einen tragfähigen Untergrund und eine neue Asphaltdecke ersetzt werden. Außerdem wird die Fahrbahn verbreitert und um eine durchgehende Rechtsabbiegerspur ergänzt. Und da die Straße sowieso aufgerissen wird, erneuern die Stadtwerke Mosbach noch gleich einige Wasserleitungen. Zuletzt wird dann die Asphaltdecke zwischen Kistner- und Eisenbahnstraße ausgetauscht.

Rund eine Million Euro kostet die gemeinsame Maßnahme von Regierungspräsidium Karlsruhe, Stadtwerken sowie der Stadt Mosbach, drei Monate Bauzeit sind vorgesehen. "Wir werden uns beeilen und teilweise mit zwei Trupps parallel am Werk sein", verspricht der HLT-Bauleiter. Niemand stehe gerne im Stau. Aber das sei immerhin noch besser, als sich "Reifen und Stoßdämpfer auf maroden Straßen kaputtzumachen".

Update: Mittwoch, 29. September 2021, 18.30 Uhr

Jetzt ist in Mosbach Geduld gefragt

Weil die B27 saniert wird, kommt es für drei Monate zu langen Staus auf der Durchgangsstraße. Auch die Stadtbusse ändern nun die Route.

Vom Ortseingang bis zur Jet-Tankstelle stauen sich die Fahrzeuge. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (cao) Mehr als 20.000 Autos und Lastwagen fahren täglich auf der B 27 durch Mosbach. Wobei von "fahren" derzeit kaum die Rede sein kann. Weil die Bundesstraße zwischen Kistnerstraße und Amthausstraße saniert wird, geht es seit Dienstag in Richtung Buchen kaum voran. Von der Herm- bis zur Jet-Tankstelle staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen. Ein paar Stunden später standen die Autos schon ab dem Mosbacher Kreuz.

Mindestens für die nächsten drei Monate wird das Verkehrschaos noch anhalten, sofern die Bauarbeiten im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Zeitplan bleiben. Das Nadelöhr zu umfahren, ist nicht wirklich möglich, da bekanntlich auch der Hardhofweg (bis Frühjahr 2022) gesperrt ist. Ebenso die Alte Bergsteige abwärts Richtung Bundesstraße, die erst mit dem Ende der Sanierungsarbeiten auf der B 27 wieder freigegeben werden soll.

Damit bleibt allen Verkehrsteilnehmern nichts anderes übrig, als mehr Zeit einzuplanen. Und zwar deutlich mehr Zeit, wie viele RNZ-Leser in der Facebook-Gruppe "RNZ Neckar-Odenwald" berichteten. "Eine Stunde von Herm bis Jet", schrieb Michael Krötz, Thomas Ullmer war vom Kaufland bis zu den gelben Zapfsäulen gar eine Stunde und 20 Minuten unterwegs. "Das heißt auf lange Staus einstellen, bis man zu Hause ist. Und das Chaos kommt erst noch am Abend ...", gab Heidi Hem zu bedenken.

Am Dienstagnachmittag reagierte dann auch die Stadtverwaltung – und änderte mit sofortiger Wirkung die Routen der beiden Stadtbus-Linien, "um den Stundentakt überhaupt aufrechterhalten zu können". Der Stadtbus 1 fährt die Haltestellen Gartenweg, Obertorzentrum und die Ersatzhaltestelle Kistnerstraße nicht mehr an. Stattdessen nimmt er ab dem Busbahnhof den Weg über die Renzstraße und die Haltestelle Franz-Roser-Platz ins Lohrtal, bevor der Bus ab der Alten Mälzerei wieder auf die gewohnte Route bis zum Krankenhaus gelangt. Auf der Rückfahrt nach Neckarelz hält er an der Haltestelle Bahnhof Käfertörle und dann wieder beim Busbahnhof.

Der Stadtbus 2 fährt wie üblich von Neckarelz kommend bis zum Busbahnhof. Ohne die Haltestellen in der Altstadt und am Bahnhof Käfertörle zu bedienen, geht es über die Renzstraße dann wieder zurück nach Neckarelz.