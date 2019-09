Nur einer von zahlreichen Einsätzen der Polizei am Wochenende: Mithilfe eines Polizeihubschraubers wurde am Freitag und Samstag bei Obrigheim nach einem mutmaßlichen Autodieb, dessen Beute in Flammen aufgegangen war, gesucht - allerdings ohne Erfolg. Symbolfoto: dpa

Region Mosbach. (schat/pol) Ein geklautes Auto in Flammen, ein mutmaßlicher Dieb, der sein Heil in der Flucht suchte (und offenbar fand), ein Geisterfahrer, ein Gefährder auf Rädern und erneut ein schwerer Unfall: Für die Beamten des Polizeireviers Mosbach hatte es das Wochenende in der Region durchaus in sich.

> Geklaut, verbrannt, geflüchtet: Erst war es "nur" ein Fahrzeugbrand, der da von der B292 gemeldet wurde. Doch dann wurde am Freitagabend ganz schnell eine größere Geschichte für die Polizei daraus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten gegen 19.40 Uhr einen brennenden Nissan auf der Bundesstraße zwischen Obrigheim und Aglasterhausen. Noch während der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der in Brand geratene Nissan-Pickup einige Tage zuvor in Niedersachsen gestohlen worden war. Der Mann, der den brennenden Pickup unweit der Asbacher Höhe abgestellt hatte, sollte sich Zeugenangaben zufolge in Richtung des dortigen Waldgebiets entfernt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten blieb - selbst unter Einsatz des Polizeihubschraubers - erfolglos.

Gegen 23.40 Uhr versuchte sich dann ein Unbekannter im nicht weit vom Brandort entfernten Gewerbegebiet "Techn-N-O" innerhalb kurzer Zeit an zwei VW Golf, offenbar jeweils in der Absicht, das Auto aufzubrechen und zu entwenden. Vermutlich der Dieb des in Flammen aufgegangenen Nissan. Auch hier gab ein Zeuge den Hinweis auf einen geflüchteten Mann. Die Fahndung nach der Person mit starken Polizeikräften blieb allerdings auch diesmal erfolglos. Am Samstag suchte man dann mit Hubschrauber und Spürhunden erneut nach dem Autodieb, erneut ohne Erfolg. Via Radiodurchsagen war parallel daraufhin hingewiesen worden, im Bereich der Asbacher Höhe keine Anhalter mitzunehmen. Bis Redaktionsschluss am Sonntagabend fehlte weiter jede Spur von dem Mann.

Der Gesuchte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schwarze Haare, dunkler Hauttyp. Der Mann war dunkel bekleidet, trug eine Schiebermütze und hatte einen Rucksack oder eine Tasche bei sich. Die Polizei bittet Personen, die in Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand oder dem versuchten Pkw-Diebstahl Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur gesuchten Person geben können, sich mit dem Polizeirevier Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90 in Verbindung zu setzen.

> Geisterfahrer auf der B27: Am Samstag meldete gegen 9.30 Uhr ein Autofahrer einen Geisterfahrer auf der B27 bei Mosbach. Der Zeuge war auf der zweispurigen Kraftfahrstraße zwischen der Aral-Tankstelle und dem Mosbacher Kreuz unterwegs, als ihm ein blauer Pkw mit BCH-Kennzeichen auf seinem linken Fahrstreifen entgegenkam. Während er dem Falschfahrer ausweichen konnte, fuhr dieser laut Polizeiangaben weiter in Richtung Mosbach. Zeugen und weitere Geschädigte sollen sich nun beim Polizeirevier in Mosbach unter Telefon (0 62 61) 80 90 melden. Den Falschfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

> Mercedes raste durch die Innenstadt: Mehrere Fußgänger wurden am Samstagvormittag in der Mosbacher Innenstadt durch einen Autofahrer bzw. dessen Fahrmanöver gefährdet. Ein silberfarbener Mercedes mit Überführungskennzeichen soll gegen 11.10 Uhr im Bereich "Käfertörle" (Gartenweg / Am Quartier) mit überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor gefahren sein, so dass mehrere Personen zur Seite springen mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei auch hier unter Telefon (0 62 61) 80 90 entgegen.