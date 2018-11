Mosbach. "Dr. Lothar Hassling lebt für den Bevölkerungsschutz!", so heißt es im Ehrungsantrag der DRLG Ortsgruppe Mosbach. Dem konnte Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg, nur zustimmen und verlieh dem Mosbacher Mediziner und Rettungstaucher neben 18 weiteren Personen nun das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen.

Der Anästhesist aus Mosbach hat sich vor allem durch sein aktives Engagement in mehreren Organisationen und auf verschiedenen Ebenen verdient gemacht. Mit großem persönlichem Einsatz ist Lothar Hassling seit vielen Jahren für den Schutz von Menschen unterwegs, sowohl als Notfallarzt als auch als erfahrener Taucher bei verschiedensten Einsätzen und Gelegenheiten.

Seit nunmehr 38 Jahren ist Hassling im DLRG Bezirk Frankenland aktiv, leitet dort die Tauchausbildung seit 1980 und ist Bezirksarzt seit 1986. Für seinen unermüdlichen Einsatz erhielt er bereits mehrere Verdienstabzeichen der DLRG. Der Ortsgruppe Mosbach gehört er seit 44 Jahren an, war dort viele Jahre im Vorstand sowie als Ausbilder und Prüfer der Rettungsschwimmer tätig. Außerdem leitet er seit 1980 maßgeblich die Ausbildung der Einsatztaucher innerhalb der DLRG Mosbach.

Aber nicht nur in der Ausbildung, auch als aktiver Einsatztaucher steht Lothar Hassling zur Verfügung und ist bis heute bei Notfalleinsätzen und Absicherungen als Einsatztaucher, Signalmann, Taucheinsatzführer oder Einsatzleiter aktiv.

Ebenso unermüdlich engagiert sich Dr. Hassling beim Deutschen Roten Kreuz. Beheimatet in der Bereitschaft Mosbach, Fachdienst Sanitätsdienst, des DRK-Ortsvereins Mosbach, steht er (fast) immer bereit, wenn ein Arzt benötigt wird: sowohl in der Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften, bei der Entwicklung neuer Konzepte und deren Umsetzung und personellen Unterstützung wie auch im Sanitätswachdienst oder in der ehrenamtlichen Rettungsdienstverstärkung.

Für seinen vielfältigen Einsatz wurde Dr. Lothar Hassling (2.v.r.) mit dem Bevölkerungschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Bei der Verleihung durch Innenminister Thomas Strobl waren auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Angelika Hassling sowie Landrat Dr. Achim Brötel (v.l.) dabei. Foto: Steffen Schmid

Besonders hervorzuheben sind Hasslings Erfahrungen als Taucher, die er in weit mehr als 4000 Tauchgängen gesammelt hat. Ob als Tauchlehrer oder als Prüfer - stets bringt er sein fachliches Wissen und seine große Erfahrung mit ein. Durch seinen beruflichen Hintergrund ist er insbesondere bei tauchmedizinischen Themen der erste Ansprechpartner.

Beim DRK, bei der DLRG und bei der Wasserschutzpolizei wird Dr. Hassling für sein breites und fundiertes Fachwissen geschätzt. Er schafft es, dieses Wissen in verständlicher Form weiterzugeben und andere so für die Mitarbeit im Bevölkerungsschutz zu begeistern und zu motivieren. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt er in seiner Eigenschaft als Not- und Taucharzt sowie Referent den Tauchdienst bei der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg. Darüber hinaus ist der 60-Jährige seit 2008 stellvertretender Sprecher der Leitenden Notärzte im Neckar-Odenwald-Kreis.

Innenminister Thomas Strobl hob bei der Verleihung am vergangenen Samstag in Stuttgart die Arbeit aller hoch engagierten ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer zum Schutz der Bevölkerung hervor: "Das sind unsere Helden des Alltags." Die Geehrten seien Vorbilder für die Gesellschaft und leisteten einen herausragenden Beitrag nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Zur Anerkennung und Würdigung von besonderen Verdiensten um den Bevölkerungsschutz stiftet der Innenminister von Baden-Württemberg ein Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen. Die Ehrung wird an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise um den Bevölkerungsschutz verdient gemacht haben oder die besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Bevölkerungsschutzeinsatz gezeigt haben. In diesem Jahr wurde es zum zweiten Mal verliehen.