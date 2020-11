Von Heiko Schattauer

Mosbach. Fast vier Jahre lang hat man viel Schweiß und Nerven investiert – jetzt gibt’s den Lohn der Mühen: Die Mediathek Mosbach wird als erste Einrichtung dieser Art im Bereich des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe als "Ausgezeichnete Bibliothek" zertifiziert. Warum man sich diese Auszeichnung redlich verdient hat, das erläuterte Mediatheksleiter Raimar Wiegand den Mitgliedern aus dem Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus (BKST) bei dessen jüngstem Austausch in der Alten Mälzerei. Die Zertifizierung nimmt die Hochschule der Medien Stuttgart auf Grundlage anerkannter Modelle der Qualitätssicherung vor. Am Ende der umfangreichen Analyse- und Optimierungsprozesse stand Ende Oktober nun ein Audit, welches das Mediathek-Team – Corona-bedingt via Videoschaltungen – erfolgreich absolvierte. Für mindestens drei Jahre kann Mosbach nun auf eine "Ausgezeichnete Bibliothek" verweisen, selbst wenn die seit Neuaus- und einrichtung im Gartenweg als Mediathek geführt wird.

"Wir wollten zum einen unsere gute Arbeit belegen, und zum anderen natürlich auch unsere Abläufe optimieren, uns selbst kritisch hinterfragen", skizziert Raimar Wiegand, warum man den langen Weg des Qualitätsmanagements 2017 in Angriff genommen hat. Um diese Ziele zu erfüllen, wurde das anspruchsvolle Verfahren der Hochschule der Medien gewählt. Die Hochschule wiederum hat European Foundation for Quality Management (EFQM) und Common Assessment Framework (CAF) als international in Wirtschaft und Verwaltung angewandte Modelle für das Qualitätsmanagement angelegt. Sie liefern die Grundlage für das Qualitätszertifikat "Ausgezeichnete Bibliothek". Die teilnehmenden Bibliotheken sollen auf diese Weise belegen, sich an Qualitätsanforderungen aus Wirtschaft und Verwaltung messen zu können.

Während in den Nachbarregionen bereits einige Bibliotheken diese Anforderungen erfüllen, ist die Mediathek Mosbach die erste Einrichtung im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe, die das Label "Augezeichnete Bibliothek" tragen und damit werben darf. "Darauf können wir wirklich stolz sein", findet Oberbürgermeister Michael Jann, der Wiegand und seinen Mitarbeitern zu einer "herausragenden Leistung" gratulierte.

Neben der guten Nachricht von der Zertifizierung hatte Raimar Wiegand auch noch seine Bilanzen mit in den Ausschuss gebracht. Beleuchtet wurden die Geschäftsjahre 2018 und 2019, die Entwicklungen im laufenden Jahr stellte der Mediatheksleiter dabei gleich mit vor. Die Besucherzahlen seien auf einem stabilen Niveau, 2018 zählte man insgesamt rund 133.000 Gäste in den vor fünf Jahren neu bezogenen Räumen im Gartenweg. 2019 lag die Besucherzahl bei nahezu 137.000. Mit durchschnittlich etwa 550 Gästen pro Tag liege man im Vergleich mit anderen Einrichtungen im RP-Bezirk ganz weit vorne, so Wiegand. Auch bei den Ausleihen sei die Entwicklung positiv, gegen den allgemeinen Trend steige hier die Zahl sogar. Leichte Abnahmen verzeichnete man hingegen bei den aktiven Nutzern und bei den Besuchern der eigenen Veranstaltungen wie Lesungen oder Kindertheatervorführungen.

Im laufenden Jahr ergibt sich bei allen Kennzahlen natürlich ein völlig anderes Bild. Vom Mitte März bis Mitte Mai war die Mediathek komplett geschlossen, mit reduzierten Besucherzahlen und nahezu ohne Veranstaltungen sei man seither weiter gefahren. Nach den jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie zeigt sich Raimar Wiegand dankbar und erleichtert, "dass wir weiter geöffnet bleiben dürfen". Auch wenn die Besucherzahl nun wieder auf die Hälfte des zuvor Zulässigen beschränkt werden muss – maximal 25 Personen dürfen sich aktuell (mit Mund-Nasen-Maske) gleichzeitig in der Mediathek aufhalten.

Da scheint es sinnvoll und gut, dass man neue Programme etabliert hat: Wiegand berichtete hier von E-Learning in der Onleihe und vom neuen Internetauftritt. Vor allem aber auch vom Brockhaus, in dem man via Mediathek-Homepage stöbern kann, und von der Streaming-Plattform "filmfriend" – beides seit 1. November verfügbar.

Die neuen iPads, die man dieses Jahr angeschafft hat, wurden indes "zweckentfremdet": Da die Geräte Corona-bedingt in der Medienbildung für Schüler gerade nicht zum Einsatz kommen können, hat man die Tablets kurzerhand für das finale Audit genutzt. Und die ausdauernden Zertifizierungsanstrengungen damit zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.