Von Noemi Girgla

Asbach. Nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder, Kinderwägen, Rasenmäher und Rollatoren hat der gelbe Engel, Bruno Mackert, in den letzten 34 Jahren in seiner Werkstatt in Obrigheim Asbach repariert, sondern in seiner Funktion als ADAC-Partner auch zahlreiche Autos "geknackt" und abgeschleppt sowie kürzlich eine schon vermisste Katze aus einem Fahrzeug befreit.

Nun übergab er die Schlüssel zum Betrieb an seinen langjährigen Mitarbeiter Christoph Wagner, der schon vor 15 Jahren seine Ausbildung bei Mackert machte und danach beim "Chef" blieb. Gemeinsam haben die beiden Seite an Seite gearbeitet, viel erlebt und gesehen. Für die treuen Kunden, die zahlreich zur Übergabe erschienen waren, ändert sich also nicht viel. Sie verbleiben in guten und bekannten Händen. Mackert wird seinem Nachfolger mindestens noch ein halbes Jahr zur Seite stehen, denn "von jetzt auf gleich aufhören, das kann er", laut seiner Frau, "gar nicht."

Nicht nur der KFZ-Meister verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz, auch die Werkstatträume haben eine bewegte Vergangenheit. 1992 baute Mackert die gegenüber seiner früheren Werkstatt gelegene Gaststätte um und zog in seine heutigen Räume. Ein Jahr später war auch das Wohnhaus fertig. "In unserem Aufenthaltsraum standen früher die Flipperautomaten, die Werkstatt war ein Tanzsaal und in unserem Büro war die Wirtschaft", erinnert sich Elvira Mackert. Ursprünglich war geplant am Ortsrand zu bauen, das blieb aber untersagt. So nahm sich Mackert nach und nach das Grundstück in der Ortsstraße vor. Baute um und an und machte noch vor fünf Jahren aus der alten Dreschhalle des Schwiegervaters hinter dem Haus eine Holzhalle, in der sich jetzt das Radlager und eine kleine Hebebühne befinden. Aus seiner ehemaligen Garagenwerkstatt, die, wie gesagt, ursprünglich gegenüber lag und bis 1985 nur dem Nebenerwerb diente, wurde erst die heutige Werkstatt, dann kam der Abschleppdienst dazu und vor 26 Jahren noch die ADAC-Vertretung für den Umkreis. In diesem Sinn wird Wagner den Betrieb auch weiterhin führen.

Mit der RNZ verbinden Bruno Mackert ganz eigene Geschichten. Vor einigen Jahren begleitete ihn im Zuge einer Berichterstattung eine Praktikantin der Mosbacher Redaktion einen Tag lang. Er musste damals einen Falschtanker abschleppen und dessen Tank auspumpen. Tatsächlich passiert so etwas laut Mackert häufiger als man denkt. Wenige Tage später erhielt er einen Anruf der jungen Frau. Sie hatte versehentlich ihren eigenen Benziner mit Diesel betankt und die von ihr beobachtete und belächelte Prozedur wurde wiederholt. Weniger spektakulär waren das "Knacken" eines Oldtimers auf dem Redaktionsparkplatz oder die Abschleppdienste nach Motorschaden beziehungsweise Auffahrunfall.

Was Mackert aber im Gedächtnis geblieben ist, war ein nächtlicher Anruf eines RNZ-Mitarbeiters zur Fastnachtszeit, dessen Auto weder vor noch zurückwollte. Während einer Prunksitzung in Hüffenhardt hatte es draußen wie närrisch geschneit. Eigentlich kein Problem sollte man denken - wenn man denn ordnungsgemäß die Winterreifen aufgezogen gehabt hätte. Nach einer ordentlichen Standpauke des KFZ-Meisters stellte sich heraus, dass es bei den anhaltenden Wetterverhältnissen nicht möglich war, den Wagen aus dem Graben zu ziehen und Mackert bot den Gestrandeten an, sie mit nach Aglasterhausen zu nehmen - nur anfahren konnte er dann nicht mehr. Sein eigener Abschleppwagen war im Schnee stecken geblieben und er musste sich selbst mit seiner eigenen Seilwinde befreien - trotz Winterreifen. In sich hoffentlich nicht selbsterfüllender Prophezeiung verabschiedete sich die RNZ vom besonderen Werkstatttermin mit den Worten: "Man sieht sich bestimmt wieder."