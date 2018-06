Mosbach-Neckarelz. Geschichte als Teil gelebten Lebens, nicht nur als Teil des Curriculums zu erfahren, diese Möglichkeit bot sich Nikhita Johmann im Seminarkurs "Journalismus" des Auguste-Pattberg-Gymnasiums. In ihrer Abschlussarbeit "Geschichte ganz nah - Aus dem Leben eines KZ-Häftlings" setzte sie sich mit dem Schicksal ihres Urgroßvaters Eduard Posert auseinander, der in der NS-Zeit vier Jahre seines Lebens in verschiedenen Konzentrationslagern verbrachte.

Nach seiner Verhaftung 1941 wurde er zunächst in den Lagern von Neuengamme und Dachau interniert, bevor er 1944 in das neu aufzubauende Lager Neckarelz deportiert wurde. Nach seiner Befreiung bei Kriegsende blieb Neckarelz sein Lebensmittelpunkt: Mit Else, geb. Fütterer, gründete er eine Familie und widmete sich seinem Lebenswerk, dem Aufbau der Gärtnerei Posert, des späteren Birkenhofs.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit legte Nikhita Johmann auf die Zeit Eduard Poserts im KZ Neckarelz. Die intensive Vermittlung journalistischer Arbeitstechniken durch die beiden Leiter des Seminarkurses, Oberstudienrat Bernhard Stüber und Diplom-Theologe Thomas Lorenz, erwies sich dabei als unverzichtbar. Da Eduard Posert seine Jahre im Lager als zu entsetzlich erfahren hatte, um darüber zu reden, mussten viele Informationen durch Quellenstudium, Archivarbeit - u. a. in der KZ-Gedenkstätte - und Interviews ermittelt werden.

Die wenigen Aussagen Poserts, die von seinen Kindern, Nikhitas Großvater und dessen Bruder, wiedergegeben wurden, bezog die Schülerin in ihre Seminararbeit ebenso ein wie alte Familienfotos. "Ich fand das Thema sofort fesselnd, vor allem wegen meiner inhaltlichen, räumlichen und emotionalen Nähe dazu", begründete Nikhita Johmann ihre Entscheidung für die Schwerpunktsetzung ihrer Arbeit.

In vielfacher Hinsicht war der Besuch des Seminarkurses "Journalismus" für sie dabei gewinnbringend; zum einen durch die sorgfältige Einführung in journalistisches Arbeiten, zum anderen durch die Förderung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins, das nicht nur rezeptiv erworben und nicht als Lerngegenstand verordnet werden kann. Das Lernen historischen Denkens ist gebunden an eine aktive Auseinandersetzung mit Geschichte, die als Sinndeutung vergangener und gegenwärtiger Zeit begriffen werden muss.

"In ihrer Abschlussarbeit im Seminarkurs Journalismus setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit einem regionalen Thema auseinander. In ihrer sehr persönlichen Arbeit über ihren Urgroßvater, der als politischer Gefangener im KZ-Neckarelz lebte, ist es Nikhita Johmann auf ganz besondere Weise gelungen, diesen Anspruch zu erfüllen", bewerten Thomas Lorenz und Bernhard Stüber die Leistung ihrer Schülerin. Nikhita Johmann betrachtet in ihrer Arbeit Geschichte nicht als abgeschlossenes Kapitel, sondern als eine Zeit, deren Aktualität und Gegenwartsbedeutung sie zur Diskussion stellt. Darin liegt der besondere Wert ihrer Arbeit, die in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz erhältlich ist.