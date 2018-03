Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Für den stellvertretenden Schulleiter des Auguste-Pattberg-Gymnasiums Neckarelz, German Miksch, sind die Filmfestivalstädte Cannes und Nizza an diesem Morgen von der Côte d’Azur an die Elz umgezogen, denn im Ganztagesraum des APG warten drei sechste Klassen mit ihren Deutschlehrerinnen darauf, eine Vorpremiere zu erleben. Der Film "Alarm auf Burg Hornberg" hat am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr seine Erstaufführung im Kino in Neckarelz und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Banholzer, das wiederum in der Jugendkrimireihe "Tore, Milo & Lars" (TML) erschienen ist.

Vor den Sechstklässlern sitzen die fünf Hauptdarsteller, allesamt in der gleichen Alterskategorie. Autor und Filmemacher Banholzer ist ebenso vertreten wie Lehrerin Claudia Schmidt, die diese Deutschstunde der etwas anderen Art organisiert hat. Außerdem will sich der ehemalige Schulleiter Hans-Peter Haas ein Bild davon machen, was aus seinem Schüler Marco Banholzer geworden ist. Der einstige Eleve hat Grundschullehramt studiert und unterrichtet an der Privatnachhilfeschule Pirsch. Seine Leidenschaft gehört seit fast zehn Jahren dem Schreiben.

Mit den "Tore, Milo & Lars"-Büchern hat es angefangen, Abenteuerbücher mit anderswo verortetem Bezug zur Region sind hinzugekommen und addieren sich mittlerweile auf 18 Werke; das 19. soll noch in diesem Jahr bei "Books on Demand" erscheinen. Zum Schreiben kam das öffentliche Vorlesen, zum Lesen kam das Filmen. 2014 führten "Geheime Wege auf Schloss Neuburg", nun ist die Burg Hornberg Ort des Geschehens. Dass er am Originalschauplatz filmen durfte, freut den Autodidakten, auch wenn die Auflage, die dortigen Abläufe nicht zu stören, einmal dazu führten, dass die Dreharbeiten wegen einer Hochzeitsgesellschaft vorzeitig beendet werden mussten.

Seine jungen Darsteller hat er durch "Casting", bei seinen Lesungen oder durch persönliche Kontakte gefunden. Die persönlichste ist die zu seiner Tochter Sinja, die die Rolle der Lisa hat und als Tores Freundin den Jungen drehbuchgemäß umarmen muss. "Es war gar nicht so schlimm", lacht die Elfjährige. Ihre Mitakteure sind Cedrick Majkut, Manuel Ehrmann, Elia Rothengass und Micha Zimmermann. Im APG berichten sie vom Auswendiglernen und von den Aufnahmen. Cool und witzig fanden sie’s, aber auch anstrengend. Besonders, als man nach einem Zwei-Stunden-Dreh merkte, dass einer nicht das richtige T-Shirt getragen hatte und die Szene noch einmal gefilmt werden musste.

Das ganze Projekt ist mit "Bordmitteln" realisiert worden. Banholzer hält viel auf seine Unabhängigkeit und nimmt dafür in Kauf, dass seine literarischen wie filmischen Werke nicht die Professionalität eines Hollywood-Streifens haben können. Praktisch bedeutete das, dass eine Burgweinkeller-Szene im Weinkeller einer befreundeten Familie entstand und dass Milos Sturz im Palas der Burg in einer Scheune inszeniert wurde, die gerade die passenden "Zutaten" aufwies. "Improvisieren gehört dazu", setzte Banholzer auch auf das Einfühlungsvermögen seiner jungen Darsteller in ihre jeweilige Rolle. "Sie haben sich da echt gesteigert, sind die Person geworden, die sie darstellen."

Am APG fließen die TML-Bücher als Anschauungsmaterial in den Deutschunterricht von Marion Keuchen ein. "Der Schritt vom Buch zum Film entspricht sogar dem aktuellen Bildungsplan." Vor allem aber vermitteln sie nach Ansicht von Keuchen eines: Begeisterung fürs Schreiben und Lesen. Bei Banholzer muss es in dessen Jugend ähnlich gewesen sein, denn Ex-Schulleiter Haas erinnert sich an seinen Ex-Schüler Marco: "Er hat schon damals die Fünft- und Sechstklässler in seinen Bann gezogen."

Als nach einer Schul- die Filmstunde um war, bat Claudia Schmidt "für den nächsten Aufsatz noch um einen Tipp." Marco Banholzers Antwort: "Fangt nicht direkt mit dem Schreiben an, sondern plant und strukturiert euren Aufsatz. Fragt euch: Was will ich mitteilen?"