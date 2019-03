Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Auf Nanke Grißtedes Wunschliste stand das Thema jahrelang. Nun ist es soweit, dass der Leiter der Mosbacher Tiefbauabteilung miterlebt, wie das komplette öffentliche Mosbacher Straßennetz von einem Messfahrzeug befahren wird, das den Zustand von Straßen und Wegen erfasst. 180 Kilometer wollen zwei Spezialisten des Berliner Unternehmens "eagle eye" in den nächsten Tagen mit ihrem Sprinter unter die Räder und Kameras nehmen, begonnen wurde in Lohrbach und Reichenbuch. Was sie tun, nennen sie die "mobile Erhebung von Infrastrukturdaten". Und die hat "nichts mit Google Street View oder gar ‚Spionage‘ zu tun", wie es in einer Pressemitteilung der Stadt wohlweislich hieß.

Eagle eye - Adlerauge: Man denkt an hoch in den Lüften kreisende Greifvögel, deren scharfem Blick nichts entgeht. Doch weniger die Höhe ist es, die bei der Namensgebung dieser Technologie inspirierte als die Genauigkeit des Blicks. Wenngleich die "Adleraugen", zwölf Kameras, auf dem Dach des Transporters montiert sind. Da oben befindet sich außerdem ein eigens von eagle eye entwickeltes Navigationssystem. Alle fünf Meter wird eine Reihe von hochauflösenden Fotos gemacht. "Irregroße Datenmengen kommen da zusammen", weiß Gregor Radtke, "pro Kilometer zwei Gigabyte."

Nanke Grißtede, Gregor Radtke und Omer Verwimp (v.l.) im Inneren des Fahrzeugs, das derzeit in ganz Mosbach unterwegs ist, um die Verkehrsinfrastruktur zu erfassen.

Radtke ist Vermessungs- und Systemingenieur, der unterschiedlichen zum Einsatz kommenden Verfahren dazu nutzt, detailgenaue und exakt georeferenzierte Daten über den Zustand von Wegen und Straßen zu erfassen und auszuwerten. Die Technik dazu steckt im, am und auf dem Auto, befindet sich außerdem in Berlin, wo die erfassten Datenmengen weiter verarbeitet und dann dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Genau das ist es, worauf man es im Technischen Rathaus abgesehen hat. Seit knapp 20 Jahren arbeitet man dort mit einem geografischen Informationssystem (GIS), das beständig um neue Software erweitert wurde. "Die Eagle-eye-Daten docken da an", erwartet Grißtede eine erhebliche Verbesserung der Möglichkeiten, bekommen er und seine Mitarbeiter doch demnächst Bilder und Karten, mit denen sich das Mosbacher Straßennetz genau unter die Lupe nehmen lässt - am Computerbildschirm. So lässt sich zum Beispiel die Quadratmeterzahl einer gepflasterten Fläche, die Länge eines Radweges oder die Höhe einer Friedhofsmauer exakt bestimmen, ohne dass jemand vor Ort mit dem Zollstock nachmessen müsste. Was jedoch bleiben wird, ist die "leibhaftige" Straßenkontrolle durch einen städtischen Mitarbeiter.

Straßenunterhaltung ist in den meisten kommunalen Haushalten stets ein bedeutender Posten. "Mit umfassenden Kenntnissen der städtischen Straßen- und Wegeinfrastruktur aber können wir künftig besser planen, auch finanziell", sieht Grißtede die Arbeit nicht nur im Tiefbauamt erleichtert. Eine erste Zustandsbewertung ist Teil des Auftrags an die Berliner, dessen finanzielle Höhe Nanke Grißtede "im hohen fünfstelligen Bereich" ansiedelt. "Früher wäre das alles aber viel teurer geworden", doch die Entwicklung derartiger Technologien habe große Fortschritte gemacht und zurückgehende Preise zur Folge gehabt.

Vielen Kommunen dienen solche Daten bei der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, helfen beim Erstellen einer Eröffnungsbilanz, in der unter anderem das kommunale Vermögen bewertet werden muss. Straßen zählen dazu. Allerdings habe das bei der Beauftragung des Berliner Straßenerfassers keine Rolle gespielt, fügt Grißtede an.

30 bis 40 Kilometer schaffen Gregor Radtke und sein Fahrer Omer Verwimp pro Tag. "Wenn das Wetter stimmt", meint Letzterer. Bei Regen und auch eine Weile danach noch liefern die Bilder nicht die gewünschte Qualität. Auch bei tief stehender Sonne, bei Nebel und in der Dunkelheit kann nicht gefahren werden. Übrigens keineswegs im Schneckentempo. Dafür aber an Wochenenden. "viele Straßen sind dann leerer", sagt Verwimp, "und in anderen, in Wohngebieten fotografieren wir zugeparkte Straßenränder…"

Der Großteil der Menschen, die den orangefarbenen Wagen mit dem auffallenden Dachaufbau mal neugierig, mal fragend, mal irritiert mit Blicken verfolgen, bringe Verständnis für ihre Arbeit mit, stellt Radtke fest. Wenn nun noch Petrus Verständnis hat, dann könnte die Arbeit der "Spezialadler" schon Mitte dieser Woche beendet sein.