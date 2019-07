Von Peter Lahr

Auerbach/Neckarelz. Auch nach dem offiziellen Abschluss der diesjährigen 72-Stunden-Aktion mit einem Helferfest im Neckarelzer Burggraben geht es in Auerbach weiter. Denn hier haben sich die Organisatoren bei der Anlage eines Naturlehrpfads Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Dass davon sogar das Privatleben betroffen sein kann, zeigen Sabrina Gehrig und Michael Thee. Sie haben sich vor zehn Jahren bei den "72 Stunden" kennen gelernt und wollen im Herbst den Bund fürs Leben schließen.

Doch der Reihe nach: "Wir wollten ein ‚Do it Projekt’ in der Natur", beschreibt Sabrina Gehrig die Ausgangssituation. Denn die Auerbacher Helfer waren zwischen zehn und 14 Jahre alt. Damit alle eine lösbare Aufgabe erhielten, kam man auf mehrere Ideen. Schließlich führte ein Brainstorming zu der Erkenntnis: "Wir verbinden alles miteinander." Zusammen mit dem Förster nahm der "72-Stunden-Weg" schnell konkrete Gestalt an.

Als Startpunkt des gut elf Kilometer langen Rundwegs, der zwischenzeitlich auch auf der Internetplattform "outdooractive" verlinkt ist, dient die Feuerwehr unweit des Bahnhofs. Denn hier war die "Projektbasis" für die 45 Helfer und Eltern. Bei dem Gemeinschaftsprojekt engagierten sich aber nicht nur angehende Floriansjünger. Auch die Sternsinger und der Jugendtreff packten tatkräftig mit an.

Aufbauen konnten die Aktiven auf der 72-Stunden-Aktion von 2009. Damals verwandelte sich der alte Sportplatz bereits in ein Biotop mit Hochsitz und Bienenhotel. Die freie Fläche von einst war im Laufe der Jahre komplett zugewachsen. Nun entstand wieder eine Blumenwiese mit Hecken, die bereits "ordentlich angewachsen" ist.

Schwerere Maschinen kamen beim Pfarrwaldteich zum Einsatz. Hier setzten die Helfer ein verlandetes Feuchtbiotop instand und gruben Überläufe von Hand. Jetzt wartet das mit Staustufen auf dem Zulauf ausgestattete Feuchtbiotop nur noch auf den nächsten Regen.

Auch rund um den Waldkindergarten wurde eifrig gebaut. Dort ist nicht nur eine Spielmöglichkeit aus Holz - inklusive Balancierbalken - entstand; auch einen Weidentunnel pflanzte man an der Blumenwiese an. Und die Doline, einen rätselhaften "Krater" im Wald, erreicht man nun gleich über zwei ins Gehölz gelegte Pfade.

Darüber hinaus haben die Aktiven rund 40 Hinweisschilder rundum erneuert. Will sagen abgehängt, gefräst, neu beschriftet und wieder vor Ort angebracht. Hans Peter Lemmerz, ein Papa, hat sogar eine App ausgetüftelt - inklusive QR-Code. Dort erhalten Bewegungshungrige alle wichtigen Infos zum Streckenverlauf. Eine analoge Version in Form eines professionell gestalteten Faltblatts soll bald im Dallauer Rathaus ausgelegt werden.

"Wir wollen das Projekt gemeinsam weiter betreuen", sind sich die Aktiven vom Organisationsteam sowie die Helfer einig. "Es wäre schön, wenn noch etwas Neues hinzu kommt", ergänzt Sabrina Gehrig. Bei ihr ist seit der 72-Stunden-Aktion vor zehn Jahren auch "etwas Neues" hinzugekommen. Damals lernte sie Michael Thee kennen - und lieben. Dieses Jahr feierte die junge Frau nicht nur ihren 30. Geburtstag während der 72 Stunden. Am 9. September wollen die beiden vor den Traualtar treten. Einen klaren Wunsch hat auch Michael Thee: "Es wäre schön, wenn alles erhalten bleibt und wir jedes Jahr eine Mini-72-Stunden-Aktion auf die Beine stellen."

Mit einem Abschluss-Fest für die 380 Aktiven wollte der hiesige Koordinierungskreis allen Tatkräftigen Danke sagen. Auch wenn dieser Tage ob des unsicheren Wetters nur 50 Teilnehmer in den Neckarelzer Burggraben kamen, steht für Dekanatsjugendreferentin Marie-Luisa Breunig eines fest: "Es ist immer faszinierend, was Kinder und Jugendliche in so kurzer Zeit auf die Beine stellen." Als Dankeschön winkten nun "Bungee Run" und ein stilechtes Rodeo. Wer sich beim Turmbauen, Stelzenlaufen oder Bingo verausgabt hatte, konnte am Grill oder der "Candy Bar" neue Energie tanken.

Info: Den Wanderweg findet man unter http://out.ac/dAVzx