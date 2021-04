Von Peter Lahr

Auerbach. "Das Ding war zusammengefallen, aber abreißen ging auch nicht." So charakterisierte Elztals Bürgermeister Marco Eckl dieser Tage bei einem Vor-Ort-Termin des Auerbacher Ortschaftsrats die Ausgangssituation. Das historische und deshalb denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude war unübersehbar in die Jahre gekommen, gammelte vor sich hin und galt bei den Auerbachern als echter "Schandfleck". Die letzten Bewohner hatten bis Mitte der 1990er-Jahre in dem Haus gelebt. Eckl war zum letzten Mal 1991 vor Ort, "um das Geschirr zu zählen".

"Seitdem war hier alles im Gespräch", ergänzte Gernot Egolf. Dieser wirkte drei Jahrzehnte als Ortsvorsteher von Auerbach und hatte immer wieder für den Erhalt "seines" Bahnhofs gekämpft. Die Frage war nur: Wie? Entsprechend glücklich zeigten sich nun alle darüber, dass der Investor Thomas Schließmann das Gebäude für den symbolischen Preis von einem Euro von der Gemeinde erwarb. In der Folgezeit sanierte er den Bahnhof und schuf vier "Wohnungen mit historischem Flair".

"Am 25. August 1866 fuhr hier der erste Zug. Zuerst gab es nur ein Bahngleis. Erst 1906 kam das zweite Gleis hinzu." Vertraut mit der Historie des (wieder) schmucken Gebäudes zeigte sich Gernot Egolf. Dass gut Ding mitunter durchaus Weile benötige, auch dafür wusste der langgediente Ortsvorsteher ein gutes Beispiel: "Die brauchten damals auch 25 Jahre, bis sie die jetzige Bahnstrecke in ihrer letzten Variante als Trassenführung umsetzten." Nach dem offiziellen Bahnhof-Aus gab es immer wieder zahlreiche Überlegungen für eine Neunutzung. Ein Wochenend-Café, ein Seniorentreff, ein Vereinsheim für einen Eisenbahnclub? Doch alles scheiterte letztlich an den Finanzen. Und die Substanz des Gebäudes bröckelte weiter: "Es war ein Ärgernis im Dorf", erinnerte sich Marco Eckl. Als "Luftnummer" entpuppte sich ein angeblicher Interessent, der hier ein Schnellrestaurant eröffnen wollte.

Ein glücklicher Zufall war es schließlich, der Gernot Egolf und Thomas Schließmann zusammenbrachte. "Ich stehe auf alte Gebäude", beschrieb Schließmann seine Motivation. Zudem machten steuerliche Gründe das Projekt für ihn interessant. Gefördert u. a. mit Leader-Zuschüssen und in enger Absprache mit dem Denkmalamt nahm die Sanierung immer konkretere Formen an.

Der Mosbacher Architekt Arno Seeber ließ sich nicht von der "gewölbten Außenwand" abschrecken. Allerdings sei es ein weiter Weg gewesen bis zur Baugenehmigung. "Wir haben versucht, möglichst viel zu erhalten", unterstrich Schließmann. Glücklicherweise habe das Denkmalamt es gestattet, die Decken abzuhängen, um "eine finanziell vernünftige Lösung" zu ermöglichen.

"Die statische Sanierung war eine Herausforderung", charakterisierte Arno Seeber das Projekt. Besonders der Giebel Richtung Mosbach habe sich "vom Haus verabschiedet". Im Inneren habe man weitgehend die Struktur des Gebäudes erhalten können. Der einstige Wartesaal wurde aufgeteilt. In jedem Stockwerk entstanden nun zwei Wohnungen. Im Obergeschoss konnten die meisten Böden sogar erhalten bleiben und mussten nur abgeschliffen werden. "Traumhaft", geriet Thomas Schließmann ins Schwärmen. Den neuen Technikraum verpflanzte man ins Obergeschoss und schuf zudem einen gemeinsamen Waschraum.

"Seit 1. Januar sind die Wohnungen vermietet. Wir haben hier tolle Mieter", schloss der Investor den Überblick. Dass der Namen "Auerbach" wieder Schwarz auf Weiß auf der Fassade prangt und die alten Stromleitungen nicht im Müll landeten, auch das sorgt für das besondere Ambiente. Ein Beispiel für einen Kompromiss bildet auch die Fensterform. Hier landete das besterhaltene Kaskadenfenster auf dem Dachboden. Stattdessen baute man leichter zu pflegende und kostengünstigere, ungeteilte Fenster ein.

"Wir haben ein Schmuckstück gekriegt. Das war ein Glücksfall", zeigte sich Stefan Sauter-Schnabel rundum begeistert. Der Nachfolger im Amt des Auerbacher Ortsvorstehers bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung durch den Bürgermeister. Der habe viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Doch am Ende bilde der Auerbacher Bahnhof ein positives Beispiel für gelungene Dorfentwicklung: vier Wohneinheiten entstanden ohne neuen Flächenverbrauch.

Dass das Beispiel Schule macht, bzw. Thomas Schließmann auf den Geschmack gekommen ist, zeigte sich ebenfalls. Als nächstes Projekt stehe nämlich der Bahnhof Seckach an. Der einstige Bahnknotenpunkt ist jedoch größer dimensioniert als Auerbach. Zudem habe die Gemeinde das Gebäude bereits vor einigen Jahren erworben und in der Folge von außen in Stand gesetzt, sprich: Dach und Fenster repariert. "Es ist kein alter Schinken", betonte Arno Seeber, der auch in Seckach als Sanierungsexperte wirkt.