Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 12.505 gestiegen. Das sind 309 Arbeitslose oder 2,5 Prozent mehr als im Vormonat und 3762 oder 43 Prozent mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 3,6 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 4,4 Prozent. "Unter dem Rettungsschirm der Kurzarbeit können Arbeitsplätze erhalten werden, und die Arbeitslosigkeit steigt moderat", erklärte hierzu Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Im Juni mussten sich weniger Menschen arbeitslos melden als noch im Mai. Doch es wurden auch weniger Menschen eingestellt. "Eine Fluktuation, wie wir sie vor der Coronakrise auf dem Arbeitsmarkt hatten, findet derzeit noch nicht statt. Alle hoffen auf eine möglichst schnelle neue Normalität", ergänzt die Agenturleiterin. Das Niveau der Finanzkrise 2008/09 sei bisher nicht erreicht. Im Juni 2009 lag die Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent, jetzt beträgt sie 3,6 Prozent.

"Es herrscht eine abwartende Stimmung. Unternehmen stellen kaum ein, halten aber ihre Stellenangebote aufrecht. Denn wenn die Wirtschaft wieder hochfährt, wird schon wegen des demografischen Wandels der Bedarf an Fachkräften groß sein", so Käppel. In einigen Branchen werden bereits jetzt Mitarbeiter dringend gesucht wie zum Beispiel im Einzelhandel, im Gesundheits- und Pflegebereich, im Handwerk, aber auch vereinzelt im Sondermaschinenbau.

So wurden im Juni 754 neue Arbeitsstellen gemeldet, 167 oder 28,4 Prozent mehr als im Vormonat, 1171 oder 60,8 Prozent weniger als im Juni 2019. Insgesamt waren 4838 offene Stellen gemeldet, das sind 134 oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat, 2844 oder 37 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Viele Betriebe stehen vor extrem unsicheren Zeiten, und Kurzarbeit gilt als das stärkste Instrument gegen Entlassungen. Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit kletterte ab März in eine bisher kaum vorstellbare Höhe. "Hinter der Zahl verbirgt sich der Wille, die Mitarbeiter zu halten", erläutert Karin Käppel.

Seit Beginn der Krise im März sind bei der Agentur für Arbeit 5551 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer Personenzahl von insgesamt 103.618 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 waren es nur 16 Anzeigen für 812 Personen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind seit März 1384 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer Personenzahl von 19.727 eingegangen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es sechs Anzeigen für 145 Personen. Im Main-Tauber-Kreis sind seit März 1441 Anzeigen mit einer Personenzahl von 26.756 eingegangen. Ein Jahr zuvor waren es drei Anzeigen für 198 Personen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei vier Prozent (Vormonat 3,9 Prozent). Im Juni waren 3266 Menschen arbeitslos gemeldet, 40 oder 1,2 Prozent mehr als im Vormonat, 959 oder 41,6 Prozent mehr als im Juni 2019. 508 Menschen meldeten sich arbeitslos, 465 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 116 Stellenangebote gemeldet (Juni 2019: 215). Der Bestand an Stellenangeboten liegt bei 545. Das sind 56,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,8 Prozent. Im Juni waren dort 2966 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 21 oder 0,7 Prozent mehr als im Vormonat und 1131 oder 61,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. 521 Personen meldeten sich arbeitslos, 502 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 218 Stellen gemeldet (Juni 2019: 620). Der Bestand an Stellenangeboten liegt im Main-Tauber-Kreis bei 1490. Das sind 44,3 Prozent weniger als 2019.

Im gesamten Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 4895 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 7610. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung beträgt 39,1 Prozent.

Von den 3266 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1275 vom Jobcenter betreut (Mai: 1296). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1991 Arbeitslose (Mai: 1930).

Im Main-Tauber-Kreis wurden von den 2966 Arbeitslosen 1098 vom Jobcenter betreut (Mai: 1063). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1868 Arbeitslose (Mai: 1882).

Corona hat auch den Ausbildungsmarkt schwer erschüttert. War die Berufswahl schon davor für viele junge Menschen schwer, so wurde sie durch fehlenden Unterricht, ausgefallenen Praktika, stornierte Auslandsaufenthalte und Freiwilligendienste um vieles schwieriger. "Umso wichtiger ist es, Möglichkeiten und Alternativen zu kennen. Nach Beratungsgesprächen per Telefon und E-Mail können die Berufsberater jetzt langsam auch wieder eine persönliche Beratung anbieten. Das gilt es zu nutzen", appelliert Käppel. "Denn es darf keinen Jahrgang Corona geben."

Seit Oktober wurden der Agentur für Arbeit 5041 freie Berufsausbildungsstellen im Bezirk gemeldet. Als Bewerber für einen Ausbildungsplatz haben sich 2843 Jugendliche gemeldet, 9,1 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresmonat. Rein rechnerisch kommen auf einen Bewerber 1,8 Ausbildungsstellen.